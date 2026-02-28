'La ley de Las Vegas': la serie más bestia del año (de momento)

¿Se imaginan que Seth MacFarlane (Padre de familia) hiciese una versión de El abogado del Lincoln (Ted Humphrey & David E. Kelley, 2022-?) mezclada con Miedo y asco en Las Vegas (Terry Gilliam, 1998)? Pues eso es lo que ha hecho Cullen Crawford en La ley de Las Vegas (2026), la nueva serie de Netflix que viene a corroborar que, cuando se trata de animación, la compañía de la gran N roja les saca unas cuantas cabezas de ventaja a sus rivales. Y ahí están BoJack Horseman (Raphael Bob-Waksberg, 2014-2020), The Midnight Gospel (Pendleton Ward & Duncan Trusell, 2020), Arcane: League of Legends (Christian Linke & Alex Yee, 2021-2024) o Samurái de ojos azules (Michael Grenn & Amber Noizumi, 2023-?) para demostrarlo.

La ley de Las Vegas es al drama legal lo que Thomas Gravesen al mundo del fútbol. La entente formada por un abogado en horas bajas de nombre Lincoln Gumb, al que le pone voz el protagonista de Severance Adam Scott, y una maga callejera llamada Sheila Flambé (Janelle James), se dedicará a resolver los casos más disparatados que ustedes puedan imaginar: nótese que todo empieza con el envarado letrado tratando de defender a un imitador de Austin Powers en una corte a la que al juez le importa más el espectáculo que los hechos probados. Pues de ahí, para arriba.

El resto del equipo jurídico lo forman Glen Blorchman (Stephen Root), un exabogado que podría haber compartido horas de ocio con Hunter S. Thompson a tenor de sus numerosos vicios; e Irene Gumb (Shannon Gisela), la hermana de Lincoln, una joven inadaptada que mata las horas cultivando sus músculos como si su cuerpo fuese un vivero y a la que encajar en la sociedad le cuesta tanto como al Capitán Garfio poner un reloj en hora.

La ciudad del pecado hace el resto. Estamos ante una serie gonzo, excesiva y absurda que se sirve de Las Vegas para desplegar un sinnúmero de escenarios de excepción, a cada cual más extravagante. Por ejemplo, hacer que el 'típico capítulo de Halloween' se ocupe de dirimir quien tiene derecho a poseer el título de Santa Claus oficial del estado de Nevada. Cullen Crawford y su equipo de guionistas emplea en cada episodio una combinatoria de dos tramas dispares que terminan cruzándose de la forma más insospechada.

Por ejemplo, y para evitar un repaso de todos los capítulos, en 'Un equipo desastroso' se entrecruzan una versión despiadada deUna pandilla de pelotas (Richard Linklater, 2005), con Lincoln y Sheila entrenando a un equipo de baloncesto formado por niños escolarizados en sus hogares a cada cual más estrafalario, con el extravío de un bebé robot al que Irene trata de dar caza (!). La ilógica del desarrollo argumental, muy en sintonía con el proceder de Los Simpson (Matt Groening, James L. Brooks & Sam Simon, 1989-?), aunque mucho más cercana, dada la vitriólica frontalidad de su sentido del humor a la ya citada Padre de familia, viene a refrendar la premisa que sustenta la serie: hoy en día cualquier principio puede ser sacrificado en el altar del entretenimiento (también la lógica y la coherencia del relato).

Si en Las Vegas hay réplicas de la Torre Eiffel, de la pirámide de Luxor o de los canales de Venecia, si en sus garitos las strippers conviven con estrellas como Marc Anthony, Kelly Clarkson o Rod Stewart, no es de extrañar que Cullen Crawford utilice tan bizarro paisaje como pretexto para poner en ebullición un melting pot referencial en el que uno puede encontrar guiños por vía de la cita directa (de Tales from the Crypt a Mad Max); otros que se incardinan en la dramaturgia —el capítulo 4 retuerce el argumento de Acción civil (Steven Zaillan, 1998)— y algunos que buscan el homenaje cómplice, tal y como sucede con la réplica del final de La conversación (Francis Ford Coppola, 1974) en el tercer episodio.

El aluvión de citas es inacabable pero no es lo más relevante, pues los guiones apuestan por una hibridación casi siempre absurda que altera los patrones de determinados géneros —véase la minúscula trama noir que pespuntea el quinto episodio—.

Una escena de 'La ley de Las Vegas'

Es cierto que la propuesta deviene farragosa en muchos momentos. Su arbitrariedad, la acumulación de situaciones estrambóticas y la sensación de que sus diez episodios podrían haber sido cinco o dieciocho, invitarán a más de uno a abandonarla o, al menos, a no entregarse al binge-watching.

Si bien es probable que eso pueda suceder, al final uno termina rindiéndose a sus desquiciados y sangrientos gags visuales —desde la animación se propone un interesante trabajo sobre los cuerpos, un duelo entre rígido/fluido que sirve para explotar la comicidad de la pareja protagonista— y siente que la cabeza puede estallarle cuando oye bromas tan lacerantes como la que sigue: "Creer en uno mismo es para asesinos o para los hijos de Judd Apatow". No busquen mensajes conciliadores ni conclusiones tranquilizadoras, aquí la corrección política no sobrevivió al primer debate de la mesa de guionistas.

La ley de Las Vegas es siempre así. Cruza referencias cinematográficas y televisivas, descuajeringa los géneros clásicos para presentarnos su versión deformada y termina por acuñar una visión desquiciada de una ciudad que funciona como epítome de todo un país. Algunas comparecencias de Donald Trump valdrían como primera versión de guion para futuros episodios. Ese es el nivel.