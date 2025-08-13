Se filtran imágenes del rodaje de la nueva película de 'Torrente': la parodia de Vox que ha hecho arder las redes

Anchuelo, un municipio madrileño de cerca de 1400 habitantes, es la ubicación elegida para el rodaje de la próxima película de Santiago Segura Torrente presidente. Desde allí han llegado las primeras imágenes del proyecto, gracias a la grabación de un vecino.

En las imágenes compartidas en redes se aprecia al mismo Santiago Segura caracterizado del emblemático personaje pronunciando lo que parece ser un discurso político desde el balcón de una vivienda. De la barandilla, bien grande, cuelga el cartel del partido por el que José Luis Torrente aspirará a llegar a la Moncloa. Con un fondo verde oscuro y letras blancas se lee: NOX.

Se trata de una clara referencia al partido de extrema derecha Vox que todo aquel que no viva en una burbuja ha podido percibir. Una parodia tan evidente que los usuarios de las redes de uno y otro lado del espectro político no han podido evitar dar su opinión a este respecto.

Corrupto, machista, xenófobo y "grasiento" —entre otras muchas cosas— el personaje no es un espejo donde resulte agradable mirarse. Por eso mismo, muchos simpatizantes del partido de extrema derecha han leído la referencia como un insulto a su posicionamiento ideológico.

Entre las voces que han criticado la parodia se encuentra la periodista Rebeca Argudo, que, después de varios meses de escándalos relacionados con la cúpula de poder del Gobierno, se pregunta en X: "¿Por qué meter una referencia poco velada a una formación política que no tiene nada que ver con corrupción sistémica en el poder teniendo tan impagable ejemplo?".

Opinión compartida por otros usuarios, que amenazan con que el director y actor "pierda 4 millones de espectadores".

Otros, además, barajan la posibilidad de que la película no se haya atrevido con el PSOE porque "perdería dinero en subvenciones".

UPS! @SSantiagosegura creo que te has equivocado de logo…no hay mejor Torrente, que el del PSOE, Ábalos.

A ver si te vas a quedar sin 4 millones de espectadores de un plumazo, con lo que hemos defendido tu hasta ahora independencia… pic.twitter.com/XgNV5Th0bd — ✞☠︎Ƥ𝓪t☠︎✞ (@TrixPat8) August 13, 2025

"El guion estaba hecho con Sánchez, con los puteros de Ábalos, Koldo, Tito Berni, los corruptos como Cerdán, su esposa, su mujer, su hermano, su fiscal General...", ha llegado a reclamar otro simpatizante de Vox.

Pero no todos han sido tan críticos. La que fuera Portavoz de Vox en el Congreso —y por tanto una de las personas que más directamente se podría sentir aludida— Macarena Olona, ha querido quitarle hierro al asunto y ha asegurado que es "un honor formar parte de la saga Torrente", películas que considera que son "historia de España".

Pediría prudencia antes de linchar a @SSantiagosegura por el corte que se ha filtrado de la nueva película de Torrente. Torrente es historia de España y yo son fan incondicional. Formar parte de la saga siempre será un honor, que hay que tomar en clave de humor. pic.twitter.com/eBLaxQLbJH — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 13, 2025

Otros usuarios, sin embargo, han aplaudido la sátira y han aprovechado para criticar a aquellos que se sienten ofendidos: "La ultraderecha ya lo está acusando de recibir subvenciones cuando antes lo aplaudían y lo ponían de ejemplo", comenta el periodista Fonsi Loaiza.

Pero también desde la izquierda le han llovido críticas a Santiago Segura, al que se le acusa de blanquear a la extrema derecha. La periodista del Canal Red Irene Zugasti sostiene que la parodia de Segura hace a la ultraderecha "simpática, grotesca pero 'nuestra'". Y añade: "Su personaje comenzó siendo una parodia lumpen hasta ser un apologista de la extrema derecha".

A esto, claro está, se suma lo dicho por el propio Santiago Segura, también en X, respondiendo a Argudo: "¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?"

Ciertamente, la sexta entrega de la saga que comenzó su andadura en 1998 con Torrente: el brazo tonto de la ley está todavía rodeada de misterio. Del planteamiento apenas se conocen unas pinceladas. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que, visto el revuelo por la filtración de apenas unos segundos de rodaje, va a dar que hablar incluso antes de su estreno, programado para 2026.