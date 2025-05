Tom Cruise conquista Cannes y juega a la ambigüedad con el futuro de 'Misión imposible'

Tom Cruise es una de las grandes estrellas del cine actual y lo sabe, por lo que mide muy bien sus apariciones públicas, como hizo este miércoles en el Festival de Cannes, donde fue el invitado sorpresa en una clase magistral de Christopher McQuarrie, director de ¿la última? Misión Imposible, y, por supuesto se convirtió en el protagonista.

Cruise había posado ante los fotógrafos de cara al estreno, esta noche, de Misión imposible: Sentencia final y no estaba prevista ninguna comparecencia ni ante los medios de comunicación ni ante los espectadores, pero llegó, vio y venció.

Muy sonriente, fue recibido con una gran ovación en la sala donde una media hora antes había comenzado la charla con McQuarrie, el realizador de las últimas cuatro entregas de la saga protagonizada por Cruise como Ethan Hunt. Y aún mayor fue la que cerró el acto, que continuó varios minutos imprevistos para que el actor pudiera firmar autógrafos.

En la charla no faltaron los halagos mutuos entre Cruise y McQuarrie, mientras el público celebraba con risas y aplausos cualquier intervención del actor, que no contestó de forma clara al ser preguntado por el futuro de una saga que se daba por cerrada con el filme que se presenta hoy en Cannes y que es el octavo de Misión imposible -el primero fue en 1996-.

"Prefiero que la gente lo vea y lo disfrute. Nos lo hemos pasado genial haciéndolo y ha sido muy divertido. Solo quiero que todos lo disfruten", dijo el actor, que se dirigió a los asistentes para agregar. "Disfrutadlo y sabed que en este momento es la culminación".

A sus 62 años, el actor ha vuelto a realizar todas las escenas peligrosas del filme, sin especialistas, como resaltó McQuarrie, que aseguró que la cabezonería de Cruise le hace llegar hasta el final en cada idea o propuesta durante el rodaje.

"No tengo miedo de encontrarme frente a lo desconocido, el cine es emoción y placer y cuando hay que hacer esfuerzos, prefiero enfrentarme personalmente a ellos", afirmó el actor.

Eso, reconoció, hace que su vida sea interesante. "Algunas personas pueden tener miedo a lo desconocido, yo siento más bien curiosidad, para mí ese es el motor".

Cruise resaltó que desde pequeño le ha gustado tomar decisiones porque le gustan las nuevas experiencias. "Es mejor intentar algo que no hacerlo". Y es algo que aplica a su trabajo en el cine.

"No pidas permiso para hacerlo. Simplemente hazlo. Así que no esperes a que todo sea perfecto, porque nunca lo será. Las películas no son perfectas. La gente no lo es. La vida no es perfecta. Pero quieres intentarlo, y es mejor hacerlo que lamentar no haberlo hecho".

Relajado y controlando a la audiencia, a McQuarrie y al moderador, el actor aseguró que su lema es el "aprendizaje continuo", por lo que siempre está forzando sus límites. "Es así como funciono", agregó el protagonista de filmes como Top Gun (1986), Jack Reacher (2012) o Nacido el 4 de julio (1989).

Además de actor, Cruise lleva 30 años ejerciendo de productor, una tarea que le ha permitido aprender mucho del cine pero también de las diferentes culturas que ha encontrado en sus numerosos viajes para rodar o promocionar películas.

Para él lo mejor de su trabajo es la "experiencia humana" que le aporta, el descubrir "todo lo que tenemos en común los seres humanos", como el amor al cine que compartía con todos los asistentes a la charla de McQuarrie.

"De niño pensaba cómo sería estar aquí en Cannes", reconoció el actor, satisfecho de que la gente quiera ver las películas que hace, como este Misión imposible en el que se ha volcado "para hacerlo lo mejor posible".

Y en esa obsesión por hacerlo bien, el actor no acepta un no por respuesta, como resaltó McQuarrie, que contó por ejemplo que quería que en un plano al saltar de un avión, la cámara le grabara entre las dos alas del aparato.

Consultaron con cámaras especialistas en situaciones difíciles y dijeron que era imposible. "Y Tom simplemente dijo: 'Gracias por su tiempo'. Y nos fuimos a buscar a otras personas".

McQuarrie cedió todo el protagonismo a Cruise desde el momento en el que subió al escenario de la sala Debussy, consciente de que hoy la gran estrella de Cannes era él.