Las series de enero que no te puedes perder: vuelve el vértigo, vuelve 'The Pitt'

La segunda temporada de The Pitt arranca después de una elipsis que nos sitúa durante el fin de semana del 4 de julio, fiesta nacional estadounidense. El doctor Michael ‘Robi’ Robinavitch (Noah Wyle) acude a la sala de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital en el que será su último turno de trabajo antes de tomarse un periodo sabático. Allí le esperará la doctora Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), quien habrá de sustituirle a su marcha como responsable de urgencias y que no espera ni medio segundo para modificar el servicio de acuerdo con sus ideas.

El arranque de esta nueva entrega se mantiene fiel a las constantes de la anterior. Además de las fricciones que surgen del enfrentamiento entre Robi y Al-Hashimi, asistiremos a la vuelta de personajes con problemas –el doctor Langdon (Patrick Ball) con las drogas, la jefa de enfermeras Dana Evans (Katherine LaNasa) con el estrés-, a casos de difícil solución conectados con la más estricta actualidad y, como es costumbre, a una jornada de vértigo en las instalaciones de The Pitt.

No faltan, tampoco, las marcas de estilo de la serie: walks & talks, agilidad para cambiar el punto de vista y una facilidad pasmosa para que la emoción vaya sedimentando hasta el estallido definitivo.

Legítima defensa

Creador: Jason Richman & Michael Seitzman Intérpretes: Milo Callaghan, Lana Parrilla, John Slattery Productora: Blumhouse Television, Don't Tell Mom, Lionsgate Television, Maniac Productions, NBC Universal Television, Wild Atlantic Pictures País: Estados Unidos Año: 2025 Plataforma: Movistar Plus+ Fecha de estreno: 8 de enero

Nueva versión de la novela de John Grisham después de la que Francis Ford Coppola estrenase allá por 1997 en forma de largometraje. Pese a que los principales tópicos de la trama se mantienen, la extensión a la que obliga la serialidad provoca la introducción de cambios sensibles en el desarrollo. Esta es historia de Rudy Baylor (Milo Callaghan), un joven que está a punto de examinarse para obtener su título de abogado cuando le toca enfrentarse a un caso de negligencia médica que, en realidad, esconde una conspiración.

Los guionistas Michael Seitzman y Jason Richman suprimen la voz en off que sobrevolaba el filme de Coppola, el personaje de ‘Bruiser’ Stone que interpretaba Mickey Rourke ahora lo encarna Lana Parrilla y Rudy tendrá una pareja a la que deberá enfrentarse en los tribunales más pronto o más tarde, pues la serie arranca con el protagonista siendo despedido de un prestigioso bufete antes de empezar a trabajar.

El socio principal de ese despacho, al que Rudy le parece un listillo, no será otro que Leo Drummond (John Slattery), principal rival de Baylor en la causa que decidirá defender. Una causa que también es distinta: si en la película de 1997 Donny Ray era un joven afectado de leucemia que fallecía después de que su compañía de seguros rechazara cubrir un trasplante de médula ósea (es decir, moría durante el desarrollo de la historia), ahora es un drogadicto rehabilitado que muere de manera inesperada durante una estancia en el hospital y al que no veremos ni un minuto en pantalla. El misterio sustituye al drama.

El caballero de los siete reinos

Creador: Ira Parker & George R.R. Martin Intérpretes: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell Productora: HBO, Warner Bros. Discovery, Bastard Sword, Grok! Studio. País: Estados Unidos Año: 2026 Plataforma: HBO Max Fecha de estreno: 19 de enero

Quizá se deba a su paso como productor y guionista por una serie como Better Things (Pamela Adlon & Louis C.K., 2016-2022), pero lo cierto es que Ira Parker, que ejerce como creador de El caballero de los siete reinos junto al escritor George R. R. Martin, introduce en esta serie a mitad de camino entre la novela picaresca y la épica medievalista un sentido del humor que oscila entre la escatología y la negritud, y que deriva en un tono inédito en Juego de tronos (David Benioff & D.B. Weiss, 2011-2019) y en su precuela La casa del dragón (Ryan Condall & George R. R. Martin, 2022-?).

Basada en la novela de Martin The Hedge Knight cuenta las aventuras de Ser Duncan El Alto (Peter Claffey) y el pequeño Egg (Dexter Sol Ansell), un niño pelón e inteligente que ejerce como escudero y que no es otro que Aegon Targaryen.

De la química entre los dos, y de cómo el pequeño ayuda a Duncan a ser aceptado como caballero, emana la gracia de esta suerte de buddy movie con niño en la que no faltan justas filmadas con brío por Owen Harris, responsable de algunos de los mejores capítulos de Black Mirror (Charlie Brooker, 2011-?), como San Junípero.