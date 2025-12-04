Woody Allen rodará su próxima película en Madrid: una comedia que arrancará en primavera de 2026

Convirtió Barcelona en escenario de Vicky Cristina Barcelona (2008) y San Sebastián en protagonista de Rifkin’s Festival (2020) ahora Woody Allen suma Madrid a la lista de ciudades españolas que ha inmortalizado en su filmografía.

"Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado", ha declarado Allen en la nota que confirma la noticia que se adelantó el pasado 30 de octubre por el contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid con el director neoyorquino para fomentar el turismo en la región.

La película número 51 del director estadounidense se rodará íntegramente en la Comunidad de Madrid y será una comedia contemporánea que reflejará de forma reconocible el paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita madrileño.

Tal y como ha detallado el Gobierno autonómico en un comunicado, en el título de la cinta aparecerá la palabra Madrid. La película, que se estrenará en todo el mundo, también será presentada en un festival internacional y se preestrenará en tres ciudades internacionales.

El rodaje está previsto para la primavera de 2026, según ha adelantado EFE, y se prolongará varios meses, con al menos un 15% del metraje en exteriores. La película se filmará íntegramente en la Comunidad de Madrid, con localizaciones tanto en la capital como en otros municipios de la región y según ha confirmado a EFE Wanda Visión, una de las productoras, estará "parcialmente esponsorizada" por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo regional patrocinará el filme con el objetivo de fomentar el turismo cinematográfico, promoviendo nuevos flujos de visitantes interesados en recorrer las localizaciones que puedan aparecer en la película, y para afianzar Madrid como un destino deseado a nivel internacional.

"Para contribuir al posicionamiento de Madrid como un lugar atractivo al que viajar, el proyecto audiovisual mostrará de manera claramente reconocible la Comunidad y su singular paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita", ha señalado.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes han defendido que la promoción turística a través del cine ha sido a lo largo de la historia "una herramienta muy eficaz para reforzar la imagen de un destino".

Han subrayado que las películas de Woody Allen "destacan por el papel protagonista que otorgan al lugar donde transcurre la acción, lo que convierte sus proyectos en un vehículo especialmente valioso para proyectar la identidad de una ciudad o una región".

El contrato para la producción del largometraje, denominada provisionalmente WASP 2026, tiene un valor de 1,5 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de duración de 26 meses, según la documentación consultada por Europa Press.

El ganador de cuatro Oscar, tres como mejor guion por Annie Hall, Hannah y sus hermanas y Medianoche en París, y uno como mejor director, volverá así a ponerse detrás de las cámaras tras su último trabajo, Golpe de suerte (2023), con Lou de Laâge y Melvil Poupaud como protagonistas y estrenada en el Festival de Venecia.

500 rodajes en la región

El peso de esta industria en la economía y el empleo madrileño es más del doble que la media nacional. El pasado 2024 dejó más de 7.200 millones de euros y una aportación al PIB del 2,6%. Según los datos de 2025, hasta el mes de agosto se han producido en torno a 500 rodajes entre publicidad, largometrajes, series y cortometrajes.

El Ejecutivo autonómico también incrementará el presupuesto de las líneas de ayuda destinadas a cortometrajes y videojuegos para atraer propuestas de mayor envergadura y fomentar iniciativas de gran calidad artística.

Igualmente, desarrollará un Programa de Captación de Inversiones con campañas de divulgación y comunicación de proyectos a escala global, reforzando su presencia en los principales festivales y encuentros profesionales. Asimismo, promoverá la creación de nuevas alianzas y foros bilaterales y multilaterales con mercados prioritarios como Hispanoamérica o Europa.