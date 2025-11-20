El Festival de Huelva celebra una 51 edición luminosa y repleta de cine, emoción y talento iberoamericano

El viernes 14 de noviembre, la Casa Colón volvió a vestirse de gala para acoger una inauguración desbordante de energía. Presentada por Manu Sánchez y retransmitida por Canal Sur Televisión, la ceremonia reunió a decenas de figuras del cine español e iberoamericano, entre ellas Cayetana Guillén Cuervo, Cristina Castaño, Manuela Vellés, Canco Rodríguez, Paco Tous, Ángela Cervantes, Olivia Baglivi, Martina Cariddi, Jaime Astrain, Ricardo Gómez, Carlos Santos, Marc Clotet o Lidia Torrent.

Una foto fija de la industria actual, donde convivieron generaciones, estilos y géneros, y que volvió a mostrar el magnetismo que ejerce Huelva como lugar de encuentro para el audiovisual.

Uno de los grandes momentos de la noche fue la entrega de los Premios Luz, que en esta edición recayeron en dos intérpretes con presente sólido y un futuro fulgurante: Milena Smit y Yon González.

Yon González (derecha) recibió el Premio Luz de la mano de Carlos Santos

El actor vasco recibió el reconocimiento de manos de Carlos Santos, en un homenaje a su viaje por la ficción española, desde El internado hasta Las chicas del cable, pasando por películas como Mentiras y gordas o Perdiendo el norte. Emocionado y cercano, González dedicó el premio “a la luz de mis compañeros, a la gente que ha puesto luz en mi vida”.

Minutos después, la emoción se elevó todavía más con la entrega del Premio Luz a Milena Smit, presentada por Cayetana Guillén Cuervo y acompañada por su amiga y colega Olivia Baglivi. Smit, convertida ya en uno de los rostros indispensables del cine español tras sus trabajos en No matarás, Madres paralelas o Libélulas, ofreció un discurso íntimo, luminoso y honesto.

Milena Smit recibió el Premio Luz

“Quiero capturar este momento en mi mente como si fuera una fotografía”, dijo, conteniendo las lágrimas. El público del Palacio de Congresos Casa Colón la acompañó en un aplauso cálido que selló uno de los instantes más memorables de la velada.

La gala también brilló gracias a la música de Soleá Morente, que interpretó Poemas y Cosas buenas en dos momentos de delicadeza y celebración colectiva. Y, como cada año, el acto inaugural sirvió para descubrir al público el primer largometraje de la programación: en esta ocasión, Descifrando a Hermida, dirigido por Esteban Magaz, una emocionante mirada a la figura del periodista onubense Jesús Hermida.

La presencia en la gala de familiares del comunicador, junto a la de la periodista Mariló Montero, añadió un componente emocional a una proyección que fue recibida con sensibilidad y respeto.

El reconocimiento a la trayectoria

Como marca la tradición, el Gran Teatro se ha convertido en el epicentro de los homenajes individuales de esta edición. Este sábado, la actriz Pilar Castro recibió el Premio Ciudad de Huelva. Castro, con una trayectoria amplia y versátil, celebró con enorme gratitud un reconocimiento que, según dijo, “te hace mirar hacia atrás y darte cuenta de todo lo que has trabajado, de todo lo que ha costado y, sobre todo, de lo que ha valido la pena”.

Pilar Castro recibió el Premio Ciudad de Huelva

La intérprete, que ha brillado en cine, teatro y televisión, recordó su paso por Huelva hace años, cuando presentó una gala junto a Antonio de la Torre. Este premio la sitúa en una nómina de homenajeados que incluye nombres como José Coronado, Cecilia Suárez, Nathalie Poza, Fernando Trueba o Kiti Mánver.

El segundo Premio Ciudad de Huelva de esta edición ha recaído en Fernando Tejero, que también lo ha recogido en el Gran Teatro en un acto cargado de emoción. Con una trayectoria marcada por su paso por Días de fútbol, su Goya a Mejor Actor Revelación o su icónica presencia en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, Tejero es uno de los intérpretes más queridos del panorama audiovisual español.

Fernando Tejero, Premio Ciudad de Huelva 2025, durante su estancia en la ciudad

Su reciente trabajo con Alejandro Amenábar en El cautivo confirma un momento de madurez artística en el que este premio llega como un reconocimiento natural y celebrado por el público.

Una programación sólida

Con 111 títulos, la programación de esta 51.ª edición se erige como una selección muy completa de producciones con sabor iberoamericano. La Sección Oficial de Largometrajes presenta doce producciones iberoamericanas inéditas en España: Aún es de noche en Caracas, Vainilla, Doce lunas, Un futuro brillante, Precisamos falar, Noviembre, El príncipe de Nanawa, La mejor madre del mundo, Un mundo para mí, Los renacidos, Autos, mota y rocanrol e Isla negra competirán por el Colón de Oro a la Mejor Película.

Además de las películas de Sección Oficial a concurso, se incluyen fuera de concurso La ola y La misteriosa mirada del flamenco. Una selección diversa que recorre géneros, temáticas y geografías, reflejando la heterogeneidad cultural del espacio iberoamericano.

La Sección Acento, dedicada al cine español del año, reúne siete títulos de gran interés: Los domingos, Maspalomas, Los tigres, Romería, Flores para Antonio, Rondallas y Golpes. Una muestra que plantea nuevas miradas, territorios emocionales distintos y una fotografía nítida del estado de nuestro cine.

Los niños también se han acercado a la Casa Colón para formar parte del Festival

Por otro lado, la Sección Talento Andaluz vuelve a subrayar el compromiso del Festival con la industria audiovisual andaluza, reuniendo obras de jóvenes creadores y voces emergentes que reflejan un territorio cultural vibrante.

Los cortometrajes, pieza esencial del certamen, vuelven a situarse en un lugar destacado, tanto en las secciones oficiales nacionales e internacionales como en Talento Andaluz y en Pantalla Huelva. El Festival, calificador para los Premios Goya y para el nuevo Premio Ibershorts, reafirma así su papel como trampolín para el talento joven.

Una edición vivida

Si algo está caracterizando los primeros días de esta 51 edición es la gran afluencia de público. Las salas han registrado una notable presencia de espectadores, tanto en los pases de la Sección Oficial como en Acento, Talento Andaluz o en las proyecciones de cortometrajes. El Gran Teatro, cada tarde, se ha convertido en un espacio multitudinario donde el público onubense expresa, año tras año, su vinculación emocional con el certamen.

El Festival mantiene además una intensa actividad educativa a través de programas como Primera Pantalla, que cada edición reúne a miles de alumnos de centros escolares de Huelva y su provincia; Ventana Cinéfila; el programa Jóvenes Comunicadores Cinéfilos; o el ciclo Cine y Valores, en colaboración con la Academia de Cine de Andalucía y la Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA). Una apuesta por el público joven que convierte el certamen en una experiencia formativa transversal y significativa.

El actor Paco Tous en el IES Pintor Pedro Gómez presentando el Festival

En el ámbito profesional, la edición refuerza su programa de industria con iniciativas como CreANDo, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la UNIA; los visitantes de la Residencia de Cine de Extremadura, centrada en proyectos iberoamericanos; las masterclasses de Paco Tous y Miguel Ángel Vivas; o el encuentro Miradas documentales del cine andaluz. Un ecosistema que impulsa el intercambio creativo y el desarrollo del audiovisual.

El Festival en la ciudad

El Festival también ha inaugurado la exposición Las hijas del Jazz, de Omar Ayyashi, una de las grandes propuestas paralelas de este año. Una celebración visual de la memoria y la fuerza femenina que reúne a figuras como Milena Smit, Cayetana Guillén Cuervo, Clara Lago, Aitana Sánchez-Gijón o Cecilia Suárez, y que sitúa nuevamente al Festival como espacio donde cine y cultura dialogan más allá de la pantalla.