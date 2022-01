Los Globos de Oro, en la cuerda floja

Ni alfombra roja, ni un presentador soltando chistes políticamente incorrectos, ni actores y cineastas achispados contando batallitas en animadas mesas mientras esperan su cita con la gloria, ni los inevitables discursos de agradecimiento. Los Globos de Oro se dirigen hacia la nada después de que se destaparan prácticas irregulares como el cohecho en el seno de la Asociación de la Prensa Extranjera, la institución que organiza estos premios, acusada también del pecado número uno en el Hollywood actual: la falta de diversidad entre sus miembros. Habrá que ver si existe un futuro para unos de los saraos con más tradición en el mundo del cine, que solía servir de termómetro para calibrar las posibilidades de éxito de las películas de cara a los Óscar. Hoy, sin la capacidad de generar glamurosas imágenes de engalanadas y sonrientes estrellas con sus premios bajo el brazo se pone en tela de juicio la principal función de los Globos de Oro: la promoción de las películas. Por ahora, Hollywood parece que no quiere saber nada, mientras la gala trata de subsistir bajo mínimos: con un aséptico hilo de Twitter.

En cualquier caso, el show debe continuar, aunque sea en versión tuit. Y en la pasada madrugada varios son los filmes y series que han recibido el hoy dudoso honor de ser honrados por los plumillas extranjeros de la ciudad de Los Ángeles. La gran triunfadora ha sido El poder del perro, el magistral filme de Jane Campion, un tenso wéstern que deriva hacia el melodrama psicológico con la fuerza de sus interpretaciones (con un superlativo Benedict Cumberbatch, que sin embargo hincó la rodilla en la categoría de mejor actor dramático frente al trabajo de Will Smith como el padre de las tenistas Serena y Venus Williams en El método Williams) y con una directora que regresaba al cine 12 años después de Bright Star entregando toda su sabiduría en la puesta en escena. Todo brilla en una película enfermiza que indaga en los traumas sociales de la pedofilia y que apunta a favorita para los Óscar tras imponerse a Belfast de Kenneth Brannagh, que al menos se hizo con el premio al mejor guion. Netflix, productora del filme, se apunta un nuevo éxito con esta reinterpretación del género de vaqueros, que en los últimos tiempos goza de buena salud gracias a la fresca mirada de mujeres como Kelly Reichardt (First Cow) o Chloé Zhao (Nomadland).

Por su parte, la nueva versión de West Side Story dirigida por Steven Spielberg se impuso en la categoría de mejor musical o comedia a los últimos trabajos de un Paul Thomas Anderson al que los premios siempre le son esquivos -su Licorice Pizza es uno de los filmes más disfrutables de este arranque de año, un coming of age moroso, cálido y divertido sobre la California de los años 70- y de un Adam McKay que convirtió su sátira política sobre la posverdad y el populismo No mires arriba en el filme de las navidades gracias a su estreno en Netflix. Pese a su pinchazo en taquilla, West Side Story es un espectáculo total en el que Spielberg despliega todo su instinto para el sentido del ritmo visual, para la fluidez del movimiento y para exprimir la emoción de las escenas. Todo ello, con la colaboración de un departamento de arte sublime y con una fotografía de su colaborador habitual Janusz Kaminsky que de tan realista parece pertenecer al mundo onírico. Rachel Zegler y Ariana DeBose, las actrices que interpretan a las nuevas Maria y Anita, conquistaron también los galardones a mejor actriz y mejor actriz secundaria, respectivamente.

No hubo suerte para los españoles en la pasada madrugada tuitera. Ni Javier Bardem por su papel en Being the Ricardos, ni Alberto Iglesias por la música de Madres paralelas, ni Pedro Almodóvar en la categoría de mejor película extranjera, lograron imponerse a su competencia. Pese a las grandes críticas que ha recibido el último filme del director manchego en Hollywood, fue el japonés Ryûsuke Hamaguchi el que se llevó el gato al agua con Drive my car, en donde narra la relación entre un actor y director de teatro que ha sufrido un drama personal y la chófer que le asignan en el festival de Hiroshima en el que va a montar la obra Tío Vania. Una indiscutible obra maestra que indaga con profundidad poética en temas como la confianza y la traición, con actuaciones sobresalientes y un guion de una fuerza arrolladora que consigue que sus 180 minutos pasen volando.

En el apartado televisivo, HBO casi hace pleno, pero finalmente Amazon le arrebató a Mare of Easttown el premio a la mejor miniserie con El ferrocarril subterráneo, la adaptación del libro de Colson Whitehead que ha dirigido Barry Jenkins (Moonlight, El blues de Beale Street), manteniéndose fiel a su exuberante manera de entender el lenguaje audiovisual. La odisea Cora, que huye en el siglo XIX de una plantación de Georgia, es un relato monumental que, en palabras del crítico de series de El Cultural Enric Albero, “habla de una América injusta, compleja e iracunda, de una civilización construida sobre las bases del genocidio y la esclavitud y de un movimiento que, cargando con sus contradicciones, no descansará hasta conquistar la igualdad”.

Sí consiguió HBO los premios a mejor serie de drama, por Succession, y mejor comedia, con Hacks. Succession, en su tercera temporada, empezaba un poco tibia para conseguir un final redondo. Las traiciones entre los miembros de la familia de multimillonarios Roy sigue contando con un dramaturgia shakespeariana de lo más afilada, unos diálogos mordaces y socarrones que provocan infinidad de carcajadas y unas interpretaciones sobresalientes, como demuestran los premios a Jeremy Strong y Sarah Snook. Por su parte, Hacks, es la gran sorpresa del año en el apartado de la comedia, una serie inteligente sobre las bambalinas del mundo del espectáculo a partir de las vivencias de una estrella del stand-up en decadencia que recluta a una joven guionista para que reflote su carrera. La veterana Jean Smart afronta el papel de su vida, bien secundada por Hannah Einbinder.

Todos los ganadores

Mejor Película, Drama

'Belfast' (Focus Features)

'CODA: El sonido del silencio' (Apple TV+)

'Dune' (Warner Bros.)

'El método Williams' (Warner Bros.)

'El poder del perro' (Netflix)

Mejor Película, Comedia o Musical

'Licorice Pizza' (Metro-Goldwyn-Mayer)

'No mires arriba' (Netflix)

'West Side Story' (20th Century Studios)

'Tick, tick... Boom!' (Netflix)

'Cyrano' (United Artists Releasing)

Mejor Actriz en Película, Drama

Lady Gaga ('La casa Gucci')

Olivia Colman ('The Lost Daughter')

Kristen Stewart ('Spencer')

Jessica Chastain ('Secretos de un matrimonio')

Nicole Kidman ('Being the Ricardos')

Mejor Actor en Película, Drama

Mahershala Ali ('El canto del cisne')

Javier Bardem ('Being the Ricardos')

Benedict Cumberbatch ('El poder del perro')

Will Smith ('El método Williams')

Denzel Washington ('Macbeth')

Mejor Actriz en Película, Comedia o Musical

Marion Cotillard ('Annette')

Alana Haim ('Licorice Pizza')

Jennifer Lawrence ('No mires arriba')

Emma Stone ('Cruella')

Rachel Zegler ('West Side Story')

Mejor Actor en Película, Comedia o Musical

Leonardo DiCaprio ('No mires arriba')

Peter Dinklage ('Cyrano')

Andrew Garfield ('Tick, tick… boom!')

Cooper Hoffman ('Licorice Pizza')

Anthony Reynolds ('In the Heights')

Mejor Actriz de Reparto, Película

Caitriona Balfe ('Belfast')

Ariana DeBose ('West Side Story')

Kirsten Dunst ('El poder del perro')

Aunjanue Ellis ('El método Williams')

Ruth Negga ('Passing')

Mejor Actor de Reparto, Película

Ben Affleck ('The Tender Bar')

Jamie Dornan ('Belfast')

Ciaran Hinds ('Belfast')

Troy Kotsur ('CODA')

Kodi Smit-McPhee ('El poder del perro')

Mejor Dirección, Película

Kenneth Brannagh ('Belfast')

Jane Campion ('El poder del perro')

Maggie Gyllenhaal ('The Lost Daughter')

Steven Spielberg ('West Side Story')

Dennis Villeneuve ('Dune')

Mejor Guion, Película

Paul Thomas Anderson ('Licorice Pizza')

Kenneth Branagh ('Belfast')

Jane Campion ('El poder del perro')

Adam McKay ('No mires arriba')

Aaron Sorkin ('Being the Ricardos')

Mejor Película, Animación

'Encanto' (Walt Disney Studios)

'Flee' (Neon)

'Luca' (Walt Disney Studios)

'My Sunny Maad' (Totem Films)

'Raya y el último dragón' (Walt Disney Studios)

Mejor Película, Habla no inglesa

'Drive my car' (Janus Films) - Japón

'A hero' (Amazon Studios) - Francia, Irán

'Madres Paralelas' (Sony Pictures Classics) - España

'Fue la mano de dios' (Netflix) - Italia

'Compartment Nº9' (Sony Pictures Classics) - Finlandia, Rusia, Alemania

Mejor Banda Sonora, Película

Alexandre Desplat ('La crónica francesa')

Germaine Franco ('Encanto')

Jonny Greenwood ('El poder del perro')

Alberto Iglesias ('Madres paralelas')

Hans Zimmer ('Dune')

Mejor Canción, Película

'Be Alive' ('El método Williams')

'Dos oruguitas' ('Encanto')

'Down to Joy' ('Belfast')

'Here I Am' ('Respect')

'No Time to Die' ('Sin tiempo para morir')

Mejor Serie, Drama

'Lupin' (Netflix)

'The Morning Show' (Apple TV+)

'Pose' (HBO Max)

'El juego del calamar' (Netflix)

'Succession' (HBO Max)

Mejor Serie, Comedia o Musical

'The Great' (Starzplay)

'Hacks' (HBO Max)

'Solo asesinatos en el edificio' Hulu/Disney+)

'Reservation Dogs' (Hulu/Disney+)

'Ted Lasso' (Apple TV+)

Mejor Serie, Limitada, Antología o TV Movie

'Dopesick' (Hulu/Disney+)

'American Crime Story: El caso Lewinsky' (FX/Atresplayer Premium, Netflix)

'La asistenta' (Netflix)

'Mare of Easttown' (HBO Max)

'El ferrocaril subterráneo' (Amazon Prime Video)

Mejor Actriz en Serie, Drama

Uzo Aduba ('En terapia')

Jennifer Aniston ('The Morning Show')

Christine Baranski ('The Good Fight')

Elisabeth Moss ('El cuento de la criada')

M.J. Rodriguez ('Pose')

Mejor Actor en Serie, Drama

Brian Cox ('Succession')

Lee Jung-jae ('El juego del calamar')

Billy Porter ('Pose')

Jeremy Strong ('Succession')

Omar Sy ('Lupin')

Mejor Actriz en Serie, Comedia o Musical

Hanna Einbinder ('Hacks')

Elle Fanning ('The Great')

Issa Rae ('Insecure')

Tracee Ellis Ross ('Black-ish')

Jean Smart ('Hacks')

Mejor Actor en Serie, Comedia o Musical

Anthony Anderson ('Black-ish')

Nicholas Hoult ('The Great')

Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Mejor Actriz en Serie Limitada, Antología o TV Movie

Jessica Chastain ('Secretos de un matrimonio')

Cynthia Erivo ('Genius: Aretha Franklin')

Elizabeth Olsen ('Bruja Escarlata y Visión')

Margaret Qualley ('La asistenta')

Kate Winslet ('Mare of Easttown')

Mejor Actor en Serie Limitada, Antología o TV Movie

Paul Bettany ('Bruja Escarlata y Visión')

Oscar Isaac ('Secretos de un matrimonio')

Michael Keaton ('Dopesick')

Ewan McGregor ('Halston')

Tahar Rahim ('La serpiente')

Mejor Actriz Secundaria en Serie

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

Kaitlyn Dever ('Dopesick')

Andie McDowell ('La asistenta')

Sarah Snook ('Succession')

Hannah Waddington ('Ted Lasso')

Mejor Actor Secundario en Serie

Billy Crudup ('The Morning Show')

Kieran Culkin ('Succession')

Mark Duplass ('The Morning Show')

Brett Goldstein ('Ted Lasso')

O Yeong-su ('El juego del calamar')

