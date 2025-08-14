'Mr. Nadie' llega a los cines: el misterio de un vagabundo y la crisis de la vivienda

Mr. Nadie, la nueva película de Miguel Ángel Calvo Buttini (Tudela, 1963), es un drama con guiños al thriller que se desarrolla en pleno corazón de Madrid, Lavapiés. Uno de esos barrios obreros en origen que, como bien muestra en su filme el cineasta navarro, es el reflejo de algunos de los problemas de la gran ciudad: la crisis de la vivienda, la indigencia y la soledad.

La película gira en torno al personaje de Daniel (Félix Gómez), un vagabundo que deambula por las calles y mantiene una distancia de seguridad con cualquier persona que trate de relacionarse con él. El suyo, por algún motivo que desconocemos, es un hermetismo intencional que se rompe cuando Aina (Ainara Elejalde), una veinteañera de Barcelona que pertenece a una ONG, trata de ayudarle.

Poco a poco y a pesar de las múltiples negativas de Daniel, Aina ahonda en su pasado hasta descubrir que el indigente fue en el pasado un alto directivo de una multinacional, al cual despidieron tras un grave desfalco.

A partir de ese momento, Daniel decidió abandonar a su familia en un intento de evitar posibles represalias que pudieran salpicar la vida de su mujer y sus dos hijos. A medida que Aina profundiza en la historia del protagonista, el pasado volverá a él y esta vez no le quedará otro remedio que afrontarlo.

El filme de Calvo, que llegará a las salas este jueves 14 de agosto, se centra tanto en los conflictos y traumas internos de sus protagonistas como en las problemáticas sociales que rodean a la capital de España. Ambos mundos, el íntimo y el de barrio, interactúan entre sí y se retroalimentan para dar forma al drama.

De la indigencia de Daniel emergen temas como los errores del pasado, la huida, y, en cierto modo, la redención. Mientras que del lugar que decide habitar el protagonista, Lavapiés, brotan conflictos que forman parte de la identidad del distrito, como los desahucios a causa de los fondos buitre o la marginación de la que son víctimas los más necesitados.

Miguel Ángel Calvo Buttini vuelve así a la gran pantalla y a la ficción con Mr. Nadie, su sexto largometraje. Sus dos últimas cintas —Emilia, sobre la escritora Emilia Pardo Bazán, y El siglo de Galdós, con el autor de Fortunata y Jacinta como protagonista— han significado un paso breve pero notable por el documental.

Según explica el propio Calvo, el germen de Mr. Nadie proviene de atender a sus alrededores. Tras observar los aledaños del barrio de Lavapiés —donde él reside—, se dio cuenta de la existencia de un joven que de la noche a la mañana pasó de trabajar en un bar a vivir en la calle. Como indigente, el chico no pedía limosnas ni hablaba con nadie. Así, la impresión de este personaje se quedó en la cabeza del cineasta y se materializó en su última película.

El peso de la narración recae en las manos polvorientas y vestidas con mitones de Félix Gómez, un intérprete ya veterano en esto de la interpretación que ha pasado por ficciones como Machos Alfa, Las 13 Rosas o Solos en la noche. Esta vez, Gómez adopta el rol de vagabundo silencioso y magullado por una ciudad que recorre de un lado a otro, invadido por un pasado tumultuoso y las palabras de su abuela: "Quien la hace, la paga".