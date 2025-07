El 'biopic' de Springsteen y el regreso de 'Avatar', entre los próximos estrenos más destacados de Disney

El esperado biopic sobre Bruce Springsteen y la nueva entrega de la saga Avatar encabezan la potente lista de los próximos estrenos que Disney ha presentado esta semana en Nueva York.

La compañía desveló sus principales producciones para el otoño, en un evento donde también se anunciaron las secuelas de Zootopia y Tron, entre otras novedades.

Uno de los proyectos más esperado es Deliver Me From Nowhere, que llegará a los cines el 24 de octubre. Jeremy Allen White, actor del momento tras su aclamado papel en la serie The Bear, se enfrenta al reto de encarnar a Bruce Springsteen.

Lejos de ser un biopic convencional, la película se centrará en un periodo muy concreto y crucial de la vida del "Boss": la creación de su álbum Nebraska en 1982.

Los productores insistieron durante la presentación en que White utiliza su propia voz para interpretar las canciones, subrayando el nivel de compromiso del actor.

La cinta explorará el proceso creativo detrás de un disco que supuso un punto de inflexión en la carrera de Springsteen, descrito por 20th Century Fox como "un trabajo acústico crudo y evocador, poblado por almas perdidas que buscan una razón para creer".

Disney anunció el estreno de Ella McCay el próximo 12 de diciembre. La presentación de la película contó con la presencia de Jamie Lee Curtis, quien interpreta a la madre de la protagonista, y su director, James L. Brooks (As Good as It Gets).

Curtis expresó su entusiasmo por trabajar con Brooks, a pesar de asegurarle que "no le gustaba que le dirigieran". La película cuenta también con Woody Harrelson, Emma Mackey y Ayo Edebiri.

Para el público infantil, Zootopia 2 reunirá a los personajes de la primera entrega en una nueva aventura a partir del 26 de noviembre en Estados Unidos. A ellos se sumarán nuevas voces como la de Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes), que interpretará a una misteriosa víbora.

Disney también tiene preparados varios blockbusters: desde Tron: Ares, la continuación de la saga, se estrenará el 10 de octubre con Jared Leto como un programa enviado del mundo digital al real, hasta Predator Badlands, el 7 de noviembre, una historia que invierte los roles y convierte al cazador en la presa.

La guinda del pastel de la presentación fue Avatar: Fuego y ceniza, la esperadísima nueva película del director James Cameron.

Con fecha de estreno para el 19 de diciembre, la cinta promete expandir aún más el vasto universo de Pandora, introduciendo a los espectadores en dos clanes nunca antes vistos y sus respectivas culturas y ecosistemas.

Fiel a su reputación, la saga volverá a apostar por una experiencia visual inmersiva y revolucionarios gráficos 3D.

El reparto contará con nuevas y notables incorporaciones, como la de la actriz Oona Chaplin, que se sumará a los personajes ya conocidos en este nuevo y épico capítulo.

Tras el futuro estreno de Avatar: Fuego y ceniza, la cuarta y quinta entrega de la taquillera saga de James Cameron ya tienen previsto su lanzamiento para el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031, respectivamente.



Así, quedan varios años hasta que la historia de Jake Sully y su familia llegue a su fin y, no obstante, el cineasta ya está pensando en seguir expandiendo la franquicia con un spin-off.

Según el creador, la nueva ficción podría mostrar "antecedentes de personajes y cosas tangenciales que ocurrieron fuera de las cámaras en las películas. ¿Quién aterrizó por primera vez en Pandora? La primera expedición. Podrías ir donde quisieras".

En todo caso, el proyecto se encontraría en fases muy tempranas del desarrollo. "Aún no hemos hecho mucho con eso", aceptó Cameron, explicando que todavía están recopilando historias y aún deben encontrar a los cineastas y animadores que quieran hacerlo.