'Gaua': un aquelarre inolvidable de Paul Urkijo, maestro del 'folk horror' vasco

Pocos cineastas españoles tienen el talento de Paul Urkijo Alijo (Gazteiz, 1984) para construir mundos y dotarlos de una personalidad distintiva. Su obra se construye a partir del rico folclore vasco, recurriendo a cuentos y leyendas, como en Errementari (2017), una demoníaca ópera prima ambientada en el siglo XIX sobre la figura mitológica de Patxi el Herrero.

En Irati (2022), su segunda entrega, el cineasta elaboraba un relato épico y fantástico ambientado en tiempos de Carlomagno con mensaje ecologista y contestatario, que mantiene el título de película rodada en euskera más taquillera de la historia. Ahora, en Gaua, ofrece un inquietante y divertido acercamiento a las brujas y al paganismo del País Vasco rural del siglo XVII.

La historia sigue a Kattalin (Yure Nogueiras), una campesina a la que conocemos mientras prepara con una seta venenosa un caldo mortal para su marido, cuya presencia enseguida entendemos que la atemoriza. Tras el envenenamiento, Kattalin abandona el caserío y se adentra en la negrura del bosque, donde una extraña figura la atemoriza.

Acaba perdiendo el conocimiento y, al despertar, se encuentra con tres mujeres misteriosas (interpretadas por tres grandes actrices vascas como Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza), que fingen lavar la ropa junto al río pero que en realidad se reúnen para beber y contar historias de miedo.

A partir de aquí, Urkijo Alijo traza una colección de relatos cruzados en el que se mezclan criaturas fantásticas, brujas, inquisidores y curas, y que van revelando la auténtica historia de Kattalin hasta desembocar en un inolvidable aquelarre, tan arriesgado en su concepción como brillante en su ejecución. Sin duda, una de las escenas más impactantes del año en el cine español.

El director consigue en Gaua pulir todo aquello que había apuntado en sus anteriores trabajos. El diseño de producción es tan estrafalario como sugerente, la narración abandona la linealidad para jugar con los saltos temporales y los puntos de vista de manera inteligente, las actuaciones son tan pintorescas como magnéticas, el diseño de las criaturas fantásticas tan aterrador como original…

Pero, ante todo, destaca una incisiva cámara con un sentido visual y del tempo que pocos cineastas españoles de su generación han mostrado hasta la fecha. No nos importaría ver cómo se adaptaría este estilo a otro tipo de historias.

Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza, en el filme. Foto: David Herranz

Además, Gaua se eleva como una fábula sobre la búsqueda de la libertad frente al fanatismo y el miedo, con una relación de amor prohibido y homosexual resuelta en el último plano antológico.