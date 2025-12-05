'Valor sentimental': el gran drama autoconsciente del año cuenta con un soberbio Stellan Skarsgård

En los primeros compases de Valor sentimental, vemos a Nora (Renate Reinsve) sufrir un colapso cuando se dispone a salir al escenario para interpretar La gaviota de Chejov. Es una escena angustiosa, rodada con nervio, que causa fascinación y centra el relato de la película de Joachim Trier en la indagación sobre las ambiguas relaciones entre la vida y el arte o la creación artística.

El personaje entra en estado de pánico, se arranca el vestuario, trata que su compañero de reparto y amante primero la bese (o algo más) y después intenta que le dé una bofetada, a lo que este acaba accediendo, corre entre bambalinas, huye del equipo… Finalmente consiguen lanzarla a escena y todo acaba saliendo bien, aunque no hay catarsis ni sanación. Todo seguirá mal para Nora.

Ella es la hija de Gustav (Stellan Skarsgård), un director de cine que vivió su momento como director sensible y brillante, pero que lleva un par de décadas más cerca del ostracismo que de otra cosa. Como padre es un desastre, abandonó a Nora y a Agnes, su otra hija, cuando eran unas niñas, dejándolas con la madre, y nunca ha sido capaz de demostrar ningún cariño o atención hacia ellas.

Pero ahora Gustav ha escrito un guion de naturaleza autobiográfica y quiere (¿o necesita para lograr financiación?) que su hija lo interprete. Es más, lo ha escrito para ella, le dice. Nora lo rechaza porque entiende que no se pueden comunicar.

Sin embargo, el destino pondrá en suerte para Gustav a una de las actrices más pujantes de Hollywood, a la que interpreta Elle Fanning en el filme. Coinciden en un festival y ella, que asiste a la proyección de una de las antiguas películas de Gustav, un filme ambientado en la Segunda Guerra Mundial, queda prendada del genio de viejo director, un seductor por naturaleza. Y la estrella accede a trabajar en su nuevo filme.

El filme se ha de rodar en la vieja casa familiar (que protagoniza el original y emocionante prólogo de Valor sentimental), donde van a aflorar todos los conflictos y traumas de la familia. La película de Trier, con fundidos a negro, cambia constantemente de punto de vista, tratando de encontrar la esencia de sus complejos personajes, a los que ausculta con delicadeza.

En esta apuesta vemos el legado de Bergman, de quien Trier se esfuerza por ser alumno aventajado, tratando de encontrar con la cámara el misterio de las criaturas que pone en escena. Tanto Skarsgård como Reinsve se lo ponen fácil. Sobre todo, Skarsgård, con una interpretación que se queda en la retina, especialmente en esos momentos en los que vemos la derrota en su cristalina mirada. El talento del actor consigue humanizar a quién simplemente podría haber sido un monstruo egocéntrico.

Stellan Skarsgard, en 'Valor sentimental'

El director cita Persona (Igmar Bergman, 1966) en ese momento en el que los rostros de padre e hija se confunden, aunque también podemos rastrear al Hitchcock de Vértigo (1958) en el intento de Gustav por transformar al personaje de Fanning en su propia hija.

Estas referencias nos pueden llevar a pensar que Trier se esfuerza demasiado en crear el drama de prestigio del año (sí, hay algo pretencioso en la apuesta del director). Además, algunas digresiones sobre el teatro frente al cine o sobre el streaming puede que alarguen demasiado el metraje.

Pero Valor sentimental se alza finalmente como un filme intenso y emotivo que, además, tiene la elegancia de no tratar de revelar ni resolver los misterios y traumas que esconden los personajes y que, al tiempo, evita cualquier desvío innecesariamente oscuro.