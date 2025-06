'La receta perfecta': un encantador y emocionante cuento sobre la aventura de hacerse mayor

La joven cineasta francesa Louise Courvoisier debuta en la dirección con un filme que logra sortear muchos peligros en su apuesta por ofrecernos personajes con encanto y una narrativa con emoción.

La historia de La receta perfecta bien podría haber dado pie a un drama social que tendiera a cierta explotación de la miserabilidad a la que se enfrenta el personaje principal, o quizá a una comedia de humor grueso que se dejara llevar por los clichés y prejuicios sobre la gente de campo en la región francesa del Jura.

Y es cierto que algún apunte de estos dos factores —habituales en el cine actual francés— se dan en la película, pero utilizados siempre con inteligencia en pos de una experiencia intencionadamente ligera y empática, que no por ello renuncia al drama.

Gran parte del éxito de La receta perfecta recae en el carisma de sus actores, todos ellos no profesionales, que derrochan una refrescante naturalidad y un intenso magnetismo, lo que nos habla del acierto y el buen hacer de Courvoisier tanto a la hora de realizar el casting como para la dirección de los intérpretes. Algo que resulta especialmente notorio en el caso del papel protagonista, el debutante Clément Faveau, por el que no podemos dejar de sentir simpatía pese a la irresponsabilidad que demuestra su personaje.

Faveau interpreta a Totone, un joven de 18 años sin oficio ni beneficio que solo piensa en emborracharse y en acostarse con chicas, por mucho que después la cosa no le vaya demasiado bien en la cama. Todo cambia para él cuando su padre, que se dedica a la elaboración del famoso queso Comté de la zona, pierde la vida en un accidente de tráfico y tiene que hacerse cargo de su hermana pequeña.

Totone, claro, no está para nada preparado para esta labor, e incurrirá en tantas negligencias para con su hermana que resultará francamente extraño que no aparezcan los servicios sociales para hacerse cargo. Pero esta suspensión de la incredulidad a la que nos obliga Courvoisier nos alerta de que no estamos ante un filme que haga del realismo su bandera, sino en un cuento sobre la aventura de hacerse mayor.

Y es lo que le pasará a Totone de manera inesperada cuando ponga en marcha un descabellado plan para elaborar el mejor queso Comté de la región con el objetivo de ganar un concurso por el que podría llevarse 30.000 euros y así solucionar parte de sus problemas económicos. Pero sobre todo descubrirá que no hay nada como fracasar y levantarse para volver a intentarlo.