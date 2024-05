Resultados elecciones catalanas 2024 | Últimas noticias de Rodalies de Catalunya y resultados en Cataluña, en directo

El expresidente de la Generalitat Artur Más se ha pronunciado sobre los sondeos que se han conocido "no puedo decir lo que haría con estos resultados. Me niego a opinar que se puede hacer porque he visto sondeos de todo tipo". En esta línea, ha explicado que "los últimos que he visto, no se puede hacer opiniones con los sondeos. El panorama es muy complejo en cuanto a los pactos porque no sabemos que el tripartito de izquierdas va a sumar o no, y es muy importante", ha explicado en una entrevista en TVE.