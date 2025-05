'Mountainhead': Elon Musk y Mark Zuckerberg brindan con champán por el apocalipsis mundial

Todavía permanece en nuestras retinas la imagen de Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Elon Musk (Tesla), los cuatro grandes milmillonarios de Silicon Valley, mostrando su apoyo a Trump en su toma de posesión de la presidencia de Estados Unidos.

Todo lo que esconde esa instantánea, los significados ocultos y las ramificaciones de ese compadreo entre el poder tecnológico y el poder político, aflora en Mountainhead, la primera película que ha escrito y dirigido Jesse Armstrong, que llega este domingo 1 de junio a HBO Max.

Armstrong alcanzó un enorme éxito con Succession (2018-2023), una serie entre el melodrama y la sátira que abordaba las encarnizadas disputas entre los miembros de una familia de magnates de la comunicación, con unos diálogos memorables, afilados y punzantes. Pero no era la primera vez que el creador se internaba en los entresijos del poder, ya que venía de escribir otra ácida teleficción política como The Thick of It (2005-2012) o su adaptación a la gran pantalla, In the Loop (2009).

Por eso, tiene sentido que el cineasta haya puesto ahora en el centro de la diana a esos tecno bros que parecen dominar el mundo, y no demasiado a la sombra. Orillando el drama y apostando por el humor negro, emerge otra oscura sátira marca de la casa de sorprendente actualidad.

No es algo casual, ya que Armstrong comenzó a escribir el guion a finales de 2024 y pisó el acelerador para terminarlo cuanto antes y que el contexto político y tecnológico actual resonara en la historia. El rodaje se desarrolló entre marzo y abril de este año y la película acaba de llegar a nuestras televisiones, un periodo de tiempo extremadamente breve para una producción de estas características.

En el filme, no aparecen Zuckerberg, Bezos, Pichai o Musk. Aquí son Venis, Randall, Jeff y Souper los milmillonarios que se reúnen en una mansión en una montaña nevada de Utah para celebrar su ya vieja amistad, sus respectivas fortunas y para jugar al póker. Aunque, claro, todos tienen una agenda oculta y más aún cuando uno de ellos ha desatado algo muy parecido al apocalipsis en el planeta.

Antes de llegar al retiro, Venis (Cory Michael Smith) ha lanzado un paquete de actualizaciones en su omnipresente red social por la que una IA mejorada realiza a discreción vídeos e imágenes falsas, desde la ocurrencia más nimia a agresiones o asesinatos protagonizadas por personas inocentes, lo que dispara la desinformación y rápidamente enfrenta a distintas facciones políticas o religiosas por todo el mundo. Las calles arden, los mercados se hunden, los países se precipitan al abismo y la fortuna de los protagonistas se dispara mientras brindan con champán.

Cory Michael Smith, Steve Carrel, Ramy Youssef y Jason Schwartzman

El único de los cuatro amigos que parece tener ciertas dudas éticas y morales respecto a la estrategia de Venis es Jeff (Ramy Youssef). Curiosamente, él es quién puede poner coto al caos que éste ha generado, ya que dispone de la tecnología necesaria para filtrar los contenidos de la demoníaca IA.

Además, tenemos a Randall (Steve Carrell), padrino empresarial de los dos anteriores, incapaz de aceptar que todo el dinero que poseé no pueda librarle del cáncer que padece y por el que los médicos le dan 5 años de vida. Su aspiración es alcanzar una inmortalidad digital, pero para ello sería necesario que Venis se hiciera con la tecnología de Jeff, y éste no está por la labor.

Y, por último, Souper (Jason Schwartzman), un simple millonario al que los demás tratan con condescendencia y que busca de los demás la financiación para una cutre aplicación de meditación.

Armstrong mantiene el estilo visual de Succession, apostando por una cámara de estilo documental, con zooms y reencuadres constantes, lo que dispara la incomodidad del espectador ante el retrato exagerado de los protagonistas. En ello incide el carismático trabajo de los actores, entregados a unos diálogos, de nuevo, ingeniosos y mordaces.

La mansión donde transcurre el filme

Mientras el planeta se va al garete, los cuatro amigos cogen una moto de nieve y se dirigen a un pico nevado para abrir sus abrigos y escribir en sus respectivos pechos desnudos la cifra de su patrimonio neto. Así nos retrata Armstrong a estos próceres tecnológicos, entregados al juego de la masculinidad tóxica y aquejados de una lacerante falta de empatía hacia el ciudadano común, algo que no nos cueste entrever en las maneras de Zuckerberg o Musk.

Desde su atalaya privilegiada se consideran semidioses a punto de conquistar la inmortalidad y las estrellas. Pero el director pinta a sus personajes con una infantil y desagradable humanidad. Son envidiosos, inmaduros, desconfiados, impulsivos, intolerantes…

Por divertido que sea el filme (que a mitad de metraje se adentra por sendas absurdamente hitchcockianas), Armstrong acaba por pasarse de frenada con la caricaturización de sus criaturas, lo que le impide alcanzar aquello que Succession tenía de sobra: auténtica emoción. En cualquier caso, Mountainhead consigue instalarse con fuerza en un presente inquietante.