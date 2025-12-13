Premios Forqué 2025: la lista completa de todos los ganadores

Daniel Guzmán y Cayetana Guillén Cuervo, presentadores de la gala de los 31 Premios Forqué. Foto: EFE/Daniel González

Largometraje de ficción

- Los domingos

- Maspalomas

- Sirât

- Sorda

Largometraje de animación

- Bella

- Decorado

- El tesoro de Barracuda

- La luz de Aisha

Largometraje documental

- 2025. Todos somos Gaza

- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

- Flores para Antonio

- Tardes de soledad

Cortometraje cinematográfico

- Ángulo muerto

- El cuento de una noche de verano

- Una cabeza en la pared

Serie de ficción

- Anatomía de un instante

- Animal

- Poquita fe T2

- Pubertat

Interpretación masculina

- Alberto San Juan (La cena)

- Álvaro Cervantes (Sorda)

- José Ramón Soroiz (Maspalomas)

- Mario Casas (Muy lejos)

Interpretación femenina

- Ángela Cervantes (La furia)

- Miriam Garlo (Sorda)

- Nora Navas (Mi amiga Eva)

- Patricia López Arnaiz (Los domingos)

Interpretación masculina en serie de ficción

- Álvaro Morte (Anatomía de un instante)

- Luis Zahera (Animal)

- Raúl Cimas (Poquita fe)

- Javier Cámara (Yakarta)

Interpretación femenina en serie de ficción

- Candela Peña (Furia)

- Esperanza Pedreño (Poquita fe)

- Carolina Yuste (La canción)

- Ingrid García Jonsson (Superestar)

Película latinoamericana del año

- Belén

- La misteriosa mirada del flamenco

- La ola

- Papeles

Cine y educación en valores

- Maspalomas

- Enemigos

- Los domingos

- Sorda

Premio del público

- El cautivo