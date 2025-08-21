'La comunidad' de Álex de la Iglesia vuelve a los cines restaurada: curiosidades en torno al disparatado exitazo

En unos tiempos en los que el cine español triunfa internacionalmente con películas intimistas que apelan a la realidad más descarnada, volver a La comunidad, de Álex de la Iglesia, supone un alejamiento casi radical. En realidad, 25 años, los que han pasado desde su estreno, no son tantos, pero sí suficientes como para que se la considere, en la actualidad, un clásico –¿contemporáneo?– de nuestro cine.

El director que debutara con la aclamada El día de la bestia en 1995 se enfrentaba, apenas un lustro después, a su quinto largometraje. Aunque ya había transitado el puente que une el humor disparatado y el thriller en anteriores trabajos, fue en La comunidad donde se mostró desatado, logrando un tenso filme de terror teñido de un costumbrismo muy a la española y de la comedia negra de altos vuelos.

La película contó con un presupuesto de 2.500.000 € y recaudó 6.709.857,51 € en las salas de cine, convirtiéndose en la más taquillera del año 2000. Las secuencias corales, tan bien rodadas, encandilaron a un público que prácticamente tenía que remontarse a Berlanga para disfrutar de tan excelso trabajo coreográfico entre los actores.

Carmen Maura encabezaría un reparto de lujo en el que destacaban grandes intérpretes con solera en las tablas, como es el caso de Emilio Gutiérrez Caba, perteneciente a una gran estirpe teatral, o los ya fallecidos Sancho Gracia, Terele Pávez, María Asquerino, Manuel Tejada... Las escenas multitudinarias serían la causa de este requerimiento, como recordó años después De la Iglesia: "Quería actores que estuvieran acostumbrados a trabajar sobre el escenario, gente experimentada y madura que supiera más que yo".

Kiti Manver, Enrique Villén, Ramón Barea, Mariví Bilbao, Jesús Bonilla, Marta Fernández-Muro, Eduardo Antuña, Paca Gabaldón y unos bisoños Luis Tosar y Antonio de la Torre completan el extraordinario elenco, acaso "el mejor" con el que ha trabajado nunca el director, según reconoce.

La comunidad obtuvo 15 nominaciones a los Goya y logró tres: el de mejor actriz protagonista (Carmen Maura), mejor actor de reparto (Emilio Gutiérrez Caba) y mejores efectos especiales. Maura también logró la Concha de Plata a la mejor intérprete en el Festival de San Sebastián, donde tuvo lugar el estreno de la película el 21 de septiembre del 2000.

Este jueves 21 de agosto la cinta llega de nuevo a la gran pantalla restaurada en 4K. La productora Avalon y la distribuidora Mercury Films, propietaria de Flixolé, están detrás de este proceso digital destinado a mejorar la calidad de la imagen en el que ha participado el propio De la Iglesia. A las 20 horas, tendrá lugar una proyección simultánea en más de 30 salas y los espectadores podrán enviar preguntas al director a través de un código QR.

"Suéltame el pelo"

Ahora que se cumple un cuarto de siglo, y coincidiendo con esta resurrección en cines, resulta pertinente refrescar algunas curiosidades relativas a la película. Quienes la han visto saben que Carmen Maura, la protagonista, es el alma de La comunidad: una agente inmobiliaria que descubre una maleta con 300 millones de pesetas en el piso de un inquilino fallecido. Lo que quizás no todos conozcan es que incluso se valoró que el nombre del personaje que interpreta, Julia, fuera el título del filme.

Así y todo, De la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría, que coescribieron el guion tras fantasear en el coche con el dilema de qué hacer si se encontraban un botín con mucha pasta, pensaron antes en Pepón Nieto como protagonista de su historia. Aquella primera apuesta, como sabemos, no cuajó. "Tengo un papel para un chico, pero si lo haces tú lo convierto en chica", propuso finalmente el director a la actriz.

🪦 Si encontraras un cadáver y 300 millones en el piso de arriba, ¿qué harías?

Desde que Carmen Maura tuvo el guion en sus manos, De la Iglesia tuvo claro que la esperaría y, si hiciera falta, cancelaría el rodaje para que estuviera. La Maura aceptó; era un papel hecho a su medida. Julia proyectaba ese aura cotidiano y al mismo tiempo histriónico que había distinguido sus mejores trabajos hasta la fecha.

La actriz, con todo, reconocería en el documental de Fernando Méndez-Leite dedicado a su figura (¡Ay, Carmen!, 2018) que el de La comunidad fue un rodaje extenuante. Sufrió vértigo cuando tuvo que rodar algunas escenas en las azoteas del edificio –los exteriores se rodaron en un bloque de pisos situado en el número 15 de la madrileña Carrera de San Francisco–, le angustió tener que perder una uña en la secuencia que trepa por la fachada y llegó a pedir a Terele Pávez, mientras estaban grabando, que le soltara el pelo, frase que quedó registrada en el metraje.

Cartel creado 'ex profeso' para el estreno de la versión restaurada de la película 'La comunidad'

A propósito, la indumentaria de Julia es una recreación del vestido que portó Jacqueline Kennedy el día que asesinaron a su marido, entonces presidente de los Estados Unidos. Los demás guiños de la película son en clave cinematográfica.

De la Iglesia no oculta el influjo de películas como Blade Runner o Matrix en la mítica escena del salto de Terele Pávez. Claro que la referencia más concreta fue el cameo de Darth Vader: Eduardo Antuña interpretando a un joven obsesionado con Star Wars. Salió adelante a pesar de la negativa de la productora de la franquicia en España, que no denunció a posteriori, y, por supuesto, sin el permiso de George Lucas. "Si algún día llegara a sus ojos, podría parar la distribución de la película", apuntó De la Iglesia.

El homenaje a Ibáñez lo encontramos en una secuencia donde aparece un dibujo de 13 Rue del Percebe, mientras que hay quien sostiene que la asquerosa escena de las cucarachas es una alusión a Buñuel, que más de una vez se sirvió de ellas para transmitir un sentimiento exasperante. Más allá del claro rechazo a la verosimilitud, la película destila verdad en cada plano.

Visceral y cruda, La comunidad interpela a nuestra idiosincrasia. No falta la sátira social de un país que, en pleno cambio de siglo, se creía indestructible y, sin embargo, era incapaz de ocultar sus miserias. La lucha por un puñado de millones en un bloque de vecinos donde todos se conocen proyecta nuestro aldeanismo. 25 años después, habría que preguntarse si hemos sido capaces de sacudirnos el temperamento cainita que históricamente arrastramos.