'Mortal Shell II', fantasía oscura y black metal en una secuela con un salto cualitativo apabullante

Desde que Hidetaka Miyazaki y From Software consiguieran el éxito insospechado con Demon’s Souls (2009) y luego lo certificaran con el magistral Dark Souls (2011), no han parado de surgir proyectos que comparten la misma filosofía de diseño, aunque con particularidades que buscan ensanchar lo que hace mucho que es un subgénero en toda regla de los juegos de rol y acción.

Hay un público hambriento que no consigue satisfacer su ansia con la cadencia de lanzamientos de From Software, por lo que de vez en cuando surgen propuestas que buscan aprovecharse de esta demanda.

Mortal Shell fue el primer proyecto de los americanos Cold Symmetry, un pequeño estudio independiente con una idea radical. Homúnculos capaces de poseer cadáveres y utilizarlos como armaduras, adoptando sus particularidades. A pesar de las limitaciones del juego, consiguió vender un millón de unidades y darles margen para abordar la secuela con una mayor ambición.

La historia de Mortal Shell II es endiabladamente críptica. Un poblado de homúnculos celebra un festival de donde surge un elegido para peregrinar hasta el altar de la Undermether, una deidad alienígena que requiere reparar un ultraje. Sus huevos sagrados han sido secuestrados por toda clase de fanáticos y monstruosidades, desperdigándolos por toda la geografía accidentada de Fenwald y Mammon. Es la misión del homúnculo elegido rastrear su paradero a través de poblados, castillos y ensenadas repletas de peligros.

Por el camino, se irá topando con los cuerpos de célebres personajes del lugar, cada uno con sus propias dotes marciales, que podrá requisar como corazas con las que enfrentar los peligros y, poco a poco, revelar sus recuerdos conforme aumenta su vínculo con ellos.

El salto cualitativo entre el original y esta secuela es inmediato y apabullante. Si aquello era un mero aperitivo, el producto mínimo viable de una start-up constreñida financieramente, este es el videojuego que reúne todas sus aspiraciones.

Los combates son encarnizados y viscerales, con animaciones especiales que resaltan el carácter violento y sombrío de este mundo. Los enemigos, cuantiosos y variados, con un rango que va desde soldados con armaduras hasta todo tipo de grotescas mutaciones de anatomía indescriptible.

La dirección artística está claramente inspirada en las portadas de los discos de metal extremo de raigambre escandinava o eslava. Los colores están desaturados, las sombras son profundas y alargadas, el sol apenas asoma entre las nubes, difuminando la luz por castillos desvencijados de piedra y argamasa. El mundo está desolado, con un par de reductos de paz entre decenas de localizaciones arrasadas por las plagas y una corrupción untuosa que se inmiscuye en cada recoveco. Es un lugar gélido, inhumano; un reino de pesadilla.

Si por algo destaca Mortal Shell II es por la enorme versatilidad a la hora de personalizar la experiencia. El bucle jugable cambia dramáticamente dependiendo de la build específica que queramos construir. Sobre la base de las ocho corazas (cada una con sus propias habilidades intrínsecas) podemos equipar una serie de modificadores (tarstones) que nos dan acceso a ataques especiales, daño elemental, etc.

Además, cada arma (mandobles, lanzas, hacha y daga) y cada arma secundaria (trabucos, ballestas, etc.) se puede equipar de manera independiente. Las combinaciones son innumerables, lo que garantiza que cada tipo de jugador va a encontrar aquí un ritmo y un formato que colme sus deseos.

Es relativamente sencillo acabar con un personaje muy poderoso que derrita a los contrincantes sin que puedan presentar apenas resistencia, incluidos muchos de los jefes, lo que hace que el juego sea en general más accesible que otros referentes del género. Además, hay opciones dentro de su universo que pueden facilitar todavía más las cosas, al igual que ir en la dirección contraria para los más avezados.

Mortal Shell II se presentó con un tráiler a ritmo de Behemoth y es lo que transmite. Una oscuridad sin ambages, sin cortapisas ni momentos de respiro. Una experiencia souls para los muy cafeteros.

La narrativa es demasiado críptica y parca como para incitar la curiosidad del jugador. El mecanismo de rememorar los recuerdos de las corazas que adoptamos, demasiado estéril y aséptico como para provocar ninguna emoción genuina. Pero su jugabilidad minuto a minuto es fantástica. Los niveles están muy bien diseñados y están repletos de secretos, premiando la exploración con herramientas y recursos muy útiles. Los jefes no están tan inspirados como en otros títulos, pero cumplen su función y rara vez desencadenan una frustración impropia.

Una escena de combate de 'Mortal Shell II' .

Fácilmente dobla las dimensiones del original. De manera apresurada se puede completar en poco más de 20 horas, pero revelar todos sus secretos puede llevar el doble.

Tras el reciente retraso de Lords of the Fallen II a la primavera del año que viene, es muy probable que el juego de Cold Symmetry mantenga el pabellón para este 2026. En cualquier caso, reconforta ver cómo fuera de las grandes editoras, equipos con las ideas claras pueden crecer al albur de un nicho agradecido, volcando su creatividad en un proyecto propio que contribuye a la expansión de un género tan fértil.

También es necesario apuntar que unos cuantos días después del lanzamiento oficial, el juego ha recibido una actualización muy considerable que elimina algunas de las aristas más pronunciadas, como la necesidad de tener que jugarlo varias veces para recuperar las memorias de todas las corazas, un requerimiento absurdo. La rapidez con la que el equipo ha respondido a las peticiones de su fiel comunidad le auguran un futuro halagüeño.