'The Talos Principle Reawakened', devaneos filosóficos en versión renovada

Once años después del lanzamiento de The Talos Principle (2014), Croteam ha optado por revisitarlo con una remasterización muy ambiciosa con las prestaciones audiovisuales del Unreal Engine 5. El resultado es muy vistoso, con una mejora sustancial en la iluminación y en las texturas, además de mejoras en la usabilidad que hacen más apacible la jugabilidad.

Reawakened incluye la expansión original, Road to Gehenna (2015), y un nuevo capítulo, In the Beginning, que nos permite encarnar a Alexandra Drennan, la artífice del programa de creación de inteligencia artificial durante los últimos compases de la presencia humana sobre la Tierra tras la liberación de un virus letal en el permafrost debido al cambio climático. ¿Merece la pena volver a la simulación después de la excelencia que el estudio croata alcanzó en The Talos Principle II?

Despertamos entre las ruinas de un asentamiento romano, con sus construcciones de ladrillo cocido, su arquitectura en arcos y sus esculturas de estuco. De repente, una voz sobrenatural resuena en el espacio sobre nosotros y se identifica como Elohim, nuestro hacedor. Nos anuncia que ha preparado un jardín para nosotros, una colección de mundos con pruebas desafiantes, para que nos realicemos y ascendamos con él hacia la vida eterna. Sin embargo, nos previene de que no escalemos la torre en el centro de sus dominios, ya que nos perderíamos irremediablemente.

Conforme exploramos las diferentes localizaciones y resolvemos los puzles, nos topamos con una serie de ordenadores con los que establecemos un diálogo con Milton, que nos invita a cuestionar nuestra realidad y las intenciones de Elohim, conminándonos a pensar de manera independiente y llegar a nuestras propias conclusiones. Poco a poco vamos encajando las piezas del rompecabezas, dilucidando nuestro lugar en el mundo y la historia de los que nos precedieron.

Aunque el renovado apartado gráfico podría ofrecer la sensación de que el juego cuenta con sensibilidades contemporáneas, la verdad es que la filosofía de diseño se mantiene incólume respecto al lanzamiento original y puede provocar un cierto latigazo si venimos directamente de la excelencia que supuso The Talos Principle II.

Los puzles son más contenidos en sus posibilidades al tener menos mecánicas en liza. Uno de los aspectos que más me ha sorprendido es que en líneas generales son menos elegantes, especialmente por la presencia de artilugios como láseres o ametralladoras que nos pueden matar. No tiene muchas consecuencias gracias a la posibilidad de rebobinar el tiempo de manera inmediata, pero es un aspecto que se me antoja fuera de lugar en una experiencia por lo demás tan pausada y reflexiva. Los escenarios tampoco son tan expansivos ni tan fotogénicos como las maravillas naturales del segundo episodio, pero cumplen su función.

El juego también es mucho más limitado en su narrativa. La premisa original sigue teniendo mucha fuerza. Reflexiones sobre la naturaleza de la consciencia, el lugar del hombre en el universo, nuestra relación con la inteligencia artificial, etc. Sin embargo, la ausencia de otros personajes y de subtramas más emotivas acaba pasándole factura, adquiriendo el juego una pátina mucho más aséptica y estéril que su secuela, superior en todos los sentidos.

Es el curso natural de las cosas en un medio iterativo como son los videojuegos y tampoco se le puede tener en cuenta, pero es justo destacarlo ya que este Reawakened está precisamente dirigido a todas las nuevas audiencias que llegaron a la saga con el segundo episodio.

Los cimientos están aquí ya presentes, sin duda. Los reconocibles puzles de láseres que conectan nodos a través de grandes espacios para abrir puertas funcionan con la misma eficacia, si bien en algunos casos puntuales llevan al límite la exigencia de la visión espacial con las distancias de los triangulamientos. Aun así, las soluciones siguen siendo bastante abiertas y el juego es lo suficientemente flexible como para acomodar diversos acercamientos, provocando el mismo sentimiento de satisfacción intelectual.

The Talos Principle Reawakened es un paquete muy completo. Además de la modernización visual tan notable que han implementado, el juego incluye dos expansiones (una completamente inédita y muy desafiante), comentarios de los desarrolladores que profundizan en anécdotas sobre el diseño y un completo editor de puzles para facilitarle las cosas a la comunidad de mods (aunque solo está presente en la versión de PC). Es un notable esfuerzo por la preservación que busca aupar al título original al estándar formal de la segunda parte y una futurible tercera incursión en las diatribas filosóficas de unos robots que han heredado la tierra tras la desaparición de la humanidad.