'8': Julio Medem regresa con un romance imposible entre las dos Españas

Con los famosos (y manoseados) versos de Antonio Machado sobre las dos Españas (“Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”) arranca 8, la nueva película de Julio Medem (San Sebastián, 1958). El director aborda una idea realmente ambiciosa –con un diseño de producción que lamentablemente no lo es tanto–: contar la turbulenta historia del último siglo de nuestro país.

Para ello, y como si se tratase de una secuela en espíritu de su ópera prima Vacas (1992), Medem se vale de los encuentros y desencuentros entre los miembros de tres generaciones de dos familias, procedentes de pueblos vecinos de la sierra madrileña e ideológicamente enfrentadas: los unos, republicanos; los otros, franquistas. Tan difícil es comprimir tal empresa narrativa en algo más de dos horas que al cineasta solo le queda utilizar la táctica de elegir ocho significativos momentos (de ahí el título) de la historia reciente de nuestro país y hacerlos coincidir con acontecimientos importantes para la vida de los personajes.

La película arranca en 1931, en vísperas de la proclamación de la Segunda República, en la noche en la que nacen Octavio y Adela. Sus vidas quedarán ya entrelazadas, pues ambos partos tendrán complicaciones y el médico de la zona solo podrá salvar a una de las madres, la de Octavio. Este es el punto de partida para 8, en donde el destino y la fatalidad, elementos siempre presentes en la obra de Medem, tendrán un papel indispensable para hacer avanzar un melodrama que bordea el culebrón y que se detiene en años tan significativos en el devenir político y social de nuestro país como 1939, 1977 y 1992.

Tras más de 30 años de carrera, a nadie puede sorprender el estilo de Medem, con un amaneramiento en las formas y en el tono que le ha llevado en ocasiones a caer en una cursilería difícilmente digerible. La historia de amor de Octavio y Adela, narrada a lo largo de 90 años, no está exenta de esta afectación, aunque el cineasta de Lucía y el sexo (2001) no encuentra aquí demasiadas ideas o motivos visuales que funcionen a nivel simbólico. En cambio, quizá para dotar de dinamismo a la difícil empresa narrativa, opta por un cámara etérea, en continuo movimiento, que simula un plano secuencia infinito, aunque chirría por sus mil trucajes y sus extrañas suturas con fundidos a blanco.

Javier Rey y Ana Rujas, que no solo interpretan a Octavio y Adela desde los 21 años a los 90 –con una caracterización no demasiado afortunada en la senectud– sino que también dan vida a uno de los progenitores de los mismos en los dos primeros capítulos, no consiguen encontrar la química adecuada para que el romance que nos plantea 8 combustione de verdad.

En cualquier caso, nunca queda claro si la intención de Medem es la de reinventar El amor en los tiempos del cólera en clave española u ofrecer una comentario político sobre el infinito duelo a garrotazos. En este sentido, el director de La pelota vasca (2003) apuesta por que unos asuman la culpa y otros ofrezcan el perdón como única posibilidad para cerrar las heridas infinitas dibujadas en la piel de toro.