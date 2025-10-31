'Los Tigres', un 'thriller' social crudo y áspero que certifica a Alberto Rodríguez como maestro del suspense

Desde Grupo 7 (2014), en donde un escuadrón policial encara una operación para limpiar Sevilla de maleantes antes de la Expo’ 92, Alberto Rodríguez (Sevilla, 1971) ha hilado en sus thrillers una suerte de indagación en la memoria histórica española.

En La isla mínima (2014) nos hablaba de las heridas sin cicatrizar del franquismo en un remoto pueblo de las marismas del Guadalquivir en los años 80; El hombre de las mil caras (2016) removía las cloacas del Estado a través de la figura inescrutable del espía Francisco Paesa; y Modelo 77 (2022) encendía la lucha por los derechos de los presos en los años de la Transición.

Incluso sus trabajos para la televisión han mirado al pasado: La peste (2017-2019), que abordaba las luchas por el poder político y religioso en la Sevilla del Siglo de Oro; y Anatomía de un instante –en Movistar Plus+ a partir del 20 de noviembre– que se zambulle en el golpe de Estado de 1981 siguiendo las líneas maestras del libro de Javier Cercas.

Sin embargo, en su nuevo filme, Los Tigres, el cineasta se desliga de la recreación histórica para situar en la actualidad un relato áspero y crudo, conciso y bien centrado, cargado de tensión, sobre dos perdedores marcados por el pasado y con escasas expectativas ante el futuro.

Antonio (Antonio de la Torre) es un buzo que se dedica a reparar y limpiar barcos petroleros en sus escalas en el puerto de Huelva. Mientras que es respetado en su profesión, peligrosa y mal remunerada, su vida personal es un auténtico desastre y su economía maltrecha le impide pasarle el dinero a su exmujer para la manutención de sus dos hijas.

La única persona que lo acompaña es su hermana Estrella (Bárbara Lennie), una bióloga marina con un futuro prometedor que, sin embargo, no es capaz de renunciar al rol de cuidadora para con su hermano tras haber asistido a su padre durante una larga enfermedad.

Cuando le diagnostican una dolencia coronaria que aumenta el riesgo de cada nueva inmersión, Antonio tendrá la tentación de hacerse con un alijo de drogas que encuentra escondido en los bajos de un petrolero, lo que le permitiría afrontar sus deudas y vislumbrar un futuro.

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, en 'Los Tigres'. Foto: Julio Vergne

Así se pone en marcha un thriller que es tan encomiable por su pulso narrativo como por las asfixiantes secuencias de acción y, sobre todo, por (re)construir un universo tan convincente como atractivo que no está exento de lecturas políticas.

Los Tigres nos inserta en la realidad social de una comunidad sometida a los rigores del turbocapitalismo, con el habitual talento del cineasta para ofrecer verdad a través del trabajo de actores naturales en roles secundarios, que otorgan acento y empaque al conjunto, o de sutiles apuntes sobre la inmigración.

Aunque es una trama criminal sumamente eficaz y alérgica a cualquier cliché del género –nunca vemos a los narcotraficantes y tan solo hay un disparo en el filme– lo que eleva a Rodríguez como auténtico maestro del suspense del cine español actual.