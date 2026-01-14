El actor Tim Busfield, de 'El ala oeste de la Casa Blanca', arrestado por presunto abuso sexual a menores

El actor y cineasta estadounidense Timothy Busfield, conocido por sus papeles en series como El ala oeste de la Casa Blanca y Treinta y tantos, ha sido detenido en Nuevo México acusado de abusos sexuales a dos niños durante la grabación de una serie de televisión.

De acuerdo con los documentos judiciales, los denunciantes son dos hermanos gemelos de once años que participaron como actores en el rodaje de The Cleaning Lady, una producción de Fox en la que Busfield ejercía como productor ejecutivo y director.

Los supuestos hechos habrían ocurrido cuando los menores tenían entre siete y ocho años, durante el desarrollo de las temporadas rodadas en Albuquerque.

La orden de detención fue emitida el lunes, y un día después el intérprete, de 68 años, se presentó voluntariamente ante la policía local. Tras su declaración, fue ingresado en el centro de detención del condado de Bernalillo sin posibilidad de fianza, según informó la Fiscalía del distrito.

Poco antes de entregarse, Busfield difundió un breve vídeo en sus redes sociales en el que negó categóricamente las acusaciones: “No hice nada a esos niños. Son mentiras. Confío en que seré exonerado”, dijo.

La investigación, recogida en la acusación formal, incluye cargos por abuso infantil y dos delitos de contacto sexual criminal. Uno de los menores describió varios episodios de tocamientos por encima de la ropa en los descansos del rodaje; el otro ofreció un relato menos detallado, aunque coincidió en el patrón de comportamiento.

Durante su entrevista con los investigadores, Busfield reconoció que pudo haber tenido contacto físico con los niños en un contexto de “diversión”, como hacerles cosquillas o levantarlos, pero insistió en que no hubo intenciones inapropiadas.

El actor también sugirió que la madre de los menores podría haber actuado movida por resentimiento después de que sus hijos fueran sustituidos en la última temporada de la serie.

Busfield está casado con la actriz Melissa Gilbert, conocida por su papel protagonista en La casa de la pradera y por haber presidido el sindicato estadounidense de intérpretes SAG‑AFTRA.