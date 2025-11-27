‘Los domingos’, ‘Poquita fe’ y ‘Superestar’ lideran las nominaciones a los Feroz
Las películas ‘Maspalomas’, ‘Sirât’, ‘Romería’, ‘Sorda’ y ‘La cena’ acompañan a la cinta de Alauda Ruiz de Azúa con la mayoría de las candidaturas en cine.
Más información: Alauda Ruiz de Azúa estrena 'Los domingos': “Cada vez intento cuestionar la familia desde lugares más sutiles”
Los Feroz 2026, que se celebrarán el sábado 24 de enero en el Pazo da Cultura de Pontevedra, acaban de anunciar las nominaciones a su decimotercera edición de la mano de Milena Smit y Manu Ríos.
En los apartados de cine, Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa suma el mayor número de nominaciones de la presente edición (9), incluyendo película dramática, dirección, guión, cartel, tráiler y para cuatro de sus intérpretes.
Con 7 candidaturas están Maspalomas de Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño y Sirât de Oliver Laxe; con 6 Romería de Carla Simón y Sorda de Eva Libertad; y con 5 La cena de Manuel Gómez Pereira.
Coincide que los cinco títulos que optan a mejor película dramática son los mismos que podrían conseguir la estatuilla a mejor dirección —una categoría mayoritariamente femenina por cuarto año consecutivo— y el Premio Feroz DAMA al mejor guión de una película.
Como mejor película de comedia, junto a La cena figuran la cinta de animación Decorado, de Alberto Vázquez; Mi amiga Eva, de Cesc Gay; Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo; y Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera.
Entre las actrices protagonistas destaca que Patricia López Arnaiz busca su cuarto feroz con Los domingos y por esta misma película compite la debutante Blanca Soroa; Nora Navas, que el año pasado obtuvo la estatuilla como mejor actriz de reparto de una serie, es ahora candidata por Mi amiga Eva; Ángela Cervantes está nominada por segunda vez gracias a La furia; y es la primera oportunidad para Miriam Garlo con su papel en Sorda.
Entre los actores protagonistas también hay ‘habituales’ como el ya triple ganador Mario Casas con Muy lejos y Alberto San Juan suma su quinta nominación con La cena. Álvaro Cervantes (Sorda) y Sergi López (Sirât) tienen ya dos nominaciones cada uno; y por primera vez, Jose Ramon Soroiz por Maspalomas.
Entre los intérpretes de reparto sobresale la cuarta nominación del veterano Miguel Rellán por El cautivo —que ya tuvo las estatuilla en 2018—, junto a la segunda candidatura de Asier Etxeandia (La cena), y los nominados por primera vez Miguel Garcés (Los domingos), Joaquín Núñez (Los Tigres) y Kandido Uranga (Maspalomas).
Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa e Iraia Elias por Un fantasma en la batalla se estrenan en los Feroz, y en esta misma categoría de reparto les acompañan tres actrices que suman sus respectivas segundas nominaciones: Nagore Aranburu por Los domingos —que se llevó el galardón el año pasado como protagonista en una serie—, Elena Irureta por Sorda y Elvira Mínguez por La cena.
En el apartado de mejor música original está nominado Alejandro Amenábar por la banda sonora de El cautivo, el dúo Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por Daniela Forever, Aránzazu Calleja por Maspalomas, Ernest Pipó por Romería, y el artista francés Kangding Ray por Sirât.
Los Feroz también premian a los mejores elementos comunicativos de las películas del año: en la categoría de mejor tráiler los nominados son los trabajos de Alberto de Toro por La cena, Mikel Garmilla por Maspalomas, Aitor Tapia y Manel Barriere por el tráiler final de Los domingos, Miguel Ángel Trudu por Romería y de nuevo Aitor Tapia por Sirât.
En cuanto a mejor cartel, los elegidos son Jimena Merino, Álvaro León, Luis León y David Herranz por el cartel final de Los domingos, Dan Petris y Jaume Caldés por Muy lejos, Jose A. Peña y Quim Vives por Romería, Daniel Requena, Alba Vence y una vez más Quim Vives por Sirât, y Ana Dominguez y Rafa Castañer por Tardes de soledad.
Poquita fe vs. Superestar
Este año en los apartados de series se ha dado un empate hasta en tres categorías, siendo seis (y no cinco) los nominados tanto en mejor serie de comedia como en mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto.
Los títulos con más candidaturas son Poquita fe y Superestar (6), seguidas muy de cerca por Anatomía de un instante y Yakarta (5). Con 3 nominaciones están Furia y La suerte.
El resto de series dramáticas nominadas son La canción, Pubertat y La ruta Vol 2: Ibiza; y también optan a mejor serie de comedia Animal, Furia y La vida breve.
El nombre más escuchado en estos apartados ha sido el de Fran Araújo, productor de tres dramas (Anatomía de un instante, La canción y Yakarta) y de una comedia (Poquita fe).
Para llevarse el Premio Feroz DAMA al mejor guión de una serie hay cinco propuestas muy diferentes: Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante; Félix Sabroso y Juan Flahn por Furia; Juan Maidagán y Pepón Montero por Poquita fe; Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra, y Claudia Costafreda por Superestar; y Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro por Yakarta.
Los intérpretes protagonistas más votados en esta primera ronda son las actrices Anna Castillo por Su Majestad (octava nominación y doble ganadora en 2019), Ingrid García-Jonsson por Superestar, Esperanza Pedreño por Poquita fe, Candela Peña por Furia (1 feroz, octava nominación), Carla Quílez por Yakarta y Carolina Yuste por La canción (cuarta nominación).
En el apartado de los actores encontramos a Javier Cámara por Yakarta (2 feroces, undécima candidatura), Raúl Cimas (segunda nominación que consigue por el protagonista Poquita fe), Ricardo Gómez por La suerte (tercera nominación), Álvaro Morte por Anatomía de un instante (tercera candidatura) y Luis Zahera por Animal (cuarta nominación).
En reparto, también suma su undécima nominación Eduard Fernández y Manolo Solo su séptima (ambos por Anatomía de un instante) y les acompañan Carlos Bernardino por La suerte, David Lorente por Yakarta (1 feroz) y Secun de la Rosa por Superestar.
Su papel precisamente en Superestar supone la quinta nominación para Natalia de Molina y por esta misma serie es candidata Rocío Ibáñez; por Poquita fe están nominadas Julia de Castro (tercera nominación) y María Jesús Hoyos; Betsy Túrnez por Pubertat; y completa el sexteto Leonor Watling por La vida breve (segunda candidatura).
A mediados de diciembre se darán a conocer los nominados al Premio Feroz Arrebato de ficción y al Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción, que saldrán de entre los 30 títulos preseleccionados y que completarán el listado de candidaturas 2026.
La presidenta de AICE ha recordado que la ceremonia del próximo 24 de enero contará con cuatro presentadores —Petra Martínez, Antonio Durán Morris, Samantha Hudson y Elisabet Casanovas—, que Bob Pop volverá a comentar la gala en directo para los espectadores de La 2 y RTVE Play y que el guión vuelve a correr a cargo de Javier Durán y Diego Soto.
Además, ha adelantado que Legado Ibérico entregará un jamón al ganador o ganadora que realice el discurso de agradecimiento más corto.