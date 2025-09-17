'Sirat', el sensorial e inmersivo viaje al infierno de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar

Sirat, de Oliver Laxe, es la película elegida por la Academia de Cine para representar a España en la 98.ª edición de los premios Oscar, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El cineasta Pablo Berger, director de películas como Blancanieves (2012) y Robot Dreams (2023), ha sido el encargado de anunciar este miércoles el filme seleccionado. Ahora, Sirat tendrá que salvar otras dos cribas con el resto de candidatas al Oscar a la mejor película internacional para poder colarse entre las cinco nominadas.

El filme de Oliver Laxe había sido preseleccionado por los académicos el pasado 3 de septiembre junto a Sorda, de Eva Libertad, premiada en Berlín y Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, y Romería, de Carla Simón, el cierre de una emocionante trilogía sobre la memoria familiar. Finalmente será Sirat el trabajo que buscará el quinto Oscar para España en la categoría.

Sirat compitió en la sección oficial del Festival de Cannes en mayo, donde fue una de las películas mejor valoradas por la crítica internacional y donde logró el Premio del Jurado. Su trayectoria en las salas españolas, donde tuvo su puesta de largo el 6 de junio, ha sido muy notable: lleva acumulados más de 2.600.000 euros, la quinta mejor recaudación del año en el cine español. La han visto ya más de 400.000 espectadores.

Además, la película ha iniciado con fuerza su distribución internacional. Ya ha pasado por las salas de Alemania (con Pandora) y Portugal (con Nitrato), y ha llegado a Francia en septiembre de la mano de Pyramide.

En Estados Unidos desembarca en noviembre de la mano de Neon, una de las distribuidoras más prestigiosas del cine independiente actual, responsable de títulos como Parásitos, Anatomía de una caída o Anora, lo que seguro que ayudará a la película en su carrera hacia el Oscar. Este desembarco en EE.UU. era una ventaja clara de Sirat frente a Sorda y Romería.

La película, que este viernes llega la Movistar Plus+, narra la búsqueda que un padre (Sergi López) y su hijo pequeño llevan a cabo de la hermana mayor, perdida en lejanas raves de Marruecos. Acompañados por un grupo de extravagante fiesteros, viajan hacia el interior del desierto en pos de una fiesta lejana donde podría aparecer la muchacha, aunque sin tener ninguna certeza de llegar a encontrarla.

Sergi López, en 'Sirat'

En su crítica en El Cultural, Carlos F. Heredero, la describe como "una experiencia sensorial e inmersiva que pivota, esencialmente, sobre la enorme fuerza visual de la puesta en escena de Oliver Laxe y sobre una banda sonora excepcional que firma Kangding Ray, inseparable del sentido más profundo del filme".

La película ha recibido elogios también de cabeceras internacionales como Variety, The Hollywood Reporter, Le Monde, Sight & Sound, The Playlist y The Film Stage, destacando su audacia estética, la fuerza de su sonido y su impacto emocional. IndieWire la incluyó en su lista “The 100 Best Movies of the 2020s (So Far)” y la coronó como mejor película del Festival de Cannes según su Cannes Critics Survey.

España ha ganado el Oscar a la mejor película internacional en cuatro ocasiones: en 1983, con Volver a empezar, de José Luis Garci; en 1993, con Belle Epoque, de Fernando Trueba; en 2000, con Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, y en 2005, con Mar adentro, de Alejandro Amenábar.

Desde aquella última victoria, nuestro cine tan solo ha logrado entrar entre los cinco nominados en dos ocasiones, con Dolor y gloria, de Almodóvar, en 2020, y con La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, en 2023.

Habrá que esperar hasta el próximo 16 de diciembre de 2025, fecha en la que se desvelará la shortlist de los Oscar, para conocer si Sirat continúa su carrera por lograr la estatuilla a la mejor película internacional. El 22 de enero de 2026 conoceremos las cinco películas nominadas en esta categoría y la ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 15 de marzo de 2026.

Entre las principales rivales para Sirat por el Oscar a la mejor película internacional encontramos películas como Sentimental Value (Noruega), de Joachim Trier; La voz de Hind (Túnez), de Kaouther Ben Hania; El agente secreto (Brasil), de Kleber Mendonça Filho; No Other Choice (Corea del Sur), de Park Chan-wook, o Magallanes (Filipinas), de Lav Diaz.