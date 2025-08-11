Scorsese confiesa que pensó en disparar a los directivos de Columbia porque querían censurar 'Taxi Driver'

No tenía pistola, pero estaba dispuesto a conseguir una. Martin Scorsese estaba fuera de sí porque la MPAA (la asociación que aglutina a los estudios cinematográficos de EE. UU.) quería ponerle a Taxi Driver (1976) una calificación X (para adultos) y, por ello, Columbia Pictures quería eliminar las escenas violentas de la película, donde abundaba la sangre.

Así que al director se le pasó por la cabeza amenazar con una pistola a los directivos del estudio, incluso allanar las oficinas y llevarse la película.

Se trata de un rumor que ha circulado siempre, pero Scorsese por fin lo confiesa en el documental sobre su vida que estrenará Apple TV+ el próximo 17 de octubre, Mr. Scorsese.

"¿Tenía una pistola?", pregunta la entrevistadora. Scorsese gira la cabeza y vuelve los ojos hacia el techo, como si le molestara que le preguntaran una vez más por el incidente. Pero, acto seguido, fija la vista en su interlocutora y confiesa: "Iba a conseguir una". ¿Y qué hubiera hecho con ella? "No lo sé. Estaba enfadado. Dije que iba a amenazarlos o quizá simplemente disparar o algo. No tengo ni idea. Estaba amenazando".

Esta confesión aparece en el primer clip que Apple TV+ ha avanzado del documental, que constará de cinco partes. En el fragmento, el legendario director de Malas calles, Toro salvaje, Shutter Island o El irlandés también confiesa otro plan que iba más en serio que lo de la pistola, pero que tampoco llegó a ejecutar.

Lo que quería hacer era colarse en el estudio, averiguar dónde estaba el montaje preliminar de la película, robarlo y huir con él. "Van a destruir la película de todas formas, así que dejadme que yo la destruya. Yo la destruiré. Pero antes de destruirla voy a robarla", recuerda que dijo Scorsese a sus amigos.

Entre ellos estaba otro gran director, Steven Spielberg, que consiguió disuadirle. "Yo no sabía qué hacer y no sé de quién fue la idea que apaciguó a la MPAA. Puede que fuera Marty [Scorsese]", afirma el director de Tiburón. Esa idea consistió en rebajar el color de la película para que la sangre pareciese más marrón que roja, y todo tuviera un aspecto granulado, como "de tabloide".

De este modo, escenas como la de Robert De Niro sentado en un sofá y empapado de sangre o la de ese personaje que pierde parte de la mano dearon de verse tan brutales en la pantalla. Y así fue, finalmente, como el filme consiguió pasar la censura del estudio y de la MPAA. Se salvó sin necesidad de cortar ninguna escena de violencia y, más importante, sin necesidad de amenazar a nadie con una pistola.

El documental que repasa la vida y obra de Scorsese ha sido dirigido por Rebecca Miller. "Este proyecto es el sueño de cualquier cineasta; es increíble haber podido tener tanto acceso a leyendas de la industria, desde el propio Marty hasta sus prolíficos colaboradores, amigos y familiares", ha dicho la directora.

Con acceso exclusivo y total a los archivos privados de Scorsese, la serie documental está construida sobre extensas conversaciones con el propio cineasta, así como entrevistas inéditas con amigos, familiares y colaboradores creativos como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto, así como sus hijos, su esposa Helen Morris y amigos cercanos de la infancia.

Además, Scorsese, que hizo un cameo improvisado en Taxi Driver porque un actor secundario se puso enfermo, ha aparecido recientemente haciendo de sí mismo en The Studio, la divertidísima serie sobre los entresijos del mundo del cine, producida también por Apple.

En el primer capítulo de la serie, Seth Rogen (que interpreta al recién nombrado director del estudio ficticio Continental) le hace una jugarreta de campeonato, comprándole el guion de una película solo para dejarlo en un cajón y matar el proyecto. Algo que desata la ira del viejo Marty, que acaba desmoronándose y se pone a llorar desconsoladamente. Esta es la única parte poco creíble de su magnífica interpretación, porque en la vida real ya sabemos cómo reaccionaría el auténtico Scorsese...