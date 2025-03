'Lee Miller', un 'biopic' al estilo clásico de Hollywood en el que brilla el talento de Kate Winslet

Kate Winslet siempre es un valor seguro. En Lee Miller, la actriz dota a su encarnación de la célebre fotógrafa de las dosis justas de tenacidad y delicadeza, de orgullo y fragilidad, de inconformismo y dulzura, entregando un personaje que vibra con verdad y que se desenvuelve con inteligencia en mundo de hombres, sexista hasta el extremo. Su trabajo no ha pasado desapercibido, ya que fue nominado al Globo de Oro.

El filme de Ellen Kurras (Nueva Jersey, 1959), que debuta tras la cámara tras una nutrida carrera como directora de fotografía en filmes como Summer of Sam (Spike Lee, 1999), Blow (Ted Demme, 2001) y Olvídate de mí (Michel Gondry, 2004), consigue destilar algunas imágenes poéticas, como ese momento en el que Solange (Marion Cotillard) y Jean D’Ayen (Patrick Mille) bailan despreocupadamente en el retiro surrealista de Cornualles mientras un proyector refleja en sus cuerpos las inquietantes imágenes de una Alemania rendida a Hitler.

En términos generales, nos encontramos ante una producción sólida, que luce en todos los apartados técnicos. El guion, que parte de la biografía publicada por el hijo de la fotógrafa, Antony Penrose –al que interpreta Josh O’Connor–, se centra estrictamente en la peripecia de Miller como corresponsal de guerra, mostrando a una mujer aguerrida que no admite un no por respuesta, pero que no saldrá indemne de la experiencia, tras descubrir el horror de los campos nazis de exterminio y sufrir el ninguneo de su trabajo una vez que acabó la contienda.

Quizá alguien que rompió moldes en su época merecía una propuesta con algo más de riesgo. Pero Lee Miller no pretende ser otra cosa que un acercamiento amable a una figura compleja, algo que logra con creces, siguiendo para ello los estándares estéticos clásicos de Hollywood. Por ello, destaca la fenomenal escena en la que la protagonista se hace la famosa foto en la bañera de la casa de Hitler, tan tensa como inesperada.