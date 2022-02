Berlanga, la traca final en Valencia

Como no podía ser de otra manera, el Año Berlanga llega a su traca final este sábado en una ceremonia de los premios Goya que se celebra por primera vez en Valencia, la ciudad que vio nacer y mocearse al director y a la que volvió en incontables ocasiones. La gala estará "salpicada" de la presencia del cineasta, con imágenes de sus películas, así como con numerosas referencias a su obra y su vida. El director de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha asegurado que en la ceremonia "habrá mucha presencia de Berlanga", desde el arranque hasta el cierre, aunque no ha querido desvelar nada. "Hay que mantener el suspense hasta el final", ha manifestado. En cualquier caso, no parece casual que el Goya de Honor lo recoja el que es el actor vivo más representativo de su filmografía, un José Sacristán que aparecía en La Vaquilla (1985) y Todos a la cárcel (1993), la película por la que el director recibió precisamente su único cabezón, como mejor director.

Han sido doce meses muy ‘berlanguianos’, término que la RAE aceptó a finales de 2020, aunque los académicos no se mojaran demasiado en la definición, ya que simplemente hace referencia a aquello “perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra”. En este medio, el periodista e historiador Miguel Ángel Villena se atrevía con una aproximación más precisa al término: “una situación entre lo trágico y lo grotesco que aunque parezca absurda, ocurre en la realidad”. Villena sabía de lo que hablaba pues, a principios de 2021, publicó la amena y minuciosa biografía Berlanga. Vida y cine de un creador irreverente (Tusquets), ganadora del XXXIII Premio Comillas.

Si para algo sirve un centenario es para hacer proselitismo de la obra del homenajeado, y a ello se han entregado -suponemos también que con algún que otro rédito para la cuenta de beneficios- las plataformas de streaming, que -con la excepción de Disney y Netflix- se han sumado a la fiesta incluyendo en su catálogo alguna de sus películas. La distribuidora A Contracorriente Films también se atrevió a llevar a las salas comerciales dos de sus trabajos: La escopeta nacional (1978), en el mes de junio, y Moros y Cristianos (1987), en julio. Además, instituciones públicas y privadas, filmotecas y cineclubs de toda la geografía española han acogido ciclos, más o menos extensos, de la filmografía del director. Destaca la muy completa que le dedicó la Filmoteca Española, Universo Berlanga, que proyectó todos sus filmes e indagó en su relación con cineastas contemporáneos como Rene Clair, Robert Altman o Pier Paolo Pasolina y en su interés en el erotismo.

El acontecimiento más emocionante tuvo lugar con la apertura de la Caja de las Letras de Berlanga en el Instituto Cervantes, que contenía el guión inédito de ¡Viva Rusia!, cuarta parte de la Trilogía Nacional escrita por el director junto a Rafael Azcona, Manuel Hidalgo y Jorge Berlanga, que será editado en febrero por Pepitas de Calabaza. Junto al guion el director incluyó en la caja la biografía Berlanga. Contra el poder y la gloria, escrita por Antonio Gómez Rufo, y el número de una revista francesa dedicada a El verdugo.

El mundo editorial, además de la biografía de Villena, también ha dejado varias perlas como Furia española. Vida, obra, opiniones y milagros de Luis García Berlanga (Institut Valècia de Cultura/Filmoteca Española), de Jose Luis Castro de Paz y Santos Zunzunegui, la reedición de El último austrohúngaro (Alianza), de Manuel Hidalgo y Juan A. Hernández Les, en el que los dos autores conversan largo y tendido con el cineasta; Berlanga y Fernán Gómez, en diálogo (AC/E), de Manuel Hidalgo, que analiza los numerosos puntos de contacto entre las filmografías de estos dos maestros del cine español, así como aquellos momentos en los que sus obras y trayectorias políticas divergen; El universo de Luis García Berlanga (VV.AA., Notorious), que con un gran despliegue fotográfico analiza la obra del valenciano con textos de prestigiosos críticos y escritores, o ¡Hasta siempre, Mr. Berlanga!, un libro de anécdotas protagonizadas por el autor de Plácido con textos de Luis Alegre e ilustraciones de El Marqués.

Fotografías, guiones originales, carteles, planes de rodaje y hasta un tractor y un motocarro han formado parte de las dos magníficas exposiciones dedicadas al director, Berlanguiano, de la Academia de Cine, que ya ha pasado por Madrid y Sevilla y acaba de desembarcar en Valencia, y ¡Viva Berlanga!, en el MUVIN valenciano. Un intenso año que demuestra la vigencia del director.

