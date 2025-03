Los Oscar evitan la confrontación directa con Trump pero Israel, Ucrania y la “inclusión” se cuelan

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham recogen el Oscar a mejor documental por "No Other Land" Reuters

"Me imagino que América estará emocionada por ver a alguien levantarse contra un ruso poderoso", ha dicho Conan O’Brien, presentador de los Oscar en una gala casi sin chistes ni momentos políticos. Se refería a la protagonista de Anora (interpretada por la ganadora del Oscar contra pronóstico Mikey Madison) una joven prostituta de Nueva York que acaba frustrada después de que un millonario se case con para dejarla plantada. Lo dijo después de una escena en la que la pobre protagonista, frustrada, le canta los cuarenta al niño rico.

Mientras el mundo asiste atónito a las broncas en la Casa Blanca y la prevista Gaza-a-Lago de Trump, la gala de los Oscar de los "progres del cine" fue casi como un oasis en un mundo de paz y armonía en el que todos se admiran los unos a los otros y se pasan la vida inspirándose. Claro que las viejas consigas a favor de la tolerancia, la concordia y las minorías han adquirido un tono distinto desde que Trump no solo ha cancelado los programas de diversidad en el Gobierno, también los contratos con las empresas que los apliquen.

Por este motivo, el discurso de Zoe Saldaña (mejor actriz secundaria por Emilia Pérez) recordando que es hija de "inmigrantes que trabajaron duro" que hace cinco años hubiera sonado neutro hoy puede interpretarse de muchas maneras. Igual que el del ganador a mejor vestuario, Paul Tazewell, reivindicando su condición de primer afroamericano que gana el Oscar en esta categoría.

El momento más "caliente" ha llegado con la entrega del Oscar al mejor documental para No Other Land. En la película, el periodista israelí Yuval Abraham y el activista palestino Basel Adra documentan la confiscación de tierras en Cisjordania por parte de colonos judíos expulsando a sus antiguos habitantes. Muy aplaudido, Adra ha sido contundente al pedir sobre el escenario que "el mundo acabe con la limpieza étnica en Palestina". Abraham ha añadido que la "política exterior de Estados Unidos contribuye al problema" y ha pedido marcar "un nuevo camino" llamando "hermano" a sus vecinos árabes.

Adrien Brody en su discurso como ganador como mejor actor por The Brutalist, en la que interpreta a un arquitecto judío que emigra a Estados Unidos después del Holocausto, se ha referido al aumento del "antisemitismo" para pedir "un mundo más sano, más incluyente" y refiriéndose a su película ha pedido "no pasar por alto el pasado". "No dejemos que el odio venza", ha concluido. Daryl Hannah, por su parte, le ha lanzado un guiño a Ucrania al apoyarla desde el escenario. Y aunque todo el mundo leía entre líneas, ni el nombre de Trump ni siquiera el de "presidente" se ha escuchado una sola vez.