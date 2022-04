Oliver Stone y Jeremy Thomas dan brillo al BCN Film Festival

El Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest), que este año se celebra del 21 al 29 de abril en los Cines Verdi de Barcelona como sede principal, pretende reeditar la exitosa edición de 2021 (con un total de 11.000 espectadores pese a las restricciones de aforo -50 %- y el toque de queda) con una extensa y cuidada selección de películas y con la presencia de importantes cineastas, entre las que destaca Oliver Stone. El director norteamericano presentará en la sección oficial JFK: caso revisado, un documental en el que regresa al asesinato de Kennedy valiéndose de archivos y metraje desclasificado en los últimos años.

"El éxito rotundo de la edición del año pasado, con las figuras que nos visitaron haciendo que Barcelona llamara la atención cinematográficamente y la buena respuesta de público que tuvimos nos pone el listón muy alto, pero pensamos que tenemos buenos argumentos para seguir superándonos”, comenta la directora del certamen, Conxita Casanovas. “Seguimos trabajando en la idea de que el BCN Film Fest sea un festival inspirador, un lugar donde repensar la cultura, donde el cine conecte al espectador con diferentes visiones del mundo y de la vida".

Otro de las grandes personalidades del mundo del cine que se personara en Barcelona es el legendario productor estadounidense Jeremy Thomas, que al margen de los poderosos engranajes de Hollywood ha levantado filmes esenciales como Feliz Navidad, Mr. Lawrence (Nagisha Oshima, 1983), El último emperador (Bernardo Bertolucci, 1987), El cielo protector (Bernardo Bertolucci, 1990), Crash (David Cronenberg, 1996) o Soñadores (Bernardo Bertolucci, 2003). También ha trabajado con directores de la talla de Jonathan Glazer, Volker Schlöndorff, Jim Jarmusch, Terry Gilliam, Ben Wheatley o Takhasi Miike, preservando dos aspectos que fundamentan su manera de trabajar: la ambición artística y la aspiración comercial. El festival le dedica la sección Imprescindibles, con una selección de películas en las que ha participado, y proyecta en sección oficial Jeremy Thomas, una vida de cine, documental en el que el peculiar cinéfilo Mark Cousin acompaña al productor en un viaje de cinco días por la Francia rural para indagar en su obra.

'Jeremy Thomas, una vida de cine'

Pasarán también por el festival (y por la sección oficial) los cineastas franceses Claire Simón, que presenta Quiero hablar sobre Durás, e Yvan Attal, que estrena El acusado, y el británico Craig Roberts, con El gran Maurice, mientras que los españoles Alberto Rodríguez y Jaime Rosales enseñaran las primeras imágenes de sus respectivas nuevas películas, Modelo 77 y Girasoles silvestres.

La cerda de Nicolas Cage

BCN Film Fest arranca hoy con la premiere mundial de la comedia Espejo, espejo, segunda película de Marc Crehuet tras El rey tuerto con un reparto capitaneado por Santi Millán, Carlos Areces, Natalia de Molina y Malena Alterio -que supone además la última aparición de Verónica Forqué en pantalla- y termina el 29 de abril con la proyección de la esperada Pig, thriller de Michael Sarnosky en el que Nicolas Cage -que ha recibido grandes elogios por su interpretación, algo poco habitual en los últimos tiempos- trata de liberar de un secuestro a su cerda, su único medio de vida. Entre uno y otro filme, se despliega una sugerente programación con grandes figuras del cine europeo, nombres importantes de nuestra cinematografía y algunos descubrimientos del cine latinoamericano o asiático.

'Pig'

En la sección oficial destaca la presencia de tres reputados directores franceses adaptando a tres célebres escritores: Arnaud Desplechin adapta la novela Engaño de Philip Roth en Fantasias de un escritor, Patrice Leconte traslada a imágenes el libro Maigret y la joven muerta de Georges Simenon con Gérard Depardieu de protagonista y Marc Dugain se atreve con Balzac en Eugénie Grandet. Por su parte, el alemán Matti Geschonneck (En tiempos de luz menguante, 2017) se traslada en La conferencia al momento en el que los nazis decidieron el asesinato sistematico de millones de judios, mientras que el británico Will Sharpe recluta a Benedict Cumberbatch y a Claire Foy para contar la historia de un inventor en el Londres de finales del XIX en Mr. Wain y el ruso Aleksey Sidorov se acerca en The World Champion al enfrentamiento más legendario de la historia del ajedrez: el partido de 1978 entre Anatoly Karpov, entonces campeón del mundo, y Viktor Korchnoi, su antiguo mentor y desertor a occidente. Mención aparte merece el documental dirigido por Giuseppe Tornatore sobre una de las figuras indispensables de la historia del séptimo arte: el compositor Ennio Morricone, Ennio: The Maestro.

Entre los españoles que compiten por los grandes premios destaca Ángeles Gonzalez-Sinde, que se acerca al terrorismo de ETA adaptando la novela El comensal de Gabriela Ybarra. También presentarán sus nuevos trabajos a competición Ibon Cormenzana (La culpa), Juan Miguel del Castillo (La maniobra de la tortuga), David Martín Porras (La piel en llamas) y Anna Bofarrull (Sinjar), mientras que Santi Trullenque debuta en el largometraje con El frío que quema.

'El comensal'

En otras secciones aparece Red Rocket, la nueva película del estadounidense Sean Baker tras The Florida Project, un nuevo episodio de Downton Abbey y El Duque, de Roger Michell con Jim Broadbent y Helen Mirren, basado en la historia real de un taxista que robó el retrato del Duque de Wellington, de Francisco de Goya, de la National Gallery de Londres. En su habitual apuesta por el cine sobre arte, el festival proyectará tres documentales: Botticelli y Florencia: el nacimiento de la Belleza, El indomable Modigliani y Napoleón: en el nombre del arte.

Por último, la sección China by Cineasia ofrecerá un amplio abanico de propuestas que van de las más autorales de directores ya consagrados a la película más taquillera de la historia de China y un documental dedicado a una de las figuras literarias más conocidas del gigante asiático.

