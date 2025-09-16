F. Díaz/M. Cantó/Á. Mora/J. Cedillo
    El joven recluta que se enfrenta a los horrores de la guerra en 'Soldado o cazador' (1962)

    Redford lograba su primer papel protagonista en esta película bélica que nos transporta a las trincheras de la guerra de Córea. En ella, se pone en la piel de Roy Loomis, un en principio inocente e idealista soldado en el que vemos una transición a la madurez conforme la guerra hace mella en su espíritu.
    El fugitivo de 'La jauría humana' (1966)

    Redford interpreta a Charlie "Bubber" Reeves, un joven fugado de prisión que regresa a su pueblo en Texas, desatando el caos en una comunidad marcada por la corrupción y la doble moral. Su personaje es el eje central de la historia y uno de los primeros papeles destacados que consolidaron su talento dramático.
    El taciturno hombre de acción de 'Dos hombres y un destino' (1969)

    Para muchos fue Dos hombres y un destino, dirigido por George Roy Hill, el filme que finalmente catapultó al éxito a Redford. En ella, encarna a a Harry Longabaugh, alias Sundance Kid, un pistolero hábil, serio y de pocas palabras, contrapunto de su compañero, el locuaz Butch Cassidy (Paul Newman). Fue la primera ocasión en la que pudimos apreciar la química entre ambos actores protagonistas, una de las parejas más icónicas del cine que iniciaron aquí una larguísima amistad. El papel marcó tanto su carrera que más tarde bautizaría al Festival Sundance en honor al personaje.
    El estafador elegante de 'El golpe' (1973)

    Tras Dos hombres y un destino, en 1973 repite colaboración con un nuevo proyecto de George Roy Hill en el que también vuelve a compartir pantalla con Paul Newman. En una historia ambientada en el Chicago de los años treinta, Redford alcanza cotas astronómicas de carisma interpretando a Johnny Hooker, un embaucador que planea junto a un grupo de criminales una estafa a un peligroso mafioso para vengar la muerte de un amigo.
    El misterioso millonario de 'El gran Gatsby' (1974)

    En esta adaptación cinematográfica de la novela de F. Scott Fitzgerald, Redford reforzó su papel de galán interpretando a Jay Gatsby, un millonario que vive obsesionado con recuperar el amor de Daisy Buchanan, interpretada aquí por Mia Farrow. En la película, dirigida por Jack Clayton y escrita por Francis Ford Coppola, el actor encarna a la perfección la dualidad del personaje literario, un hombre atormentado por su pasado y el dolor de la soledad, pero capaz de encandilar a todos con su estilo impecable y su carisma.
    El gris funcionario atrapado en la trama de espías de 'Los tres días del cóndor' (1975)

    En este thriller político de 1975 dirigido por Sydney Pollack, Redford interpreta a Joseph Turner, alias "Cóndor", un analista de la CIA especializado en detectar posibles mensajes cifrados. Su vida ordinaria dará un vuelco cuando encuentre a todos sus compañeros de oficina asesinados. Para esta ocasión, el actor apuesta por una actuación contenida, en la que muestra a un hombre racional en ocasiones dominado por el miedo.
    El intrépido periodista del caso Watergate en 'Todos los hombres del presidente' (1976)

    En esta película, Robert Redford interpretó magistralmente a Bob Woodward, uno de los dos periodistas del Washington Post que destapó el escándalo que derrocaría al presidente Nixon. Además, desempeñó un papel crucial como productor ejecutivo, convirtiéndose en el verdadero impulsor de esta película. Le acompañó, codo con codo, Dustin Hoffman, que interpreta a Carl Bernstein, el otro periodista que destapó el caso junto a Woodward.
    El aventurero que robó el corazón a Meryl Streep en 'Memorias de África' (1985)

    El intérprete vuelve a las órdenes de su director fetiche, Sidney Pollack, con quien había hecho grandes filmes políticos. Redford interpreta al aventurero y cazador Denys Finch Hatton, cuyo atractivo físico y personal pone a prueba la aburrida vida de la escritora danesa Isak Dinesen (seudónimo de Karen Blixen), encarnada por una formidable Meryl Streep, que se encuentra en Kenia junto a su marido. La película fue un éxito en taquilla y logró siete premios Oscar.
    Un millón de dólares por una noche con Demi Moore en 'Una proposición indecente' (1993)

    Un millón de dólares por acostarse con Demi Moore. Esto es lo que ofrece el personaje interpretado por Robert Redford, John Gage, a la pareja formada por David (Woody Harrelson) y Diana Murphy (la citada Moore). Gage no es, en esta película, el típico antagonista, pues se muestra educado, afable y proyecta ciertos valores humanos. Sin su personaje no se entiende el guion del filme, dominado por el dilema entre la integridad y el dinero.
    El adiestrador de 'El hombre que susurraba a los caballos' (1998)

    Redford adaptó la novela homónima de Nicholas Evans para evidenciar, una vez más, su compromiso con el ecologismo y el amor a los animales. Tom Booker, el personaje al que interpreta, es un domador de caballos, un amante de la naturaleza. Su magisterio propicia la curación de un caballo, que se ha vuelto salvaje tras un accidente, y de Grace (Scarlett Johansson), la chica que lo montaba cuando ocurrió la desgracia. La relación de Redford con la madre de esta, interpretada por Scott Thomas, eleva el pulso emocional de la película.
    El intelectual comprometido en 'Leones por corderos' (2007)

    Director, actor y productor de la película, Redford interpretó en ella al profesor Stephen Malley, un catedrático de Ciencias Políticas idealista pero desencantado, que busca despertar la conciencia de una generación apática. Contó con un reparto de lujo en el que destacan Meryl Streep y Tom Cruise.
    El ladrón de bancos crepuscular de 'The Old Man and The Gun' (2018)

    En la última película que protagonizó, Redford interpreta a Forrest Tucker, un ladrón de bancos que desafió a las autoridades durante décadas por su habilidad para escapar de prisión y cometer robos sin emplear la violencia. Basada en hechos reales y dirigida por David Lowery, el tono amable del filme, los guiños a papeles míticos previos y la interpretación de Redford convierten la película en un homenaje a su trayectoria y un adiós elegante a su carrera.
