Glenn Close se suma al reparto de 'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Glenn Close, ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar, se une al elenco de La bola negra, la nueva película escrita, dirigida y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que toma el título de una obra inacabada de Federico García Lorca.

"Estamos muy felices de confirmar que Glenn Close forma parte del reparto de La bola negra", han declarado Javier Calvo y Javier Ambrossi. "Será un honor trabajar con esta leyenda, una actriz a la que siempre hemos admirado. Ella leyó el guion y se enamoró del proyecto. Nosotros estamos enamorados de ella".

Considerada como una de las mejores actrices de su generación, debutó en el cine con la película El mundo según Garp, que le valió su primera nominación al Oscar en 1983.

En su filmografía se encuentran películas como Atracción fatal, Las amistades peligrosas, Mars Attacks!, 101 dálmatas, Nueve vidas, Albert Nobbs, La buena esposa o Hillbilly, una elegía rural, que la hizo merecedora en 2021 de su octava nominación al Oscar.

En paralelo a su trayectoria cinematográfica, por la que ha recibido reconocimientos como el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, en televisión ha desarrollado otros tantos papeles icónicos, que le han valido catorce nominaciones a los premios Emmy.

Tiene uno por su interpretación de Margarethe Cammermeyer en Serving in Silence y dos por convertirse en Patty Hewes en Damages. La actriz acaba de estrenar la película independiente The Summer Book y protagonizará este otoño la serie de Ryan Murphy Todas las de la ley, seguida de Puñales por la espalda: De entre los muertos, de Rian Johnson.

Glenn Close inició su carrera profesional en el teatro, debutando en Broadway en 1974 con la obra Love for Love. Su primera nominación a los premios Tony le llegó por Barnum y posteriormente ganó dos premios por sus actuaciones en The Real Thing y Death and the Maiden.

Javier Ambrossi, Gutarricadelafuente y Javier Calvo, durante el rodaje de 'La bola negra'. Foto: Carla Oset

Por su retrato de Norma Desmond en el musical de Andrew Lloyd Webber Sunset Boulevard obtuvo en 1995 su tercer premio Tony. En 2016 volvió a interpretar a la diva en el West End de Londres en una producción muy elogiada de la English National Opera por la que la nominaron al premio Olivier y con la que volvió a Broadway.

En los próximos días Glenn Close se incorporará al rodaje de La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, creadores de las series Veneno y La Mesías.

Ganadora de un premio GLAAD, entre otros muchos reconocimientos, Veneno se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos tras su estreno en HBO Max. En 2021 fue considerada una de las mejores series del año por medios como Variety, The New Yorker, Vulture o The New York Times.

La Mesías, serie original Movistar Plus+, se estrenó en el Festival de San Sebastián y fue la primera serie española en formar parte de la programación del Festival de Sundance.

Ganó los premios más importantes del audiovisual español (seis Feroz, tres Forqué, un premio Ondas, entre otros) y dos premios en el prestigioso festival europeo Series Mania (Lille). En Francia se estrenó en ARTE, recibiendo entusiastas críticas.

Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau (Élite), Carlos González (Veneno), Lola Dueñas (La Mesías) y Penélope Cruz (ganadora del Oscar) encabezan el reparto de La bola negra, cuyo rodaje comenzó en agosto.

Javier Ambrossi, Carlos González y Javier Carlvo. Foto: Carla Oset

También forman parte del elenco de la película Lorenzo Zurzolo (Baby), Julio Torres (Fantasmas), Natalia de Molina (Superestar), Antonio de la Torre (El reino) o Albert Pla (La Mesías) así como nuevos talentos descubiertos por los directores, como Milo Quifes.

La bola negra, una película original Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte, se estrenará en salas de cine españolas de la mano de la distribuidora Elastica. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.