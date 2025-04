'Andor', vuelve la mejor serie de 'Star Wars'

Tras los pésimos resultados de títulos como El libro de Boba Fett, Kenobi o The Acolyte, la segunda y última temporada de Andor se antoja como la penúltima oportunidad para reverdecer los viejos laureles de la ahora mustia ramificación televisiva del universo Star Wars.

En su primera entrega, el guionista Tony Gilroy (Michael Clayton, La sombra del poder) se despegaba de esos registros formularios tan habituales en el resto de aventuras de la saga galáctica para proponer un estilo narrativo que, por más que se incardinase en la línea argumental de una película como Rogue One (Gareth Edwards, 2008), incorporaba un buen número de jugosas rupturas, además de un tono más adulto, que la convertían, por méritos propios, en la mejor serie salida de la factoría Lucas hasta la fecha.

En esta segunda entrega, Cassian Andor (Diego Luna) recorrerá el camino que le ha de llevar a unirse a la resistencia contra el Imperio en una trama que, al igual que sucedía en la primera tanda de episodios, está jalonada por significativas elipsis. Junto al esperado regreso de Andor, este mes de abril también volverán otros grandes éxitos como Black Mirror (día 10), Hacks (día 11) o The Last of Us (día 14).

El eternauta

Una imagen de 'El eternauta'

Creador: Bruno Stagnaro

Intérpretes: Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso.

País: Argentina.

Año: 2025

Plataforma: Netflix.

Estreno: 30 de abril

El eternauta es un cómic mítico. La obra escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, publicada entre 1957 y 1959 en el periódico Hora Cero Semanal, nos sitúa en una noche del verano bonaerense. De repente, una misteriosa nevada acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas.

Juan Salvo (Ricardo Darín) y sus amigos tratan de sobrevivir hasta que descubren que la tormenta tóxica es tan sólo el inicio de una invasión extraterrestre. La adaptación de este argumento siempre ha dado pie a especulaciones, o a proyectos abortados antes de nacer. Lo intentaron, primero, Adolfo Aristarain allá por 1998 y Lucrecia Martel justo diez años después.

Finalmente, y después de que Netflix se hiciera con los derechos, la responsabilidad recayó en Bruno Stagnaro quien, a finales de los noventa, presentó, junto con Israel Adrián Caetano, Pizza, birra, faso (1997), uno de los títulos más representativos del Nuevo Cine Argentino. Después, su carrera derivó hacia la televisión, donde firmó la renovadora Okupas (2000), además de otros títulos como Un gallo para Esculapio (2017), otra brillante aproximación al submundo criminal.

Mariliendre

El reparto de 'Mariliendre'

Creador: Javier Ferreiro

Intérpretes: Blanca Martínez Rodrigo, Omar Ayuso, Carlos González.

País: España.

Año: 2025

Plataforma: Atresplayer.

Estreno: 27 de abril

Tras ejercer como guionista en Vestidas de azul (Valeria Vegas, 2023), el anterior proyecto como productores de Javier Calvo y Javier Ambrossi, el guionista y director Javier Ferreiro da el salto a la producción ejecutiva con Mariliendre, también tutelada por los responsables de La Mesías (2023), en la que escribe el guion junto a Paloma Rando y Carmen Aumedes, y se encarga de la dirección.

Este musical abiertamente queer narra la historia de Meri Román (Blanca Martínez Rodrigo), otrora reina de la escena gay madrileña y ahora de capa caída. La serie arranca en el entierro de su padre (Mariano Peña), y su muerte desvelará un secreto largamente escondido que servirá como acicate para que Meri le imprima un cambio de rumbo a su vida.

Saturada de canciones pop que lo mismo surgen del repertorio de Operación Triunfo que de una colección de hits veraniegos, Mariliendre se presenta con un megamix descreído, descaradamente pop y hasta cierto punto didáctico que se inscribe en las coordenadas, sobre todo humorísticas, que ya trazó en su día Paquita Salas (J. Calvo & J. Ambrossi, 2016-2019), y en la reivindicación de lo queer que ya estaba presente en Veneno (J. Calvo & J. Ambrossi, 2020).