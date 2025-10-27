Muere a los 70 años Björn Andrésen, "el chico más bello del siglo XX", protagonista de 'Muerte en Venecia'

El actor y músico sueco Björn Andrésen, célebre por su inolvidable papel de Tadzio en Muerte en Venecia (Luchino Visconti, 1971), ha fallecido a los 70 años.

La noticia ha sido confirmada por Kristian Petri y Kristina Lindström, directores del documental El chico más bello del mundo (2021), que aborda la vida, la carrera profesional y su difícil relación con la fama. La muerte ocurrió el pasado sábado, pero se desconocen las causas de la misma.

Tras un laborioso casting, el maestro Luchino Visconti encontró a Björn Andrésen en Suecia para que interpretara a Tadzio en Muerte en Venecia, adaptación de la novela de Thomas Mann. Con él se obsesiona un hombre mayor, al que da vida Dirk Bogarde en el filme.

Andrésen, nacido en 1955 en Estocolmo, era un chico tímido, marcado por un pasado familiar muy doloroso: su madre se suicidó, nunca supo quién era su padre y fue empujado a un estrellato indeseado por una abuela que soñaba con tener un “nieto famoso”.

Corrían los años 70 cuando Andrésen, a sus 15 años, fue elegido por Visconti, en una época de ruptura social y artística después del mayo del 68 que propició la aparición del punk y de una cultura underground subversiva.

El “bellísimo” Tadzio/Andrésen se convirtió en un emblema contracultural al generar en el espectador una sensación perturbadora, porque se trata de un menor y porque es un chico tan hermoso que podría ser una chica.

El propio Visconti, sin embargo, insistió en que su película, donde más bien parece un ángel, no lo sexualizara para que el enamoramiento del viejo escritor al que interpreta Dirk Bogarde no tuviera un tono grotesco.

No era de la misma opinión el propio Andrésen, que describió su incomodidad con respecto a su papel en Muerte en Venecia y su director Luchino Visconti: "Cuando la veo ahora, puedo ver cómo el hijo de puta me sexualizó", llegó a manifestar.

En el momento del estreno de la película, circularon rumores en los Estados Unidos sobre una posible homosexualidad de Andrésen, cosa que él negó enfáticamente. Tras el estreno de la película, Visconti presionó a Andrésen para que acudiera a un club gay, donde se sintió incómodo por las miradas fijas de hombres adultos; Andrésen describió más tarde la experiencia como "un infierno".

El actor, en el documental 'El chico más bello del mundo'

Después de Muerte en Venecia, pasó un tiempo en Japón, donde la película había sido muy popular. Allí trabajó en una serie de anuncios de televisión y grabó dos canciones. Deseoso de disipar los rumores acerca de su sexualidad y de deshacerse de su imagen de "niño bonito", Andrésen rechazó otros papeles de homosexual.

También trabajó en películas como Pelikaanimies (2004), Kojan (1992), Smugglarkungen (1985) y Midsommar (2019).​ Fue, además, músico profesional y tecladista del grupo de dansband Sven Erics.

Residió en Estocolmo y tuvo una hija, Robine con su esposa, la poeta Susanna Roman.​ También tuvieron otro hijo, un varón llamado Elvin, quien murió de síndrome de muerte súbita a los 9 meses de edad.

Andrésen cayó en una larga depresión tras la muerte de su hijo. En una entrevista en el 2020, afirmó que tal vez volvería a encontrarse con su hijo "en el más allá". Tuvo dos nietos, un niño y una niña.

En el documental El hombre más bello del mundo, conocemos a Andrésen como un sesentón bohemio y desastroso que está a punto de ser desahuciado por su impuntualidad en el pago y por su suciedad, un tipo que por momentos parece que lucha por la vida pero en otros parece totalmente derrotado y abandonado.