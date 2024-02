Premios Goya 2024: los Javis homenajean una de las escenas míticas de Pedro Almodóvar

Uno de los momentos más emotivos y divertidos de la gala de los Premios Goya 2024 se ha producido cuando han subido al escenario las actrices Cecilia Roth, Antonia San Juan, Penélope Cruz y Marisa Paredes y el director Pedro Almodóvar para recordar uno de los mejores filmes del cineasta manchego, Todo sobre mi madre (1999).

Previamente, el director y presentador de la gala Javier Ambrossi recordaba sentado en un sofá junto a su partenaire Javier Calvo otras galas de los Goya y compartía sus propios recuerdos sobre el mundo del cine.

Por ejemplo, cuando tras salir del cine de ver Lucía y el sexo, y especialmente una de sus escenas subidas de tono, le confesó a su novia que era gay. Calvo, por su parte, ha recordado cuando vio Volver, de Almodóvar, como uno de sus grandes descubrimientos cinéfilos.

De repente, el manchego ha subido al escenario para preguntarles si sabían en que sofá estaban sentados. Era el de una de las escenas míticas de Todo sobre mi madre, la película con la que el director ganó su primer Oscar, a la mejor película internacional.

A continuación las actrices han subido al escenario y han interpretado el diálogo que tenía lugar en aquel asiento. "La de pollas que me habré comido yo en lugares públicos sin que el interesado se diera cuenta", ha lanzado Antonia San Juan. Y Marisa Paredes le ha contestado: "El tiempo que hace que no me como yo una polla".

Todo sobre mi madre supuso el espaldarazo definitivo para Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949): Oscar y Globo de Oro a la mejor película extranjera, siete premios Goya, mejor director en Cannes y el aplauso unánime de crítica y público.

Una historia de sororidad femenina, de mujeres que miran la vida con optimismo y resistencia, en perfecto equilibrio entre la comedia y el drama. El manchego rodaba en Barcelona y lograba, como siempre, fantásticos trabajos de sus actrices, en especial Penélope Cruz y Antonia San Juan.

El filme, además, conecta su etapa más libre –¿Qué he hecho yo... (1984) o La ley del deseo (1987)– con la más melodramática de después: Hable con ella (2002), Volver (2006) o Dolor y gloria (2019).

Sigue los temas que te interesan