'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, favorita a los Premios Goya con 13 nominaciones

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, parte como favorita a los Premios Goya al haber acumulado 13 nominaciones. Le siguen de cerca Sirat, de Oliver Laxe, con 11, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9.

La lista completa de nominados ha sido leída esta tarde en un acto celebrado en la Academia de Cine por los intérpretes Toni Acosta y Arturo Valls. Los premios se entregarán el próximo 28 de febrero en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona, con Maribel Verdú y Leonor Watling como presentadoras.

Si el año pasado triunfó un cine de género destinado al gran público, con el premio a la mejor película ex aequo para La infiltrada, de Arantxa Echevarría, y El 47, de Marcel Barrena, en esta ocasión los académicos han destacado filmes con un marcado carácter de autor que, no obstante, han rendido a un gran nivel en taquilla.

La película de Ruiz de Azúa ha sido la cuarta más vista en salas del cine español en 2025, acercándose a una recaudación de 4 millones de euros, mientras que la de Laxe se situó en la novena posición del ranking, con casi 3 millones.

Ambas, además, han recibido ya importantes galardones en su presentación en festivales: Los domingos alzó la Concha de Oro de San Sebastián y Sirat, el premio del Jurado en Cannes.

Los domingos es un filme que destaca por un excelso guion, por la elegancia formal y por unas interpretaciones más que convincentes que nos permiten ahondar en la pregunta de por qué una joven de 17 años decidiría entrar en un convento.

Ha supuesto la consagración de Alauda Ruiz de Azúa, que ya ganó el Goya a la dirección novel por Cinco lobitos (2022) -filme por el que también fueron premiadas las actrices Laia Costa y Susi Sánchez- y que obtuvo los premios Feroz y Forqué a mejor serie por Querer (2024).

La película ha obtenido las nominaciones a mejor película, dirección, actriz para Patricia López Arnaiz, actor principal para Miguel Garcés, actriz de reparto para Nagore Aramburu, actor de reparto para Juan Minujín, actriz revalación para Blanca Soroa y Elvira Lara, guion original, fotografía, montaje, dirección de producción, diseño de vestuario y sonido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.