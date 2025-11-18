'Sirat', de Oliver Laxe, consigue cuatro nominaciones en los Premios del Cine Europeo

La película noruega Valor Sentimental, de Joachim Trier, y la española Sirat,de Oliver Laxe, han conseguido cinco y cuatro nominaciones, respectivamente, en la 38 edición de los Premios del Cine Europeo.

Los nominados de las nueve categorías más importantes de los galardones se han hecho públicos este martes en un acto en Sevilla, y serán entregados el próximo 17 de enero en Berlín.

La española Sirat, Premio del Jurado de Cannes 2025, está nominada en cuatro categorías: mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista, por Sergi López, y mejor guion.

Sentimental Value coincide con la película española en estas nominaciones y suma la de mejor actriz para Renate Reinsve. El conocido actor Stellan Skarsgård (Mamma Mia, Dune o Thor. Love and Thunder) se disputará el premio con Sergi López.

Otros dos trabajos de producción española que se cuelan en la competición a mejor película son el documental Tardes de soledad, de Albert Serra, y el filme de animación Olivia y el terremoto invisible, que también compiten en el apartado de mejor documental y mejor película de animación.

La franco-iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi -que se alzó con la Palma de Oro en Cannes-, consigue tres nominaciones en los apartados de mejor película, dirección y guion.

Los cineastas que completan los candidatos a mejor director son Yorgos Lanthimos, por Bugonia, y Mascha Schilinski, por Sound of Falling.

Jesse Plemons, en 'Bugonia'

La Grazia, de Paolo Sorrentino, se ha colado en dos categorías: mejor guion para Sorrentino, y mejor actor para Toni Servillo. El italiano se disputará el premio con Mads Mikkelsen, que ha conseguido la única nominación para El último Vikingo en el apartado de actor.

En la sección Premio Descubrimiento Europeo-Premio Fipresci a una ópera prima de ficción han sido elegidas Little Trouble Girls, La sombra de mi padre, On Falling, El día de la muerte de Hemme, Sauna y Under the grey sky.

Junto con Renate Reinsve, las actrices que completan la nominación a la mejor actuación femenina europea este año son Leonie Benesch por Turno de guardia, Valeria Bruni por Duse, Léa Drucker en Dossier 137 y Vicky Krieps en Love me tender.

En el apartado de animación compiten Arco, Dog of God, Little Amelie, la española Olivia y el terremoto invisible, Tales from The Magic Garden. En el apartado de documental Tardes de Soledad, Fiume o morte!, Riefensthal, Songs of Slow Burning Earth y With Hasan in Gaza.

'Olivia y el terremoto invisible'

Todas las películas en estos dos últimos apartados también compiten como mejor película.

Según una nota de la Academia de Cine Europeo, el resto de nominaciones serán conocidas la semana próxima.