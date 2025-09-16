10 de 12

Redford adaptó la novela homónima de Nicholas Evans para evidenciar, una vez más, su compromiso con el ecologismo y el amor a los animales. Tom Booker, el personaje al que interpreta, es un domador de caballos, un amante de la naturaleza. Su magisterio propicia la curación de un caballo, que se ha vuelto salvaje tras un accidente, y de Grace (Scarlett Johansson), la chica que lo montaba cuando ocurrió la desgracia. La relación de Redford con la madre de esta, interpretada por Scott Thomas, eleva el pulso emocional de la película.