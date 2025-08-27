Arranca un Festival de Venecia cargado de monstruos, tiranos, estrellas y maestros del cine

La última edición de los Oscar sirvió un duelo entre Cannes y Venecia con las favoritas Anora, Palma de Oro en el certamen francés, y The Brutalist, mejor dirección para Brady Corbet y premio FIPRESCI en el festival italiano, batiéndose el cobre por las grandes estatuillas.

Al final triunfó la contendiente cannois, pero no es lo habitual en los últimos tiempos, ya que el Lido se ha convertido en el escaparate principal de las grandes apuestas de Hollywood, sobre todo por su privilegiada situación en el calendario, al principio de la nueva temporada cinematográfica tras el parón veraniego.

De manera que, en la última década, Venecia es la cita cinematográfica por excelencia para el desfile de las grandes estrellas y para las películas con las que las majors aspiran a acaparar los grandes premios a partir de enero. Aquí comenzaron su andadura filmes como La forma del agua (Guillermo del Toro, 2017), Roma (Alfonso Cuaron, 2018), Joker (Todd Phillips, 2019), Nomadland (Chloé Zhao, 2020), El poder del perro (Jane Campion, 2021), Almas en pena de Inisherin (Martin McDonagh, 2022) o Pobres criaturas (Yorgos Lanthimos, 2023).

Este año el festival pone en liza las tres grandes apuestas de Netflix para triunfar en los próximos Oscar: Jay Kelly, comedia dramática de Noah Baumbach en la que George Clooney interpreta a un actor en crisis vital; Una casa llena de dinamita, thriller con el que Kathryn Bigelow regresa a la temática terrorista de La noche más oscura (2012), de la mano de Idris Elba y Rebecca Ferguson; y la esperada nueva versión de Frankenstein que ha realizado Guillermo del Toro con Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz y Jacob Elordi, que se mete en la piel del célebre monstruo de Mary Shelley.

También tiene grandes expectativas la siempre arriesgada productora A24 con The Smashing Machine, un biopic sobre el luchador de la UFC Mark Kerr, al que da vida Dwayne Johnson, que supone el primer filme en solitario de Ben Safdie, tras dirigir con su hermano Joshua impactantes filmes como Good Time (2017) o Diamante en bruto (2019).

Dwayne Johnson en 'The Smashing Machine'

Además, la ciudad de las góndolas verá desfilar por su alfombra roja por primera vez a Julia Roberts, protagonista de la nueva película del prolífico director italiano Luca Guadagnino, Caza de brujas, un thriller ambientado en el polarizado ambiente de las universidades estadounidenses que, sin embargo, no entra en competición.

Autores con riesgo

Más difícil es calibrar lo que nos pueden deparar las nuevas películas de grandes autores del cine contemporáneo que apuestan por el riesgo como filosofía creativa, como es el caso del griego Yorgos Lanthimos, que estrena la comedia de ciencia ficción Bugonia, de nuevo con su actriz fetiche Emma Stone. O el surcoreano Park Chan-wook, que adapta la novela The Ax, de Donald E. Westlake, como ya hiciera en 2005 el griego Costa-Gavras para realizar una feroz sátira sobre el mundo laboral.

Dentro de los grandes acontecimientos cinéfilos del programa está el regreso a la ficción de dos maestros del cine independiente norteamericano, que regresan en ambos casos tras un largo parón. Por un lado, Jim Jarmusch, que presenta Father Mother Sister Brother, un filme episódico rodado en EE.UU., Francia e Irlanda con un reparto coral anonadante: Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps…

Por otro lado, Gus Van Sant recrea en Dead Man’s Wire -fuera de concurso- el secuestro de 1977 que convirtió a Tony Kiritsis, un aspirante a empresario de Indianápolis, en un excéntrico héroe popular, con Bill Skarsgård, Colman Domingo y Al Pacino.

Además, Brady Corbet y Mona Fastvold, el tándem que escribió el gran fenómeno de la pasada edición de Venecia, The Brutalist, repite con The Testament of Ann Lee, aunque en esta ocasión dirige Fastvold. Se trata de otro filme de época de hechuras épicas sobre la líder religiosa Ann Lee (Amanda Seyfried), que fundó en 1770 una de las sociedades utópicas más grandes de la historia de EE.UU.

Amanda Siegfried en 'The Testament of Ann Lee'

Otro impactante reparto es el que ha reunido Julian Schnabel para narrar el viaje del manuscrito original de La Divina Comedia en Hand of Dante -también fuera de competición-: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa…

Curvas políticas

Con esta comitiva de actores empiezan las primeras curvas políticas que atravesará el certamen, ya que el colectivo Venice4Palestine (V4P), que engloba a profesionales, periodistas y activistas del sector cinematográfico italiano, ha demandado la retirada de la invitación al festival a Gal Gadot y a Gerard Butler, a quienes reprochan haber participado en 2018 en una gala para recaudar fondos para el ejército israelí.

Las protestas contra el genocidio en Gaza ya han cobrado fuerza antes de que arranque el programa con una carta firmada por cientos de personas, -entre ellas, los cineastas Marco Bellocchio, Alice Rohrwacher, Matteo Garrone, Abel Ferrara o Toni Servillo-, o la convocatoria de una manifestación que el próximo sábado 30 de agosto, que recorrerá la lujosa isla veneciana en la que transcurre el certamen.

La organización de la Mostra ha respondido asegurando que "siempre", a lo largo de su historia iniciada en el lejano 1932, el certamen ha sido "un lugar de debate abierto y sensible a las cuestiones más urgentes de la sociedad y del mundo".

Desde V4P han tachado esta respuesta de "descorazonadora" porque ni siquiera menciona a Palestina o a Israel. En cualquier caso, el director del festival Alberto Barbera ha incluido en la sección oficial un filme que aborda directamente el conflicto, La voz de Hind, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Se trata de una cinta que reproduce la voz real de una niña atrapada en un coche en medio de un ataque israelí en Gaza, registrada en la llamada de auxilio que realizó a los servicios de emergencia.

'La voz de Hind'

Por otro lado, la guerra de Ucrania será uno de los temas a tratar en la rueda de prensa de otros de los filmes que aspiran al León de Oro, El mago del Kremlin, en el que Jude Law interpreta a Vladimir Putin a las órdenes de Oliver Assayas.

No se agota aquí una inabarcable programación que configura sobre el papel una de las mejores ediciones del festival. Sin ir más lejos, el italiano Paolo Sorrentino inaugura el festival con un drama protagonizado por su colaborador habitual Toni Servillo, La grazia, un filme del que apenas se han revelado detalles.

Además, cineasta de la talla de Lucrecia Martel, Mamoru Hosoda y Laszlo Nemes presentarán sus nuevos trabajos, y una leyenda como la actriz Kim Novak presentará a sus 92 años el documental Kim Novak’s Vértigo, que aborda su trayectoria en el cine.