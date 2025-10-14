El programa Art-Tech de Innsomnia cierra su edición con una competición de las 'startups' de arte y tecnología más prometedoras

El próximo 16 de octubre se celebra en la Marina de Valencia el Demo Day del programa de aceleración Art-Tech, la iniciativa de Innsomnia Business Accelerator impulsada por el Ministerio de Cultura que tiene como objetivo apoyar el desarrollo tecnológico de las Industrias Culturales y Creativas (ICC).

En esta ocasión, la aceleradora corporativa ha buscado y seleccionado, en colaboración con el Hub de Museología Experimental de la Universidad Politécnica de Valencia (HUME), soluciones a algunos de los retos clave que enfrenta el sector, como el impulso de la transición ecológica, la creación ética, el acceso a las experiencias multisensoriales o el bioarte.

Otros desafíos que se abordarán durante la jornada serán la defensa de las lenguas minoritarias a través de la cultura, el acceso digital al patrimonio, la innovación en la industria de los videojuegos, la resiliencia contra deepfakes, el apoyo a la neurodiversidad y el estímulo de ciudades creativas.

A través de esta convocatoria de aceleración dirigida a startups y emprendedores, Innsomnia continúa su apuesta por el sector de las ICC mediante un programa pionero y una nueva oportunidad de cruzar soluciones innovadoras con las necesidades del mundo corporativo y empresarial.

En su edición inaugural, el programa impulsado por Innsomnia reunió en 2024 a nueve iniciativas emprendedoras: Comart Culture Management, Dimmensium Labs, Undigital Atelier, Aspirio, Admefy, Revrse, Fallas 360, Be Arts y Alba Bonet.

Para esta segunda convocatoria el programa Art-Tech acoge otras nueve propuestas nuevas, a las que se les ha ofrecido acompañamiento y mentorización en aspectos transversales como técnicas de comunicación o financiación, y también en ámbitos específicos como oportunidades del sector, comunicación de proyectos culturales en la era digital o perspectiva de género en proyectos de innovación cultural.

Todas ellas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos durante el Demo Day que tendrá lugar el día 16 de octubre en el hub de Innsomnia, Valencia, en el que se decidirán las tres ganadoras de la edición.

A su vez, la jornada de tarde, abierta al público y a la que se puede acceder a través de la web y redes de Innsomnia, contará con una mesa redonda que pondrá en común las oportunidades que ofrece el sector creativo y la innovación, junto a Ana Martí Testón, directora de HUME, Alejandro Aguado, presidente de AJE Granada y Juan Pastor, experto en la industria de la cultura y el arte.

Las startups candidatas

Baukunst Arquitectura y Virtualización. Plataforma digital innovadora para la preservación y gestión del patrimonio cultural mediante la digitalización 3D de monumentos y bienes históricos. Crea gemelos digitales de alta precisión, accesibles y reutilizables para consulta, investigación y restauración, y facilita la participación ciudadana a través del apadrinamiento virtual y la tokenización (NFTs) de elementos patrimoniales, generando recursos para la conservación física.

Vision Now. App basada en visión computacional, que produce rutas culturales guiadas e inmersivas, con un enorme potencial para enriquecer la experiencia del visitante aportando capas de interactividad.

Bubblehop. Un cuento interactivo que enseña historia de forma divertida e inclusiva con juegos y puzles a descifrar. En él acompañamos a Noa y su camaleón en un viaje en el tiempo con realidad aumentada para conocer a personajes históricos. Cuenta con versiones adaptadas para niños con discapacidad.

Bluease. Plataforma digital diseñada para que distintos tipos de organizaciones culturales puedan medir, mejorar y comunicar el impacto ambiental de sus actividades de forma automatizada, trazable y accesible. Permite crear planes de sostenibilidad personalizados, calcular la huella de carbono, evaluar proveedores, generar informes automáticos alineados con normativas como la ISO 20121 y comunicar de manera clara al público el impacto positivo de cada evento.

Paintola. Una plataforma de comercio electrónico que transforma arte digital generado por los usuarios mediante IA en productos físicos de alta calidad, como impresiones en lienzo, cerámicas y esculturas impresas en 3D.

Explora Prado. Aplicación móvil de tours interactivos por el Museo del Prado. Con ella se pretende mejorar la experiencia de los visitantes del Museo ofreciendo diferentes recorridos personalizados e interactivos. Está diseñada para ser un recurso digital de mediación cultural que complemente y mejore la experiencia física, siendo siempre un apoyo durante la estancia en el museo, pero sin que la pantalla pueda llegar a competir o sustituir a la obra de arte en ningún momento.

Artgonauts. Plataforma para reconectar tanto a visitantes como a locales con el patrimonio de las ciudades, conectando comunidades, divulgadores, artistas, artesanos, gastronomía y más con el visitante. Para ello se generan rutas alternativas para revitalizar otras zonas de la ciudad, permitiendo generar ingresos pasivos mediante contenido de texto, audio, video o experiencias inmersivas XR.

Valua. Startup creativa que busca poner en valor el oficio de artista fallero a través de la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías. Se enfoca en el sector de la tematización de espacios, decoración de eventos y creación de figuras artísticas para empresas, entidades y particulares que tienen necesidad de convertir sus espacios en experiencias únicas.

Deusens. Un proyecto que se especializa en el diseño y desarrollo de mundos virtuales, videojuegos personalizados y experiencias interactivas dentro de plataformas como Roblox, Fortnite o entornos propios. Su objetivo es generar engagement, alcanzar nuevas audiencias jóvenes y comunicación de marca.