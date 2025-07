'Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos', una aventura retro que no resuelve los problemas de Marvel

Vengadores: Endgame (Anthony y Joe Russo, 2019) culminó una exitosa primera etapa del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), bien planificada en torno a personajes archiconocidos como Iron Man y Capitán América y rebosante de carisma gracias a estrellas como Robert Downey Jr. o Chris Evans, que se despedían de la saga en ese punto (aunque Downey Jr. va a regresar para interpretar al Doctor Muerte).

Disney, a cargo de la franquicia, dobló entonces la apuesta, pasando a producir una cantidad ingente de series y películas, apoyándose en personajes menos populares para el gran público -Shang-Chi, Eternals, Ojo de Halcón, Ms. Marvel, She-Hulk, Iron-Heart...-. Además, depositó sus esperanzas en el actor Jonathan Majors para interpretar a Kang, el gran villano de un nuevo arco que se ha desarrollado en un confuso Multiverso en el que parece que todo es posible y nada definitivo, algo que reduce la emoción.

La estrategia no salió bien, ya que el exceso de producción ha acabado saturando a un público al que se le exigía demasiado. Además, Majors fue despedido tras ser declarado culpable de agresión y acoso a su expareja, trastocando los planes narrativos inmediatos. Los bandazos han pasado factura y en el último lustro Marvel ha ido perdiendo el interés del público, ha sufrido varios varapalos en taquilla y la crítica espera con la pluma afilada cada nueva entrega.

En este contexto, Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos llega a las salas para tratar de solucionar todos los problemas del MCU, pero solo lo logra a medias.

En el terreno de lo que mejora el filme dirigido por el debutante Matt Shakman (Ventura, California; 1975) respecto a las películas precedentes está, sobre todo, el diseño de producción, mucho más cuidado, artesanal y luminoso que en ocasiones anteriores. La película se desarrolla en los años 60 en un planeta Tierra alternativo y retrofuturista, lo que ofrece un mundo visual más estimulante de lo habitual y casi sin relación con otras entregas.

Por otro lado, hay un mayor interés por centrarse en el lado humano de los personajes. Esto se refleja sobre todo en el Reed Richards/Mister Fantastic de Pedro Pascal, un hombre capaz de resolver cualquier problema con un lápiz y una pizarra, pero que pierde la seguridad en sí mismo ante los misterios de la paternidad.

Más desdibujados están la Sue Storm/Mujer Invisible de Vanessa Kirby, magnética en el rol a pesar de que la escritura la reduzca a madre coraje, el Johnny Storm/Antorcha Humana de Joseph Quinn, aquí menos impulsivo, mujeriego y divertido que en otras ocasiones; y el Ben Grimm/La Cosa de Ebon Moss-Bachrach, que luce bien pero no pasa de ser un ligero alivio cómico.

Pedro Pascal y Vanessa Kirby, en 'Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos'

La película se ventila la historia de los orígenes de los poderes de La Primera Familia en los compases iniciales y, a partir de ahí, se toma su tiempo a la hora de introducirnos en ese planeta alternativo y para presentarnos a esta curiosa familia en un tono de comedia ligera que resulta eficaz, pero que tampoco enamora.

Todo se tuerce cuando aparecen los villanos Silver Surfer y Galactus -cuya motivación para devorar planetas es tan simple como que tiene un hambre atroz-. Es entonces cuando vuelven a florecer los problemas de la manida fórmula marvelita, con la película entregándose al abuso del CGI en perjuicio de cualquier lógica narrativa. De hecho, resultan risibles por descabelladas las ideas que plantea para derrotar a los villanos Mr. Fantastic, supuestamente el hombre más inteligente del mundo.

Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos es una apuesta segura para Marvel, pues son personajes muy queridos y seguro que conseguirán convocar a un buen número de espectadores en las salas. Si no habían llegado antes es porque Disney no se hizo con los derechos hasta 2019 con la compra de Fox. Sin embargo, no es la gran película de superhéroes de la temporada. Ese título le corresponde por derecho propio al Superman de James Gunn.

Sí tenía mimbres para ser una buena película, pero lamentablemente se va deshinchando por el camino. Parece que en Disney, pese a conocer los problemas de la saga, les ha dado miedo salirse demasiado de la hoja de ruta.