Francesco Carril, actor: "Qué difícil es a veces darse cuenta de que no estamos donde tenemos que estar"

¿Qué libro está leyendo?

Mowgli en el espejo, de Olivier Schrauwen. Es una novela gráfica que no tiene palabras. Sólo son imágenes.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

Seguramente Las pequeñas virtudes, de Natalia Ginzburg. Es un libro al que vuelvo mucho.

Si no hubiera podido ser actor, ¿qué hubiera querido ser?

Cocinero.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

La primera proyección de cine que hicieron los hermanos Lumière. Me habría gustado ir sabiendo lo que es el cine, para ver la reacción de la gente.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.



Ol' '55, de Tom Waits.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Hace poco devoré Disclaimer, de Alfonso Cuarón. Los Soprano es de las mejores que he visto.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en cualquiera de Hong Sangsoo y no aguantaría ni un minuto en Tiburón.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

En Roma, siempre que voy. Ahora he estado rodando allí y me pasaba cada día.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Me pone nervioso hablar siempre y solo de trabajo.

Una obra sobrevalorada.

La Gioconda. Nunca me emocionó.

Un placer cultural culpable.

Ver realities de cocina. No sé si es muy culpable y no sé si es muy cultural...

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Sakiko Nomura, en la Fundación Mapfre. No conocía su trabajo. Tiene una serie de fotos bellísimas sobre un actor de teatro Kabuki.

¿Qué le atrajo del personaje que interpreta en Todo lo que no sé?

Me interesaba la relación con el personaje de Susana Abaitua. Ambos intentan estar juntos y encontrar un modo de quererse. Él intenta amoldarse a todo lo que ella pide, pero no entiende o no quiere ver que quizá estar cerca de ella no es el lugar adecuado en el que estar. Mientras leía el guion, pensaba que en ese intento de construir algo había belleza, aunque no lleguen luego a nada. Qué difícil es a veces darse cuenta de que no estamos donde tenemos que estar.

¿Cómo ha sido trabajar con la directora Ana Lambarri, que debuta en el largometraje?

Trabajar con alguien que está haciendo su primera película siempre tiene algo especial. Me he encontrado con una persona generosa, abierta a escuchar a sus actores, me he sentido mirado con cariño y cuidado. No es poco.

¿Cómo valora toda la experiencia de la serie Los años nuevos?

Ahora que ha pasado ya un tiempo, empiezo a verlo con perspectiva. Pienso en Ruy [Rodrigo Sorogoyen] y en Iria [Del Río] y me emociona que hayamos hecho esto juntos. Me he llevado dos buenos amigos del proyecto más exigente que he hecho hasta ahora y del que me siento tremendamente orgulloso, y muy afortunado.

¿Qué podemos esperar de Tre ciotole, la película de Isabel Coixet en la que trabaja junto a Alba Rohrwacher?

Ha sido un rodaje muy especial. Mi primera película en Italia, en italiano, que es mi lengua materna. Rodar con Isabel es de las experiencias más estimulantes que he tenido. Volvería a rodar con ella mañana. Alba es una persona y actriz extraordinaria. Compartir rodaje, cenas y paseos con estas dos mujeres maravillosas ha sido un regalo.

España es un país…

…y también su propia duda