10 escalones para subir a la Seminci: estrenos mundiales, cine español, maestros internacionales, animación...

Estrenos mundiales

Seminci nos da la oportunidad de ver por primera vez los nuevos trabajos de tres de nuestros cineastas más sugerentes en su sección oficial. Manuel Martín Cuenca, tras el thriller La hija (2021), abre una nueva etapa en su filmografía con El amor de Andrea, una sencilla y tierna historia, de esencia naturalista, sobre un chica de 15 años (Lupe Mateo Barredo) que intenta recuperar la relación con un padre ausente.

Por su parte, Paula Ortiz pasa de adaptar a Lorca (La novia, 2015) y Hemingway (Al otro lado del río y entre los árboles, 2022) al dramaturgo Juan Mayorga en Teresa (fuera de concurso), en donde Blanca Portillo interpreta a la mística Teresa de Jesús. Y Antonio Méndez Esparza, que hasta ahora había jugado con un imaginario netamente americano en La vida y nada más (2017) o Courtroom 3H (2020), rueda su primer filme en España, Que nadie duerma, adaptación de la novela homónima de Juan José Millás protagonizada por Malena Alterio.

'El amor de Andrea'

Sabor español

La organización del festival asegura que esta edición cuenta con la mayor participación de cine español de su historia en secciones competitivas. Entre los cineastas que pugnarán por la Espiga de Oro encontramos a Patricia Font recordando al maestro asesinado por falangistas Antoni Benaiges en El maestro que prometió el mar; los premiados cortometrajistas Laura Ferrés y Víctor Iriarte, debutando en el largo con La imatge Permanent y Sobre todo la noche, respectivamente; Lois Patiño, indagando en el tema de la reencarnación en la sensorial Samsara (premiada en Berlín), o Carlota Nelson con el documental Cristina García Rodero - La mirada oculta, sobre la Premio Nacional de Fotografía. Además, la danesa Lone Schefirg cuenta con producción española en La contadora de películas, el filme inaugural.

'Cristina García Rodero - La mirada ocuta'

Maestros en la sección oficial

Si en el lado español destaca la cantidad, en la parte internacional de la sección oficial destaca el prestigio de los cineastas: el maestro británico Ken Loach con El viejo roble; la polaca Agnieszka Holland con Green Border (Premio Especial del Jurado en Venecia); la alemana Angela Schanelec con Music (mejor guion en Berlín); los italianos Marco Bellocchio, con Rapito, y Alice Rohrwacher, con La Quimera; el francés Bertrand Bonello con The Beast…

Habrá que estar atentos también a filmes como How to Have Sex, Premio Un certain regard en Cannes, ópera prima de la inglesa Molly Manning Walker, o Sala de profesores (Ilker Çatak), la candidata alemana a los Oscar.

'The Beast'

Tradición y veteranía

Las longevas secciones Tiempo de Historia, que difumina las fronteras entre ficción y realidad, y Punto de Encuentro, con primeros y segundos largometrajes de jóvenes cineastas, ofrecen también un suculento menú. Destacan filmes como Notre Corps, de la francesa Claire Simon, sobre el día a día de una clínica ginecológica en París; Retrato de fantasmas, del brasileño Kleber Mendonça Filho, que narra la evolución del séptimo arte en la ciudad de Recife; Youth (Spring), del chino Wang Bing, que fija su mirada en los jóvenes procedentes de zonas rurales que conforman el grueso de la mano de obra del área industrial de Liming, o Zinzindurrunkarratz, de Oskar Alegría, película elaborada con un camino olvidado, una cámara de Super-8 y un burro llamado Paolo.

'Notre Corps'

La Palma de Oro y otros premiados

En su sección EFA (las siglas de la Academia de Cine Europeo en inglés), Seminci ofrece algunos de los títulos más llamativos de los que han pasado por los grandes festivales. Es el caso de la Palma de Oro de Justine Trier, Anatomía de una caída; o los nuevos trabajos de Aki Kaurismaki (Fallen Leaves), Christian Petzold (El cielo rojo), Jonathan Glazer (La zona de interés) o Matteo Garrone (Yo capitán).

'Yo capitán'

Alquimias, memoria y utopía

El festival presenta dos nuevos apartados. Por un lado, Alquimias, con historias locales de vocación universal, que contiene el nuevo trabajo del exigente cineasta filipino Lav Diaz, Essential Truths of the Lake. Por otro lado, Memoria y Utopía, dedicada a obras maestras olvidadas, censuradas o pérdidas, con títulos de Hou Hsiao Hsien, Nanni Moretti y Chantal Akerman.

'Essential Truths of the Lake'

Tres veteranas actrices

Tres intérpretes reciben este año la Espiga de Honor: la británica Charlotte Rampling, que recogerá el premio en una gala de clausura en la que se proyecta su último filme, Juniper (Matthew J. Saville); la francesa Nathalie Baye y las españolas Blanca Portillo y Kiti Mánver, que estrena en la sección oficial Mamacruz, filme español de la venezolana Patricia Ortega que tuvo una buena acogida a su paso por Sundance.

'Juniper'

J + Zulueta

La Seminci no ha dejado pasar la oportunidad de programar el gran concierto cinéfilo de la temporada. J, líder de Los Planetas, ha compuesto su primer disco en solitario, Plena Pausa, a partir de material inédito del desaparecido director donostiarra Iván Zulueta, autor de la gran película de culto del cine español: Arrebato (1979). Lo interpreta con su banda, de espaldas al público, mientras se proyectan algunas piezas de Zulueta en Super-8. Este viernes, en el Teatro Carrión.

J, de Los Planetas

Viaje a la India

Como en cada edición, la Seminci dedica una retrospectiva a las películas de cinematografías poco conocidas en nuestro país. En esta ocasión, le toca el turno a la India. Los programadores apuestan por un cine de autor alejado del músculo y la pirotecnia de Bollywood, representado por cineastas como Aparna Sen, Payal Kapadia, Bala o P.S. Vinothraj.

'I am God'

Animación para los más jóvenes

La Seminci sigue con su objetivo de impulsar la cinefilia entre las nuevas generaciones y construir el público del futuro con una mirada crítica e inquieta. Para ello, despliega en sus secciones Miniminci y Seminci joven el mejor cine infantil y juvenil, donde aparecen algunos de los filmes más prometedores del curso. Entre ellos, Robot Dreams, de Pablo Berger, que ha enamorado al público de un buen número de festivales, también el de Cannes, y El sueño de la Sultana, de Isabel Herguera, un cuento feminista que pasó por la sección oficial de San Sebastián.

'Robot Dreams'

d

Sigue los temas que te interesan