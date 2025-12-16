'Sirat' de Oliver Laxe irrumpe en los Oscar: precandidata a la estatuilla en cinco categorías

Sirat, el drama rave del cineasta gallego Oliver Laxe, ha salvado el primer escollo importante y se ha situado en la shortlist de los Premios Oscar por todo lo alto. Lo ha hecho postulándose en las categorías de mejor película internacional, mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting, según informó este martes la Academia de Hollywood.

Tras imponerse a Romería, de Carla Simón, y a Sorda, de Eva Libertad, en las votaciones de la Academia de Cine de España para elegir a nuestro representante nacional para los galardones, el filme sigue consolidando sus opciones de cara a los Oscar 2026, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

La película, Premio del Jurado en Cannes, tendrá que competir en la categoría de mejor película internacional con El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, La voz de Hind, de la turca Kaouther Ben Hania o Un simple accidente, una coproducción francesa dirigida por el iraní Jafar Panahi, entre otras.

Nominada a dos Globos de Oro por mejor película extranjera y mejor banda sonora, el filme de Laxe es una experiencia sensorial e inmersiva con personalidad y riesgo y sin miedo a incomodar, que parte de la búsqueda de una hija y hermana por las raves del desierto africano.

Un viaje sin retorno, protagonizado por Sergi López, que nos habla del alma humana y que se sostiene en la enorme fuerza visual de la puesta en escena de Laxe y en una excepcional banda sonora de Kangding Ray, inseparable del sentido profundo del filme.

"Es una película muy a contra corriente en estos tiempos de algoritmo. No creo que vaya a ganar el Óscar, no, pero estoy muy contento porque ya he conectado con la gente", expresó hoy Laxe durante la presentación de su proyecto Hu. Bailad como si nadie os viera, una instalación que ha diseñado para el Museo Reina Sofía.

El director se mostró "muy tranquilo, muy en paz" en su carrera hacia los premios, pero también manifestó su satisfacción por haber cumplido el que considera su principal objetivo con esta película.



"He conseguido lo que quería, que era conectar con el público", ha afirmado con prudencia el cineasta, quien tampoco ha ocultado su ambición al matizar que lo ideal sería que Sirat "llegue lo más lejos posible".

El cineasta explicó que el éxito del filme le ha proporcionado a su vez una mayor libertad creativa de cara a sus próximos proyectos.

La votación definitiva para determinar los nominados en las 24 categorías comienza el lunes 12 de enero y concluye el viernes 16 de enero. Las nominaciones se anunciarán el jueves 22 de enero.