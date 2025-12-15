Habrá tercera entrega de 'Campeones', la saga más exitosa del cine español reciente

Tras conquistar a la taquilla y a la crítica con sus dos primeras entregas, se confirma oficialmente la puesta en marcha de la tercera película de la saga de los Campeones.

La franquicia, dirigida por Javier Fesser, se ha consolidado como un hito de nuestra cinematografía. La cinta original, Campeones (2018), recaudó casi 20 millones de euros y reunió a casi 3,3 millones de espectadores en las salas. Además, se hizo con el premio Goya a mejor película.

Su sucesora, Campeonex (2023), revalidó este triunfo convirtiéndose en la película española más taquillera de su año, con una recaudación por encima de los 12 millones de euros y rozando los 2 millones de espectadores.

Ahora, el universo creado por Javier Fesser se expande con una importante novedad y es la llegada de un nuevo director, Víctor García León.

Javier Fesser (El Milagro de P. Tinto, Camino), artífice de este fenómeno social y cinematográfico, aunque pasa el testigo al director Víctor García León (Vete de mí, Selfie, Los Europeos), seguirá muy vinculado al proyecto, garantizando que el ADN y el espíritu de la franquicia se mantengan intactos.

García León, conocido por su habilidad para la comedia con trasfondo humano y social, asume el reto de guiar a los Campeones en sus nuevas peripecias.

La película nace con identidad propia manteniendo intacto el espíritu de la saga. El proyecto contará con el regreso de varios de los queridos 'campeones', quienes estarán acompañados por importantes novedades en el elenco artístico.

Así, la cinta promete mantener la mezcla de ternura, humor y sinceridad habitual, abordando el mundo de las diferentes capacidades intelectuales sin prejuicios y con la naturalidad que ha enamorado al público.

"Es una gran noticia que Víctor García León tome el testigo en el guion y la dirección y no podríamos estar más entusiasmados", ha declarado Fesser. "A veces, los cambios encajan a la perfección, y este es uno de esos casos".

"Víctor trae consigo talento, humor y una sensibilidad especial que enriquecen enormemente el proyecto y aportan una visión nueva y diferente del concepto Campeones, manteniendo los valores y la esencia de las películas anteriores", continúa el director de Camino. "Este relevo es una apuesta por el buen hacer y por poner la creatividad en el centro de todo. ¡Comienza una etapa apasionante!"

La película volverá a contar con la maquinaria de producción que ha llevado al éxito a las entregas anteriores. Películas Pendelton, con Luis Manso y Javier Fesser como productores y Morena Films, con Álvaro Longoria y Pilar Benito, al frente de la producción.