Las claves del Festival de San Sebastián: animación, series y grandes autores

'El niño y la garza', 'MMXX', 'La sociedad de la nieve, 'La Mesías', May December' y 'No me llames Ternera'

Anima Miyazaki

San Sebastián se ha llevado el gato al agua con una producción de altas expectativas para su inauguración: la última película del genio de la animación nipona Hayao Miyazaki. Fuera de concurso, el autor de El viaje de Chihiro propone en El niño y la garza otra experiencia de ultratumba, una fantasía semiautobiográfica sobre la vida, la muerte, la amistad y la creación. El filme de apertura no es solo una de las grandes sorpresas de esta edición del festival, sino que da el tono de una Sección Oficial que acogerá otras dos propuestas de animación, ambas españolas: El sueño de la sultana, de Isabel Herguera, y Dispararon al pianista, de Fernando Trueba y Javier Mariscal.

Una imagen de 'El niño y la garza'

Femenino plural

Siempre atento a las pulsiones de nuestro cine, el SSIFF se hace eco del dulce momento que vive el cine español dirigido por mujeres. Al debut en el largometraje de la citada Herguera se suma otra nueva voz a concurso, la de la vasca Jaione Camborda, que compite con O Corno. Se trata de un relato de supervivencia situado en 1971 de una mujer que se ve obligada a huir en busca de su libertad. De otra forma de huida nos hablará Isabel Coixet en Un amor, filme con el que regresa al Kursaal tras el éxito de La librería. Adaptación de la novela de Sara Mesa, indaga en la pesquisa interior de una joven que escapa de la ciudad.

'O corno'

Autores a concurso

A la caza y captura de la Concha de Oro competirán 16 títulos de muy variada estirpe, con presencias orientales, europeas y australianas, si bien el cine americano también estará representado por el debut de la poetisa Raven Jackson (All Dirt Roads Taste of Salt) y los trabajos de Noah Pritzker (Ex Husbands) y Christos Nikou (Fingernails). De entre los nombres más sonados en disputa: el rumano Cristi Puiu (MMXX), los franceses Joachim Lafosse (Un silence), Robin Campillo (La isla roja) y Xavier Legrand (Le successeur), y el regreso de Martin Rejtman, uno de los representantes del Nuevo Cine Argentino, con La práctica.

'MMXX', de Cristi Puiu

[Isabel Coixet, Isabel Herguera y Jaione Camborda hacen historia en San Sebastián]

Auténticas perlas

El despliegue de grandes autores sin embargo pasa por la apreciada sección Perlak, cobijo de producciones presentadas y/o premiadas en otros festivales. El regreso a la poesía de Aki Kaurismaki, un gran título de Christian Petzold, Justine Triet y su flamante Palma de Oro, Jonathan Glazer y su quirúrgica exploración de Auschwitz, la travesía africana de Matteo Garrone, el documental sobre una pareja con Alzheimer de Maite Alberdi, el retorno a la infancia de Hirokazu Kore-eda, un Todd Haynes más bergmaniano que nunca con May december, el nuevo drama de Michel Franco, la triunfal resurrección del gran Wim Wenders, Celine Song con la pieza romántica del año, Ryusuke Hamaguchi con un reivindicación en torno al medioambiente.

Natalie Portman y Julianne Moore en 'May December'

La sociedad de Bayona

También formará parte de la sección Perlas el último trabajo de Juan Antonio Bayona, La sociedad de la nieve, que ha clausurado Venecia. El autor de Lo imposible despliega su talento visual en la emotiva historia de los supervivientes del accidente de aviación en los Andes, que ya se llevara al cine en Viven. De este modo, el certamen busca ese equilibrio necesario entre el cine de gran público y las propuestas más exquisitas, que en lo referente al cine español (14 producciones) está repartido por diversas secciones con Ion de Sosa, Javier Macipe, Martin Benchimol, Alberto Martín Menacho, o el cortometraje Contadores de Irati Gorostidi, que participó en la semana de la Crítica de Cannes.

'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona

Plataformas en serie

Aunque fuera de concurso, Javier Ambrossi y Javier Calvo (La llamada) debutarán en la Sección Oficial con la serie de siete episodios La Mesías, que definen como un thriller familiar y en cuyo reparto figuran Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas y Carmen Machi, entre otros. De este modo, la pareja de cineastas recoge el testigo de la tradición recientemente instaurada en festivales de cine (incluso Cannes) de ofrecerse como marco para la presentación de producciones de plataformas, como ocurrió con Antidistrubios, de Rodrigo Sorogoyen (Movistar+) o con Patria, de Aitor Gabilondo (HBO). Este año también se presentarán en el festival las series El otro lado.

Macarena García en 'La Mesias', de Javier Ambrossi y Javier Calvo

Beckett superstar

Algo habrán visto los programadores del certamen para clausurar la cita con una película en torno a Samuel Beckett. Se trata de Dance First, el nuevo trabajo del británico James Marsh, responsable del biopic de Stephen Hawking (La teoría del todo). El filme recorre con amplitud la vida del genio literario, ermitaño y mujeriego, que luchó en la Resistencia durante la II Guerra Mundial, siempre fiel a su lema: “Baila primero, piensa después”.

Gabriel Byrne en 'Dance First'

Evole, con Ternera

Esperado, no por su vertiente cinéfila precisamente, es el documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez sobre Josu Ternera. Según lo califica el festival donostiarra No me llame Ternera ofrece una “dura e inédita” mirada del exdirigente de ETA. Se anuncia una “tensa y exhaustiva” entrevista con Josu Urrutikoetxea, su verdadero nombre, en la que se desvelan algunas incógnitas sobre uno de los atentados de la banda terrorista. “Es un ejercicio de memoria histórica”, han señalado los directores del filme, que podrá verse en Netflix después del ceretamen. Inaugurará, junto a otros 19 largometrajes, la sección Made in Spain.

Jordi Évole en 'No me llame Ternera'

Teshigahara esencial

La dificultad de hacerse con copias de las obras maestras de Hiroshi Teshigahara, a pesar de su breve filmografía, ha provocado el olvido casi completo de este esencial director japonés en los años sesenta y setenta. El certamen incluye en su Retrospectiva La mujer de la arena, El rostro ajeno, Antonio Gaudí y El hombre sin mapa, entre otros títulos.

'The Face of Another', de Teshigahara

Premios Donostia

Javier Bardem iba a recibir uno de los premios Donostia de esta edición. Pero no será en la inauguración como estaba previsto sino en el certamen de 2024. Un daño colateral de la huelga de actores de Hollywood. Los otros premios Donostia serán para Hayao Miyazaki y Víctor Erice, que celebra los cincuenta años de su Concha de Oro por El espíritu de la colmena. Además, se proyectará Cerrar los ojos, su esperada y más reciente película, que se estrenará el 29 de este mes.

Detalle del cartel de la 71º edición del Festival de San Sebastián, protagonizado por Javier Bardem

Sigue los temas que te interesan