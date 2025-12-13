Premios Forqué 2025: la lista completa de todos los ganadores
Lista de los galardonados en la 31.ª edición de los premios otorgados por los productores españoles. En negrita, los premiados.
Más información: Todos los nominados a los Globos de Oro 2026: consulta la lista completa
Largometraje de ficción
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Largometraje de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- La luz de Aisha
Largometraje documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
Cortometraje cinematográfico
- Ángulo muerto
- El cuento de una noche de verano
- Una cabeza en la pared
Serie de ficción
- Anatomía de un instante
- Animal
- Poquita fe T2
- Pubertat
Interpretación masculina
- Alberto San Juan (La cena)
- Álvaro Cervantes (Sorda)
- José Ramón Soroiz (Maspalomas)
- Mario Casas (Muy lejos)
Interpretación femenina
- Ángela Cervantes (La furia)
- Miriam Garlo (Sorda)
- Nora Navas (Mi amiga Eva)
- Patricia López Arnaiz (Los domingos)
Interpretación masculina en serie de ficción
Interpretación femenina en serie de ficción
Película latinoamericana del año
Cine y educación en valores
Premio del público
- El cautivo