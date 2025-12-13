Daniel Guzmán y Cayetana Guillén Cuervo, presentadores de la gala de los 31 Premios Forqué. Foto: EFE/Daniel González

Cine

Premios Forqué 2025: la lista completa de todos los ganadores

Lista de los galardonados en la 31.ª edición de los premios otorgados por los productores españoles. En negrita, los premiados.

F. D. Quijano
Publicada
Actualizada

Largometraje de ficción

- Los domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda

Largometraje de animación

- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- La luz de Aisha

Largometraje documental

- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad

Cortometraje cinematográfico

- Ángulo muerto
- El cuento de una noche de verano
- Una cabeza en la pared

Serie de ficción

- Anatomía de un instante
- Animal
- Poquita fe T2
- Pubertat

Interpretación masculina

- Alberto San Juan (La cena)
- Álvaro Cervantes (Sorda)
- José Ramón Soroiz (Maspalomas)
- Mario Casas (Muy lejos)

Interpretación femenina

- Ángela Cervantes (La furia)
- Miriam Garlo (Sorda)
- Nora Navas (Mi amiga Eva)
- Patricia López Arnaiz (Los domingos)

Interpretación masculina en serie de ficción

- Álvaro Morte (Anatomía de un instante)
- Luis Zahera (Animal)
- Raúl Cimas (Poquita fe)
- Javier Cámara (Yakarta)

Interpretación femenina en serie de ficción

- Candela Peña (Furia)
- Esperanza Pedreño (Poquita fe)
- Carolina Yuste (La canción)
- Ingrid García Jonsson (Superestar)

Película latinoamericana del año

- Belén
- La misteriosa mirada del flamenco
- La ola
- Papeles

Cine y educación en valores

- Maspalomas
- Enemigos
- Los domingos
- Sorda

Premio del público

- El cautivo