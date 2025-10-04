El documental definitivo sobre Martin Scorsese y otras series de octubre que no te puedes perder

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Pedro Sánchez desenlace judicial Begoña
Cierra aeropuerto Múnich drones
Gobierno ordenó pagar PNV
Comprobar Cuponazo ONCE
UCO estrecha cerco Pardo de Vera
Laura Fa boda Cayetano Martínez
Mónica Naranjo error de su vida
Entrevista Carlos Torres
Una estudiante quiere ganar 15.000 euros
Abogado sobre el incremento del alquiler
Inglés sorprendido con España
Un jubilado sobre los jóvenes
Agricultor sobre la crisis del arroz español
Albañil ucraniano en España
Jota Jordi convocatoria Lamine Yamal
Reducción 24% pensión
Empresario con 21 años
El mastín que atacó al niño
Educadora de perros
De 'mena' a Policía Local
Estilismo Lefties
Falta de personal
Asesor Inmobiliario
Empresario español en EEUU
Española en Irlanda desvela sueldo y alquiler
Amaia Salamanca bonito nombre hija
Antonio Orozco ansiedad y pastillas dormir
Empresario español en China
Lequio Pablo Castellano María Pombo
Cuándo se cobra el paro en octubre
Antonio Montero inquiokupa Pedro Sánchez
Asesor financiero sobre la jubilación
Barbero en España
Médica sobre su sueldo
Experto inmobiliario alerta a España
El gato más pequeño del planeta
Joven marroquí sobre los inmigrantes
Esta es la raza del perro de Los Simpson
Pedrerol Pasapalabra Roberto Leal
El olfato de los perros
No nacido 'miembro de la familia'
Relaciones
PSG asalta Montjuïc
Experta relaciones tóxicas sobre el Gaslighting
Paco Carrasco
Recado Balde a Lamine Yamal
Ferrán Adriá
David Muñoz Estopa universidad profesores
Arquitecto advierte mejores materiales casa
Omar Montes
Empresario ucraniano en España
Compra casas extranjero
Subida del precio de la carne
Español en Filipinas
Abogado Impuesto de Sucesiones
Un agricultor sobre el nuevo control horario
Español en Islandia
Albañil argentino
Bajas laborales falsas
Experto en vivienda
Ofertas Lidl
Albañil en Australia
Jubilado 44 años cotizados
Agustín Selfa, jubilado
Alfonso Romera, médico jubilado
Mujer de 63 años sobre problema vivienda
Bonito nombre nieto Mariló Montero
Médica bajas laborales falsas
Camionera española realidad carretera
Alaska dieta perder kilos chocolate
Antonio Banderas cómo mantiene su figura
'Zona cero' de la dana
Okupa Barcelona
Española va a Portugal a hacer la compra
No se puede jubilar con 65 años
Economista alerta a España
Empresario de 58 años
Empresario chino
Abogada mercantil
Juanma Moreno, "puntos de encuentro"
Santiago Mechero, jubilado
Sueldo de un profesor en Suecia
Albañil español en Países Bajos
Experto inmobiliario
Albañil de 21 años
Un transportista de animales vivos
Miguel, enfermero español
El pueblo de las brujas
Psicóloga duelo
Abogado herencias
Curioso nombre hijo Cristina Pedroche
Joven española en Suiza revela cuánto gana
Renuncia a la pensión
Camarera española en Australia
Sánchez Presupuestos
Jubilado y los jóvenes
El médico Manuel Viso
Español en República Dominicana
Martin Scorsese en un momento de la serie documental 'Mr. Scorsese'

Martin Scorsese en un momento de la serie documental 'Mr. Scorsese'

En plan serie

El documental definitivo sobre Martin Scorsese y otras series de octubre que no te puedes perder

Rebecca Miller firma un espléndido retrato en cinco episodios sobre uno de los directores más importantes del cine contemporáneo.

Más información: Leticia Dolera estrena 'Pubertat', el reverso tierno de 'Adolescencia': "Internet no va a matar la inocencia"

Publicada

Mr. Scorsese

Creadora: Rebecca Miller
Intérpretes: Martin Scorsese, Robert De Niro, Thelma Schoonmaker
País: Estados Unidos
Año: 2025
Plataforma: Apple TV+
Estreno: 17 de octubre

El escritor Gore Vidal le dijo un día a Martin Scorsese: "En tu barrio solo podías ser dos cosas, un gánster o un cura. Tú eres las dos cosas". El santo pecador, el outsider que quiso meter los dos pies en Hollywood, el niño asmático que veía el mundo a través de la ventana de un tercer piso y que se refugiaba en los cines porque eran los únicos espacios en los que había aire acondicionado…

'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia'

La escritora y directora Rebecca Miller (Intimidades, El plan de Maggie) explora esas contradicciones haciendo un uso inteligentísimo de la pantalla partida, que lo mismo sirve para exponer esas paradojas como para trazar análisis comparativos o para contraponer testimonios. Estamos ante un minucioso retrato en cinco episodios trufado de testimonios tomados en la actualidad –además de una ingente cantidad de material de archivo–.

Estos no solo refieren a la vida profesional de un Scorsese entregado (Robert De Niro, Daniel Day–Lewis, Leonardo Di Caprio, Brian De Palma, Steven Spielberg, Thelma Schoonmaker), sino también a su esfera personal (esas charlas con sus viejos amigos del barrio ambientadas en las cafeterías que frecuentaban de chavales), sin rehuir ningún tema (divorcios, adicciones, conflictos laborales) y repasando en profundidad toda su obra a la manera de un Hitchcock–Truffaut filmado por entregas que pone de manifiesto el peso del director de Taxi Driver en el conjunto de la historia del cine. Imprescindible.

La suerte

Creadores: Paco Plaza y Pablo Guerrero
Intérpretes: Oscar Jaenada, Ricardo Gómez
País: España
Año: 2025
Plataforma: Disney+
Estreno: 8 de octubre

David (Ricardo Gómez) conduce el taxi de su padre en sus ratos libres mientras prepara su examen de ingreso en la abogacía del estado. Una noche, inopinadamente, se verá obligado a llevar a un extravagante grupo de amigos al hospital. Uno de ellos sufre lo que parece un amago de infarto. Esa carrera apresurada será la primera de muchas.

El que padece el achaque es el chófer de un famoso torero y David tendrá que sustituirlo en su cometido, primero porque supone la única solución posible, después porque le da suerte al diestro (Óscar Jaenada). A partir de esa premisa, en la que las brumas del azar confunden los destinos de dos personajes opuestos interpretados con maestría por Jaenada y Gómez, la historia tejida por Borja González Santaolalla y Diana Rojo adquiere las formas de una road movie estática: cada uno de sus episodios transcurre en un escenario, pero los trayectos se nos omiten.

A partir de esa estructura, la dirección de Paco Plaza y Pablo Guerrero bucea en distintas tradiciones españolas, propone un acercamiento entre dos tipos que no comparten nada, y se tiñe de un surrealismo costumbrista –el imaginario religioso apropiándose del interior de una discoteca– al tiempo que se la juega mezclando formatos y referencias para alcanzar un tono genuino que, al final, termina imponiéndose sobre lo narrativo. Una gozosa rareza que combate el imperio del algoritmo.

Monstruo: la historia de Ed Gein

Creador: Ian Brennan
Intérpretes: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander
País: Estados Unidos
Año: 2025
Plataforma: Netflix
Fecha de estreno: 3 de octubre

Detrás de la elección de un hombre con el porte de Charlie Hunnam para encarnar a un monstruo como Ed Gein –una monstruosidad que asume aquí dos acepciones, la terrorífica pero también la física– late el pulso de una inteligencia perversa. El guionista y creador de la serie, Ian Brennan, conjuga la fascinación por el mal a todos los niveles, también el fotogénico.

La presencia del horror empieza en lo puramente referencial: si el Norman Bates de Robert Bloch se inspiraba en el carnicero de Plainfield, ahora, en un guiño devolutivo, Monstruo: La historia de Ed Gein cita a conciencia Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960).

Partiendo de la biografía de Gein, por otro lado crisol en el que se forjaron numerosos asesinos en serie ficcionales (del Leatherface de La matanza de Texas al Buffalo Bill de El silencio de los corderos), la serie bucea también en el terror histórico: la atracción que Gein sentía por Ilse Koch –aquí encarada por una impresionante Vicky Krieps, quien protagoniza una trama/proyección mental autónoma– se nos presenta al serial killer como personificación de la abominación ideológica que derivó en un conflicto mundial.

Esa cotidianidad del mal se sustenta en una estética en la que lo sórdido, lo morboso y lo instintivo (véase la secuencia de apertura) se funden en este true crime sin concesiones a la hora de mostrar las pulsiones sexuales de un hombre reprimido, impulsos que terminan canalizandánose a través de la violencia, como si Eros y Tánatos sirviese para explicar la teoría de los vasos comunicantes.

Ryan Murphy, la mente maestra detrás de esta antología de homicidas pop que arrancó con Jeffrey Dahmer y siguió con los hermanos Menéndez, desconoce el significado de la palabra indiferencia.

Más en En plan serie