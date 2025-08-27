Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que puso rostro a la modernidad en el cine español

El actor Eusebio Poncela ha fallecido este miércoles a los 79 años en Madrid. Conocido por participar en obras de Pedro Almodóvar, trabajó en películas míticas como Matador o La ley del deseo.

Poncela fue un actor transgresor que se atrevió a ir más allá y encarnar una realidad en la que nuestro país ya se estaba sumergiendo sin que parte de su población quisiera reconocerlo todavía. Emergiendo en el contexto de la Movida madrileña, dio vida a personajes sumidos en los nuevos problemas y preocupaciones que planeaban sobre la jovencísima España democrática.

Aunque su salto a la fama definitivo vino durante la Transición de la mano del cine, Poncela ya había probado las mieles del éxito sobre las tablas del teatro. Tras graduarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), a mediados de la década de los 60 debuta con una versión de Mariana Pineda, de Federico García Lorca. a ella le seguirían varios éxitos en el Teatro Español, como Marat-Sade, bajo las órdenes de Adolfo Marsillach.

Fue en 1979 cuando arrancó su carrera en el cine con El arrebato, segundo largometraje de Iván Zulueta que fue un fracaso en taquilla como para la crítica pero que décadas más tarde fue considerada una película de culto.

En este atrevidísimo filme de corte vanguardista en el que Zulueta se atrevió a innovar tanto en forma como en contenido, Poncela interpretaba a José Sirgado, un cineasta de serie B de poco más de treinta años que vive la realidad como en un sueño debido a su adicción a la heroína. Un problema, el del "caballo", que azotaría a la juventud española por aquel entonces y que también marcó severamente la vida del actor.

Vídeo | Eusebio Poncela en una entrevista de EL ESPAÑOL en 2017: "Salí de la heroína porque soy un genio absoluto de la supervivencia"

A este primer y emblemático escarceo en el séptimo arte le siguió ese mismo año otro polémico largometraje, Operación Ogro, de Gillo Pontecorvo. En él, Poncela interpreta a Txabi, uno de los miembros del comando de ETA detrás del atentado que acabó con la vida de Carrero Blanco. La película se estrenó tan solo seis años después del asesinato de la mano derecho de Franco.

En la década de los 80 ya era un actor de renombre en el cine español. Fue en 1986 cuando comenzó su colaboración con Pedro Almodóvar, participando en Matador (1986), donde interpretó al comisario, y La ley del deseo (1987). En este segundo trabajo, Poncela compartía el protagonismo con Antonio Banderas. Junto a él interpretó la que pasó a la historia como la primera escena de sexo anal en el cine patrio.

Pero Poncela no se quiso quedar encerrado en aquellos dorados años canallas. "Seamos modernos de verdad y avancemos", espetaba en una entrevista con El Español hace cerca de ocho años.

