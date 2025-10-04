El documental definitivo sobre Martin Scorsese y otras series de octubre que no te puedes perder

El escritor Gore Vidal le dijo un día a Martin Scorsese: "En tu barrio solo podías ser dos cosas, un gánster o un cura. Tú eres las dos cosas". El santo pecador, el outsider que quiso meter los dos pies en Hollywood, el niño asmático que veía el mundo a través de la ventana de un tercer piso y que se refugiaba en los cines porque eran los únicos espacios en los que había aire acondicionado…

La escritora y directora Rebecca Miller (Intimidades, El plan de Maggie) explora esas contradicciones haciendo un uso inteligentísimo de la pantalla partida, que lo mismo sirve para exponer esas paradojas como para trazar análisis comparativos o para contraponer testimonios. Estamos ante un minucioso retrato en cinco episodios trufado de testimonios tomados en la actualidad –además de una ingente cantidad de material de archivo–.

Estos no solo refieren a la vida profesional de un Scorsese entregado (Robert De Niro, Daniel Day–Lewis, Leonardo Di Caprio, Brian De Palma, Steven Spielberg, Thelma Schoonmaker), sino también a su esfera personal (esas charlas con sus viejos amigos del barrio ambientadas en las cafeterías que frecuentaban de chavales), sin rehuir ningún tema (divorcios, adicciones, conflictos laborales) y repasando en profundidad toda su obra a la manera de un Hitchcock–Truffaut filmado por entregas que pone de manifiesto el peso del director de Taxi Driver en el conjunto de la historia del cine. Imprescindible.

La suerte

Creadores: Paco Plaza y Pablo Guerrero

Intérpretes: Oscar Jaenada, Ricardo Gómez

País: España

Año: 2025

Plataforma: Disney+

Estreno: 8 de octubre

David (Ricardo Gómez) conduce el taxi de su padre en sus ratos libres mientras prepara su examen de ingreso en la abogacía del estado. Una noche, inopinadamente, se verá obligado a llevar a un extravagante grupo de amigos al hospital. Uno de ellos sufre lo que parece un amago de infarto. Esa carrera apresurada será la primera de muchas.

El que padece el achaque es el chófer de un famoso torero y David tendrá que sustituirlo en su cometido, primero porque supone la única solución posible, después porque le da suerte al diestro (Óscar Jaenada). A partir de esa premisa, en la que las brumas del azar confunden los destinos de dos personajes opuestos interpretados con maestría por Jaenada y Gómez, la historia tejida por Borja González Santaolalla y Diana Rojo adquiere las formas de una road movie estática: cada uno de sus episodios transcurre en un escenario, pero los trayectos se nos omiten.

A partir de esa estructura, la dirección de Paco Plaza y Pablo Guerrero bucea en distintas tradiciones españolas, propone un acercamiento entre dos tipos que no comparten nada, y se tiñe de un surrealismo costumbrista –el imaginario religioso apropiándose del interior de una discoteca– al tiempo que se la juega mezclando formatos y referencias para alcanzar un tono genuino que, al final, termina imponiéndose sobre lo narrativo. Una gozosa rareza que combate el imperio del algoritmo.

Monstruo: la historia de Ed Gein

Creador: Ian Brennan

Intérpretes: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander

País: Estados Unidos

Año: 2025

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de octubre

Detrás de la elección de un hombre con el porte de Charlie Hunnam para encarnar a un monstruo como Ed Gein –una monstruosidad que asume aquí dos acepciones, la terrorífica pero también la física– late el pulso de una inteligencia perversa. El guionista y creador de la serie, Ian Brennan, conjuga la fascinación por el mal a todos los niveles, también el fotogénico.

La presencia del horror empieza en lo puramente referencial: si el Norman Bates de Robert Bloch se inspiraba en el carnicero de Plainfield, ahora, en un guiño devolutivo, Monstruo: La historia de Ed Gein cita a conciencia Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960).

Partiendo de la biografía de Gein, por otro lado crisol en el que se forjaron numerosos asesinos en serie ficcionales (del Leatherface de La matanza de Texas al Buffalo Bill de El silencio de los corderos), la serie bucea también en el terror histórico: la atracción que Gein sentía por Ilse Koch –aquí encarada por una impresionante Vicky Krieps, quien protagoniza una trama/proyección mental autónoma– se nos presenta al serial killer como personificación de la abominación ideológica que derivó en un conflicto mundial.

Esa cotidianidad del mal se sustenta en una estética en la que lo sórdido, lo morboso y lo instintivo (véase la secuencia de apertura) se funden en este true crime sin concesiones a la hora de mostrar las pulsiones sexuales de un hombre reprimido, impulsos que terminan canalizandánose a través de la violencia, como si Eros y Tánatos sirviese para explicar la teoría de los vasos comunicantes.

Ryan Murphy, la mente maestra detrás de esta antología de homicidas pop que arrancó con Jeffrey Dahmer y siguió con los hermanos Menéndez, desconoce el significado de la palabra indiferencia.