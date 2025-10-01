Tilly Norwood, la primera actriz hecha con IA, desata la polémica en Hollywood: "Es realmente aterrador"

La industria cinematográfica de Hollywood está sumida en una fuerte controversia tras la presentación de Tilly Norwood, la primera "actriz" completamente generada por inteligencia artificial.

El caso ha despertado la ira de estrellas, sindicatos y profesionales del entretenimiento. Lo que comenzó como una demostración tecnológica en el Festival de Cine de Zúrich se ha convertido en un debate fundamental sobre el futuro de la interpretación humana en el cine.

Tilly Norwood es el producto de Eline Van der Velden, actriz y comediante holandesa convertida en empresaria tecnológica, a través de su empresa de producción Particle6 y su nueva división de talentos de IA Xicoia.

Esta figura digital, descrita como una joven morena de veintitantos años con "vibras de chica de al lado", fue presentada oficialmente en el festival de Zúrich el pasado fin de semana.

La "actriz" artificial cuenta con presencia en redes sociales desde febrero de este año, donde comparte contenido que simula la vida de una aspirante a actriz real, incluyendo comentarios frívolos sobre tener la cuenta bancaria vacía que causaron la indignación de los usuarios. Incluso tiene perfil en LinkedIn, la red social orientada al mundo laboral.

Su cuenta de Instagram, que ya supera los 39.000 seguidores, incluye desde selfies en cafeterías hasta parodias de anuncios conocidos, todo ello generado completamente por inteligencia artificial.

Durante la presentación, Van der Velden aseguró que múltiples agencias de talentos ya están interesadas en representar a Tilly Norwood, y que espera anunciar pronto cuál de ellas firmaría con el personaje digital. "Cuando lanzamos por primera vez a Tilly, la gente preguntaba '¿qué es eso?' Y ahora vamos a anunciar qué agencia la va a representar", declaró la creadora.

La furia del sector

La noticia ha generado una oleada de críticas sin precedentes por parte de algunas de las figuras más influyentes del cine.

La actriz Emily Blunt, conocida por películas como El diablo viste de Prada y nominada al Oscar por Oppenheimer, fue particularmente vehemente en su rechazo durante una entrevista con Variety: "¿En serio? ¿Esa es una IA? Dios mío, estamos jodidos. Eso es realmente, realmente aterrador. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, paren. Por favor, dejen de quitarnos nuestra conexión humana".

Imagen de Tilly Norwood, la primera actriz generada con inteligencia artificial. Foto: Particle6

La conocida actriz Whoopi Goldberg también expresó su preocupación en The View, el programa de entrevistas del canal estadounidense ABC. "El problema con esto, en mi humilde opinión, es que de repente estás compitiendo contra algo que ha sido generado con 5.000 otros actores. Tiene la actitud de Bette Davis, tiene los labios de Humphrey Bogart... así que es un poco de ventaja desleal".

Sin embargo, Goldberg mantuvo cierta confianza: "Pero ¿sabes qué? Adelante. Siempre puedes distinguirnos de ellos. Nos movemos diferente, nuestras caras se mueven diferente, nuestros cuerpos se mueven diferente".

Natasha Lyonne, conocida por Muñeca rusa y Orange Is the New Black, fue aún más directa al pedir un boicot contra cualquier agencia que represente al personaje de IA.

Otros actores como Lukas Gage (The White Lotus, Euphoria, You) y Melissa Barrera (In the Heights, Scream) también manifestaron su rechazo en redes sociales.

El sindicato estadounidense de actores SAG-AFTRA, que representa a más de 160.000 profesionales del entretenimiento, emitió una declaración contundente condenando la iniciativa.

"La creatividad está y debería permanecer centrada en el ser humano. El sindicato se opone al reemplazo de intérpretes humanos por sintéticos", declaró la organización. "Para ser claros, Tilly Norwood no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que fue entrenado con el trabajo de innumerables intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación".

SAG-AFTRA enfatizó que Norwood "no tiene experiencia de vida de la cual extraer, no tiene emociones y, por lo que hemos visto, las audiencias no están interesadas en ver contenido generado por computadora desconectado de la experiencia humana".

Motivo de huelga

El sindicato también advirtió que cualquier productor que contrate a Tilly Norwood estaría violando las protecciones contractuales establecidas tras la huelga de 2023.

Esta controversia cobra especial relevancia considerando que la protección contra el uso indebido de inteligencia artificial fue uno de los principales motivos de la histórica huelga de SAG-AFTRA y el Sindicato de Guionistas de América (WGA) en 2023.

Los actores y guionistas paralizaron Hollywood durante meses, exigiendo salvaguardas específicas contra el uso de IA para reemplazar o replicar su trabajo sin compensación.

La huelga de SAG-AFTRA duró 118 días (del 14 de julio al 9 de noviembre de 2023), mientras que los guionistas estuvieron en paro durante 148 días. Durante las negociaciones, se reveló que los estudios habían propuesto escanear a actores de reparto por un día de salario y mantener los derechos perpetuos para usar esas imágenes digitales en futuros proyectos.

El acuerdo final estableció protecciones sin precedentes: los estudios no pueden crear o reutilizar una réplica digital de un intérprete sin su consentimiento explícito e informado. Además, los intérpretes deben ser informados y compensados por cada uso específico de su réplica digital, y si una réplica se reutiliza en un proyecto diferente, el intérprete debe dar nuevo consentimiento y recibir compensación adicional.

Su creadora responde

Ante la avalancha de críticas, Eline Van der Velden publicó una declaración en Instagram defendiendo su creación. "Para aquellos que han expresado enojo por la creación de nuestro personaje de IA, Tilly Norwood: ella no es un reemplazo de un ser humano, sino una obra creativa, una pieza de arte", escribió.

Van der Velden, quien también es actriz, comparó la IA con otras herramientas tecnológicas del pasado: "Veo la IA no como un reemplazo de las personas, sino como una nueva herramienta, un nuevo pincel. Así como la animación, los títeres o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin quitar nada a la actuación en vivo, la IA ofrece otra forma de imaginar y construir historias".

La empresaria insistió en que "crear a Tilly ha sido, para mí, un acto de imaginación y artesanía, no muy diferente a dibujar un personaje, escribir un papel o dar forma a una interpretación". También argumentó que los personajes de IA deberían ser juzgados "dentro de su propio género, por sus propios méritos".

La IA, a la orden del día

La controversia de Tilly Norwood llega en un momento en que la inteligencia artificial ya está siendo utilizada en producciones cinematográficas ganadoras del Oscar. Películas como Emilia Pérez y The Brutalist utilizaron IA para modificar voces, y Adrian Brody ganó el Oscar al Mejor Actor pese a que la IA ayudó a perfeccionar su acento húngaro en The Brutalist. También se ha usado para rejuvenecer a actores como Tom Hanks y Harrison Ford.

Los directores de Marvel Joe y Anthony Russo revelaron recientemente sus planes de invertir 400 millones de dólares en el desarrollo de herramientas de IA para cineastas.

Actualmente, empresas como OpenAI y Google enfrentan múltiples demandas de escritores, actores y empresas mediáticas que alegan que su propiedad intelectual fue apropiada ilegalmente para entrenar sistemas de IA sin permiso.

Una coalición de más de 400 figuras prominentes de Hollywood, liderada por la actriz y escritora Natasha Lyonne, envió una carta abierta expresando su creencia de que "el liderazgo de Estados Unidos en IA no debería llegar a costa de sectores creativos vitales".

Reacciones de agencias

No todas las agencias han mostrado interés en representar talentos artificiales. Gersh, la agencia que representa a actores como Jacob Elordi, Michelle Monaghan y J.K. Simmons, confirmó públicamente que "no seremos esa agencia" cuando se les preguntó sobre la posibilidad de firmar con Tilly Norwood, informa Esquire.

Sin embargo, Van der Velden sugirió durante su presentación en Zúrich que los estudios de Hollywood están adoptando silenciosamente tecnologías de IA, y que se esperan anuncios públicos sobre proyectos de alto perfil utilizando esta tecnología en el futuro cercano.

Más allá de las consideraciones laborales, el debate también toca aspectos fundamentales sobre la naturaleza del arte y la conexión humana. Como señaló Whoopi Goldberg: "La gente habla de que las personas se sienten tan solas, que no tienen conexión. Si continúas con esto, con la IA, no tendrás conexión con nada más que tu teléfono".

Esta preocupación se refleja en estudios de audiencias. Según recoge Business Standard, una encuesta de 5.000 personas en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Australia realizada por la consultora Baringa encontró que el 53% de los encuestados estadounidenses se sentirían incómodos viendo contenido generado por IA.