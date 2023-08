El Ayuntamiento de Sevilla recula: habrá "edición especial" del Festival de Cine Europeo en noviembre

El Ayuntamiento de Sevilla da marcha atrás. El Festival de Cine Europeo que acoge cada año la ciudad hispalense se celebrará finalmente en el mes de noviembre, aunque en una "edición especial" más breve de lo habitual. Así lo ha anunciado el alcalde José Luis Sanz (PP) tras una reunión mantenida este miércoles por la mañana con representantes de tres asociaciones del sector audiovisual andaluz y de la Academia del Cine Europeo.

El Consistorio había tomado la decisión de aplazar el certamen hasta la primera próxima, sin fijar una fecha exacta, para que no coincidiese con la semana de los Grammy latinos, que este año se entregarán por primera vez en la historia lejos de Estados Unidos. Desde la oposición y el mundo de la cultura salieron voces a denunciar que esta medida pretendía acabar con el Festival de Cine Europeo. El alcalde sevillano ha garantizado la pervivencia del encuentro, que este año celebrará su vigésima edición, y que en 2024 volverá a sus fechas y formato habituales

Tras rectificar esta decisión en la reunión con los representantes del audiovisual andaluz, Sanz ha reiterado en una rueda de prensa que "este equipo de Gobierno no va a acabar con el festival", que su aplazamiento obedece a razones técnicas y que el certamen debe "recuperar la relevancia internacional que creemos se ha perdido", además de implicarse más en la ciudad.

"El festival sigue, este noviembre habrá una edición especial", ha afirmado el regidor, quien no obstante ha asegurado que celebrar en su fecha habitual "una edición normal es imposible", porque la organización ha sufrido "cierta falta de planificación y de previsión", hasta el punto de que ahora ni el proceso administrativo que requiere su celebración permitiría ya confeccionar una edición normal. Sanz ha señalado que con esa "edición especial" se entiende, según ha acordado con el sector audiovisual, una de menor duración y programación.

A la pregunta de si el organismo municipal Instituto de Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) debe varias anualidades al festival de cine, el alcalde ha respondido que se deben varios ejercicios e incluso premios que no se han pagado aún. "¿Cuánto tiempo llevo aquí? No llega a sesenta días...", ha exclamado el alcalde para eludir entrar en detalles de la anterior gestión municipal y reiterar: "No quiero entrar en polémicas".

La presidenta de la Academia del Cine andaluza, Marta Velasco, ha expresado la satisfacción del sector audiovisual con estos planes y ha asegurado que la reunión de este miércoles ha servido también para que exista un mayor acercamiento del Ayuntamiento de Sevilla con el audiovisual andaluz.

La Academia de Cine Europeo (EFA por sus siglas en inglés) se ha ofrecido a la dirección del Festival de Cine de Sevilla para que la edición de este año se celebre como siempre en noviembre y no sea aplazada a primavera, como inicialmente anunció el Ayuntamiento.

En una carta a la Academia de Cine andaluza, la EFA señala que valora mucho "su asociación con el Festival de Cine Europeo de Sevilla y durante años nuestra colaboración ha sido mutuamente fructífera y cordial" y apunta que "ha habido movimientos para retrasar el festival a una fecha diferente en abril del próximo año".

Sigue los temas que te interesan