Las series de diciembre que no te puedes perder: 'The Gold' o cómo blanquear 26 millones en lingotes de oro

Iba a ser un atraco más. Seis tipos encapuchados entraban, escopeta en mano, en el almacén de Brink’s-Mat, situado en los aledaños del aeropuerto de Heathrow. Una vez reducidos los guardias de seguridad, solo quedaba adueñarse del dinero en efectivo que se guardaba en la caja fuerte. Ese era el plan. Sencillo, rápido. Pero el diseño se fue al garete cuando los ladrones se toparon con un botín inesperado de 26 millones de libras en relucientes lingotes de oro.

The Gold, miniserie de 6 episodios producida para la BBC y que trae a España Filmin tras su paso por el Serielizados Fest, no se centra, sin embargo, en el golpe, sino en la posterior operación de blanqueo que lideraron un avezado conseguidor, el encargado de fundir los lingotes y el abogado que debía invertir el dinero resultante de la operación. En el otro extremo, la fuerza especial de la policía británica encargada de detenerlos antes de que no quede ni rastro del oro.

He aquí una serie eléctrica que no rehuye las explicaciones técnicas, que conecta con títulos como La ruta del dinero (Anders Frithiof August, Jeppe Gjervig Gram, Jannik Tai Mosholt, 2015) o Sangre y dinero (Xavier Giannoli, 2023), y que lideran tres actores sobradamente conocidos por la audiencia: el versátil Jack Lowden, el River Cartwright de Slow Horses; el magnético Dominic Cooper, protagonista de Preacher, y el siempre elegante Hugh Bonneville, otrora conde de Grantham en Downton Abbey. Y recuerden, todo esto pasó, de verdad, en 1983.

El dentista

Creador: Julio Rojas. Intérpretes: Demián Bichir, Alberto Ammann, Camila Sodi. Productora: Fabula. País: México. Año: 2025. Plataforma: Movistar Plus +. Fecha de estreno: 18 de diciembre

El escritor y guionista chileno Julio Rojas adapta su novela El visitante extranjero trasladando la acción de la Valparaíso de finales del siglo XIX a la no menos bulliciosa ciudad mexicana de Veracruz. La aparición de varias mujeres asesinadas hará que la policía recurra a los servicios del dentista Nolasco Black (Demián Bichir), una suerte de precursor de la medicina forense, que no tardará en conectar el incesante reguero de muertes con una serie de homicidios idénticos cometidos al otro lado del Atlántico, concretamente en el barrio londinense de Whitechapel: Jack ‘El destripador’ está en Veracruz.

Esta coproducción chileno-mexicana que en su argumento recuerda lejanamente al From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell, reúne a un elenco de rostros conocidos dentro del cine latinoamericano reciente. En la producción figuran los hermanos Larraín, el argentino Israel Adrián Caetano (Crónica de una fuga, El marginal) coescribe y dirige varios episodios, y cineastas tan interesantes como Hari Sama (Esto no es Berlín) forman parte de la nómina de realizadores.

El reparto no se queda atrás. Además del nominado al Oscar, Demián Bichir (Una vida mejor, Los odiosos ocho), que ejerce también como productor ejecutivo, están Camila Sodi (Luis Miguel, Sin huellas) y un espléndido Alberto Ammann (Celda 211, Narcos) en el papel más goloso de la función.

Sense filtres

Creador: Ainhoa Bolaños, Aleix Mestre, Amaya Izquierdo y Afioco Gnecco Intérpretes: Lara Oliete, Luana Rocha, Sara Font, Nico Ariso, Álex Losada, Patricia Rosell Productora: 3Cat, Vértigo Films. País: España Año: 2025 Plataforma: TV3 Fecha de estreno: 2 de diciembre

Sense filtres, la nueva serie de TV3 que ya está disponible al completo en la plataforma 3cat, se divide en tres partes de tres episodios cada una. Cada uno de estos bloques está protagonizado por un adolescente y remite a temáticas tan diversas como la transición de género, los abusos o la orientación sexual.

Siendo esas cuestiones importantes, resulta más pertinente analizar los elementos comunes a las tres historias, empezando por una duración que oscila entre los 17 y los 19 minutos por capítulo y que continua con el uso de una estética extraída de los social media o los videojuegos. Es, precisamente, la construcción de la identidad en un entorno digital lo que aquí se pone en juego: desde modificar tu imagen en la esfera virtual para agradar, hasta comprobar que los intercambios de insinuaciones sexuales subidas de tono en una red social cambian drásticamente cuando se producen cara a cara.

No es casualidad que Sense filtres, que sigue la estela de proyectos como Skam (Julie Andem, 2015-2017), cuente entre sus creadores con nombres como los de Afioco Gnecco, coautor junto a Carolina Yuste de dos obras sobre la transición de género como Ciao bambina y Este cuerpo mío, o de otros cortometrajistas candidatos al Goya como Sandra Reina (El bus) o Jiajie Yu Yan (Xiao Xian).