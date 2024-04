Muere Eleanor Coppola, documentalista y matriarca del clan cinematográfico Coppola, a los 87 años

La documentalista y artista estadounidense Eleanor Coppola, esposa del cineasta Francis Ford Coppola y matriarca de un clan en el que también hay figuras destacadas del séptimo arte como Sofia Coppola, falleció este viernes a los 87 años, según ha informado su familia a Associated Press.



Según la información facilitada a los medios locales, murió en su casa de Rutherford, California. Aunque no se han citado las causas exactas de su muerte, Eleanor padecía una larga enfermedad.

La californiana conoció a su marido mientras trabajaba como ayudante en la dirección de arte del debut cinematográfico de Coppola, Dementia 13, que se estrenó en 1963. Ese mismo año se casaron en Las Vegas tras descubrir que ella se quedó embarazada.

La pareja tuvo tres hijos: Gian-Carlo (1963), Roman (1965) y Sofía (1971), todos ellos implicados en la industria del cine. Gian-Carlo, que fue actor y productor, falleció en 1986 en un accidente de barco.

Eleanor es conocida por su documental Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, sobre la producción del filme de su marido Apocalypse Now (1979), que salió a la luz 12 años después del estreno de esa cinta, llegó finalmente a los cines y recibió ocho nominaciones a los Oscar.

Este retrato del larguísimo e infernal rodaje, capturado con una cámara de 16 mm, obtuvo un premio Emmy además de una nominación al premio documental del grupo, el DGA.

"El comienzo de la idea de la película para mí fue ciertamente documentar 'Apocalypse Now'", dijo Eleanor al medio Deadline en 2017. "No tenía ni idea. Había hecho algunas pequeñas películas de arte a principios de los 70, pero cuando conseguí esta cámara en Filipinas me quedé hipnotizada, mirando por el visor. Realmente respondí a eso, así que hice diferentes documentales, porque siempre me encantó filmar".

"Soy un ama de casa que, de repente, decide escribir una película y dirigirla", explicó en 2016 a Hollywood Reporter sobre el giro que dio al final de su vida. "Era aterrador, pero parte del reto consistía en superar todos los miedos e ir a por ello".

Eleanor Coppola también relató la problemática producción de Apocalypse Now en su libro de 1995 Notes on the Making of Apocalypse Now. En 2008 publicó sus memorias, Notes on a Life.

“Una locura. La película refleja la actitud de los americanos en Vietnam. Estábamos en medio de la jungla, éramos demasiados, teníamos acceso a demasiado dinero, demasiado equipo, y perdimos el juicio poco a poco”, comenta Coppola en el imprescindible documental.

El descomunal éxito de El padrino (1972) y El padrino II (1974) convirtió a Coppola de la noche a la mañana en multimillonario, y el director decidió apostarlo todo en su viejo proyecto. La película fue presupuestada en 13 millones de dólares, pero acabaría costando casi el triple. El rodaje fue una pesadilla que se alargó durante 238 días en los que hubo infinidad de problemas inesperados, dudas, crisis nerviosas, peleas y hasta tifones.

Por su parte, la carrera de Eleanor incluyó también dos películas propias: Paris can wait (2016), un romance protagonizado por Diane Lane, Alec Baldwin y Arnaud Viard, que se estrenó en la edición de 2016 del Festival Internacional de Cine de Toronto. En 2020 realizó una segunda película, el drama Love is Love is Love.

Además, trabajó como directora de fotografía y realizadora en varios cortometrajes documentales sobre las distintas producciones cinematográficas de su marido y sus hijos, como Marie Antoinette (2007) y The Virgin Suicides, ambas de Sofia.