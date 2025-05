Kevin Spacey regresa a Cannes una década después para recibir un premio honorífico a su carrera

Kevin Spacey a las puertas del Southwark Crown Court de Londres, tras ser declarado inocente de agredir sexualmente a cuatro hombres. Foto: Lucy North / Pa Wire / Dpa - Only For Use In Spain

Kevin Spacey vuelve a Cannes por primera vez en casi una década, aunque no para formar parte de la programación oficial del festival. Según ha adelantado Variety, el actor estadounidense recogerá este martes 20 de mayo un galardón honorífico durante una gala organizada por el Better World Fund, una fundación independiente dedicada a causas humanitarias, que celebra su décimo aniversario con una cena en el Hotel Carlton. Aunque el evento tiene lugar en plena efervescencia del certamen, no está vinculado a la organización oficial del Festival de Cannes.

Spacey no acudía a Cannes desde 2016, cuando ejerció como maestro de ceremonias en la gala de amfAR y lanzó duras críticas contra Donald Trump. Desde entonces, su trayectoria profesional se ha visto marcada por numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada, que derivaron en su despido de la serie House of Cards en 2017 y en varios procesos judiciales. El actor siempre negó todos los cargos penales y fue declarado no culpable tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido en 2023.

Según ha confirmado el Better World Fund en un comunicado, el galardón reconoce "no solo sus décadas de brillantez artística, sino también su impacto duradero en el cine y las artes". Se trata del último de una serie de premios que Spacey ha ido recibiendo recientemente en su intento de recuperar visibilidad en la industria, entre ellos uno en Italia por su trayectoria y otro en Reino Unido por su papel de voz en el thriller Control.

El evento en Cannes no es solo un acto de homenaje: también está cuidadosamente integrado en la campaña de promoción de The Awakening, un thriller de conspiración protagonizado por Spacey que se presenta estos días en el mercado del festival. La cinta, producida por Camelot Films, plantea la existencia de una cábala global secreta que controla el mundo y está liderada por el personaje del actor. El productor Matt Hookings ha explicado a Variety que la presencia de Spacey forma parte de una estrategia de “marketing de guerrilla” para atraer la atención internacional sobre el proyecto.

“No lo hemos metido con calzador. Tiene sentido. No es House of Cards, pero va en esa línea de personaje”, señaló Hookings. Y añadió: “Si alguien le pregunta, puede decir que está en Cannes recibiendo un premio, pero también que ha venido con The Awakening. Así, la película se promociona”. También confirmó que Spacey mantendrá reuniones con potenciales compradores durante su estancia.

Según recoge también Hollywood Reporter, el fundador del Better World Fund, Manuel Collas De La Roche, ha justificado la decisión en términos artísticos: “Nos sentimos verdaderamente privilegiados de recibir a Kevin Spacey como nuestro invitado de honor. Su talento, profundidad y compromiso con la narrativa ejemplifican el poder transformador del cine”.

La gala del martes también tiene un componente benéfico, con recaudación destinada a organizaciones humanitarias como Amma’s Foundation y Salaam Baalak Trust. Entre los patrocinadores del evento figuran Camelot Films, Closer Music Corp., Maison Noir, Clinique La Prairie, Kinderlachen y The Hope Giver Foundation, entre otros.

El regreso de Spacey al mayor escaparate del cine mundial no está exento de polémica. Su simple presencia puede generar reacciones encontradas, algo que los organizadores parecen asumir: “Habrá quien diga ‘esto es genial’ y también quien se pregunte ‘¿qué hace él aquí?’. Pero esperamos que, al comprender el porqué, le den una segunda oportunidad”, concluyó Hookings.